Trenle Sofya seyahati

TCDD’nin İstanbul ve Sofya’dan her gün karşılıklı seferleri bulunuyor. Tren İstanbul’da Halkalı’dan 22.40’ta , Sofya’dan ise 21.00’de hareket ediyor. Halkalı’ya ulaşım gözünüzü korkutmasın. TCDD’nin her tren seferinden önce 21.30’da Sirkeci’den ücretsiz servisi bulunuyor. Yolculuk ortalama 9,5 saat sürüyor.Tren biletleri Sirkeci Garı’nda satılıyor. Bulgaristan Avrupa Birliği’nde olduğu için Schengen vizenizin olması gerekiyor.
2,4 ve 6 yataklı kompartmanlar bulunuyor. Yataklar oldukça rahat yolun nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Her yataklı kompartmanda iklimlendirme sistemi, gece lambası, kabin lambası,yatakların başucunda okuma lambası, priz ve lavabo bulunuyor. Tren saat 02:30 gibi Kapıkulu Sınır Kapısı’na ulaşıyor. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra yolculuk devam ediyor ve sabah 09:30 gibi Sofya’da oluyorsunuz. Sofya tren istasyonu şehir merkezine çok yakın olduğu için hemen gezmeye başlayabiliyorsunuz.
Seçeceğiniz tren kompartmanına göre tek yön tren ücreti 20 ila 35 Euro arasında değişiyor.Cuma akşamı trene binip sabah uyandığınızda kenidiniz Sofya’da buluyorsunuz. Haftasonu değerlendirebileceiğiniz bu keyifli yolculuğu mutlaka denemelisiniz.
Sofya’da Görebileceğiniz yerler; Alexander Nevsky Katedrali, Tsar Ivan Shishman Sokağı, Vitosha Caddesi, Sveta Petka Kilisesi ,Banyabaşı Cami, Ulusal Sanat Galerisi, Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu, Saint George Kilisesi, Ulusal Kültür Sarayı, Borisova Gradina Parkı, Sveti Sedmochislenitsi Kilisesi, Sofya Üniversitesi, Crystal Garden
Tabi gitmişken lezzetli Bulgar mutfağının yemeklerini tadıp, canlı gece hayatının tadını da çıkarabilirsiniz.
Bu güzel gezimi iki dakikaya sığdırdım bakalım beğenecek misiniz
Kaynak: Eylül Tunc / Instagram & Youtube: @eylul_tunc