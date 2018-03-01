Trenle Sofya seyahati

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Eylül TUNÇ

Trenle Sofya seyahati

Gitgide popüler olan trenle seyahat rotaları arasında bulunan İstanbul-Sofya treni hafta sonunu iyi değerlendirmek isteyenler için doğru seçim. Bu rahat ve konforlu yolculuğun sonunda görecekleriniz sizi pişman etmeyecek...

Eylül Tunc / Instagram & Youtube: @eylul_tunc
Eylül TUNÇ
Eylül TUNÇGezgin

TCDD’nin İstanbul ve Sofya’dan her gün karşılıklı seferleri bulunuyor. Tren İstanbul’da Halkalı’dan 22.40’ta , Sofya’dan ise 21.00’de hareket ediyor. Trenle Sofya seyahatiHalkalı’ya ulaşım gözünüzü korkutmasın. TCDD’nin her tren seferinden önce 21.30’da Sirkeci’den ücretsiz servisi bulunuyor. Yolculuk ortalama 9,5 saat sürüyor.Tren biletleri Sirkeci Garı’nda satılıyor. Bulgaristan Avrupa Birliği’nde olduğu için Schengen vizenizin olması gerekiyor.

2,4 ve 6 yataklı kompartmanlar bulunuyor. Yataklar oldukça rahat yolun nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Her yataklı kompartmanda iklimlendirme sistemi, gece lambası, kabin lambası,yatakların başucunda okuma lambası, priz ve lavabo bulunuyor.  Tren saat 02:30 gibi Kapıkulu Sınır Kapısı’na ulaşıyor. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra yolculuk devam ediyor ve sabah 09:30 gibi Sofya’da oluyorsunuz. Sofya tren istasyonu şehir merkezine çok yakın olduğu için hemen gezmeye başlayabiliyorsunuz.

Trenle Sofya seyahati

Seçeceğiniz tren kompartmanına göre tek yön tren ücreti 20 ila 35 Euro arasında değişiyor.Cuma akşamı trene binip sabah uyandığınızda kenidiniz Sofya’da buluyorsunuz. Haftasonu değerlendirebileceiğiniz bu keyifli yolculuğu mutlaka denemelisiniz.

Trenle Sofya seyahati

Sofya’da Görebileceğiniz yerler; Alexander Nevsky Katedrali, Tsar Ivan Shishman Sokağı, Vitosha Caddesi, Sveta Petka Kilisesi ,Banyabaşı Cami, Ulusal Sanat Galerisi, Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu, Saint George Kilisesi, Ulusal Kültür Sarayı, Borisova Gradina Parkı, Sveti Sedmochislenitsi Kilisesi, Sofya Üniversitesi, Crystal Garden

Trenle Sofya seyahati

Tabi gitmişken lezzetli Bulgar mutfağının yemeklerini tadıp, canlı gece hayatının tadını da çıkarabilirsiniz.

Trenle Sofya seyahati


Bu güzel gezimi iki dakikaya sığdırdım bakalım beğenecek misiniz

Kaynak: Eylül Tunc / Instagram & Youtube: @eylul_tunc

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