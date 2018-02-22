Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerSeyahatGezginlerKışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler
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Eylül TUNÇ

Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

7.645 ada ve adacıktan oluşan Filipinler, Pasifik Okyanusu’nun batısında yer alıyor. Muhteşem doğaya sahip bu Güney Doğu Asya ülkesine ulaşmak için başkenti Manila’ya Türkiye’den direk ve aktarmalı uçuşlar bulunuyor. Ülkede 30 güne kadar vizesiz kalabilirsiniz. Tropikal iklime sahip Filipinler’de sene boyunca sıcaklık 25-35 derece arasında seyrettiği için 12 ay boyunca denize girilebiliyor. Haziran-Eylül aylar arası muson yağmurları daha etkili olabileceği için kış aylarında gitmek daha ideal.Peki bu cennet adada sizi neler bekliyor...

Eylül TUNÇ / Instagram: @eylul_tunc
Eylül TUNÇ
Eylül TUNÇGezgin

El Nido (Palawan Adası) Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

Filipinler’de keşefedilecek sayısız ada bulunuyor. Bunlardan en popüler olanlarından biri Palawan Bölgesi’ndeki El Nido Adası. Buraya Manila’dan uçuşlar bulunuyor. Havaalanını görünce doğallığı karşısında çok şaşıracaksınız.

Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

El Nido’da olmazsa olmaz yapılması gereken aktivite, büyüleyici deniz rengi ve muhteşem doğasıyla meşhur lagünleri ziyaret etmek. Bunlardan en meşhur olanı Big Lagoon. Lagün içerisinde kanoyla dolaşıyorsunuz. El Nido’da günlük tekne turlarıyla gidebileceğiniz birçok çevre ada bulunuyor. Her birinde denizin rengi ve berraklığı sizi çok etkileyecek.

Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

Ada turları Filipinlere özel bu sal benzeri teknelerle yapılıyor. Toplu taşıma içinse “Jeepney” olarak adlandırdıkları 2.Dünya Savaş’ından kalan askeri araçlarlar kullanılıyor.Diğer bir ulaşım ise “tricycle”lar. Bu üç tekerlekli motosikletler taksi olarak kullanılmakta.

Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

Coron Adası

Plajları kadar gölleri ve dalış bölgeleriyle meşhur Coron Adası’na El Nido’dan feribotla ulaşılabiliyor. Yine Manila’dan düzenli uşuş seferleri de mevcut. Filipinler muhteşem deniz ve kumsallarının yanısıra size birçok aktivite imkanı sunuyor. Doğa yürüyüşü yapabilceğiniz birçok tepe bulunuyor.Resimdeki yer Coron Adası’ndaki Mt Tapyas. Gün batımında manzaranın keyfini çıkabilirsiniz.

Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

Deniz altındaki inanılmaz canlı çeşitliliğini görmek için şnorkel veya tüplü dalış yapmak Filipinler’in diğer bir vazgeçilmezi.Birçok seyahat dergisine göre dünyanın en iyi 10 dalış yeri arasında geçen bu bölgede II. Dünya Savaşı’nda batırılmış 12 adet Japon gemisi de bulunuyor.

Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

El Nido ve Coron dışında Filipinler’de sayısız sayıda keşfedilcek yer bulunuyor.

Bunlardan bazıları; El Nido ve Coron adalarına göre daha turistik olan Boracay, Çikolata tepeleriyle meşhur Bohol, Renkli festivalleri ve şelaleriyle meşhur Cebu, Pirinç tarlalarını görmek isteyenler için Banaue...

Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

Fotoğraflar: Eylül Tunç

Kaynak: Eylül TUNÇ / Instagram: @eylul_tunc

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