Kışın deniz tatili yapmak isteyenlere: Filipinler

El Nido (Palawan Adası)
Filipinler’de keşefedilecek sayısız ada bulunuyor. Bunlardan en popüler olanlarından biri Palawan Bölgesi’ndeki El Nido Adası. Buraya Manila’dan uçuşlar bulunuyor. Havaalanını görünce doğallığı karşısında çok şaşıracaksınız.
El Nido’da olmazsa olmaz yapılması gereken aktivite, büyüleyici deniz rengi ve muhteşem doğasıyla meşhur lagünleri ziyaret etmek. Bunlardan en meşhur olanı Big Lagoon. Lagün içerisinde kanoyla dolaşıyorsunuz. El Nido’da günlük tekne turlarıyla gidebileceğiniz birçok çevre ada bulunuyor. Her birinde denizin rengi ve berraklığı sizi çok etkileyecek.
Ada turları Filipinlere özel bu sal benzeri teknelerle yapılıyor. Toplu taşıma içinse “Jeepney” olarak adlandırdıkları 2.Dünya Savaş’ından kalan askeri araçlarlar kullanılıyor.Diğer bir ulaşım ise “tricycle”lar. Bu üç tekerlekli motosikletler taksi olarak kullanılmakta.
Coron Adası
Plajları kadar gölleri ve dalış bölgeleriyle meşhur Coron Adası’na El Nido’dan feribotla ulaşılabiliyor. Yine Manila’dan düzenli uşuş seferleri de mevcut. Filipinler muhteşem deniz ve kumsallarının yanısıra size birçok aktivite imkanı sunuyor. Doğa yürüyüşü yapabilceğiniz birçok tepe bulunuyor.Resimdeki yer Coron Adası’ndaki Mt Tapyas. Gün batımında manzaranın keyfini çıkabilirsiniz.
Deniz altındaki inanılmaz canlı çeşitliliğini görmek için şnorkel veya tüplü dalış yapmak Filipinler’in diğer bir vazgeçilmezi.Birçok seyahat dergisine göre dünyanın en iyi 10 dalış yeri arasında geçen bu bölgede II. Dünya Savaşı’nda batırılmış 12 adet Japon gemisi de bulunuyor.
El Nido ve Coron dışında Filipinler’de sayısız sayıda keşfedilcek yer bulunuyor.
Bunlardan bazıları; El Nido ve Coron adalarına göre daha turistik olan Boracay, Çikolata tepeleriyle meşhur Bohol, Renkli festivalleri ve şelaleriyle meşhur Cebu, Pirinç tarlalarını görmek isteyenler için Banaue...
Fotoğraflar: Eylül Tunç
Kaynak: Eylül TUNÇ / Instagram: @eylul_tunc