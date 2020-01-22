Fas’ta bir sörf kasabası

Eski evleri ve dar sokaklarıyla Fas’ın en çok turist çeken şehirleri Kazablanka, Marakeş, Essaouira ve başkent Rabat. Bu turistik ve tarihi şehirlerin yanı sıra aynı zamanda Fas bir sörf cenneti. Eğer dalga sörfüyle ilgileniyorsanız ve Fas’ın henüz çok turistik olmayan yerlerini de görmek istiyorsanız size Agadir şehrinde bulunan Taghazout kasabasından bahsedeceğim.







Taghazout’a ulaşmak için Agadir Havalimanı’na uçmanız gerekiyor. Avrupa’nın birçok şehrinden ve Kasablanka’dan uçuşlar bulunuyor. Buna ek olarak Fas’ta şoförlü araç kiralamak oldukça yaygın. Essaouira şehrinden rotanızı güneye çevirdiğinizde iki saatlik yolculukla Agadir’e ulaşabilirsiniz. Agadir’den Taghazout yarım saatlik bir yolculuk sürüyor.









Yıl boyunca sörf keyfi

Taghazout dünyadaki en iyi sörf bölgeleri arasında geçiyor ve yıl boyunca sörf yapılabilmesi en büyük avantajlarından biri. Kasabayı girdiğinizde sayısız sörf dükkânı sizi karşılıyor. Küçük bir kasaba olan Taghazout’ta hiç büyük otel bulunmuyor ve tamamıyla doğal yapısını koruyor. Dünyanın her yerinden sörfçülerin akın ettiği kasabada birçok pansiyon ve hostel de bulunuyor. Bunların hemen hepsi geleneksel Fas evlerinden çevrilmiş.









Yerel halkla iletişim kurmak ise oldukça rahat, kasabada çoğu insan Fransızca ve İngilizce konuşuyor. Sahil boyunca geleneksel Fas yemeklerini tadabileceğiniz birçok şirin kafe bulunuyor. Başka aktiviteler yapmak isterseniz yarım saat uzaklıktaki Paradise Valey’e gidebilirsiniz. Çöllerin içindeki bu yem yeşil vadiyi görünce çok etkileneceksiniz. Aynı zamanda kasaba Sahra Çölü’ne de oldukça yakın. Sörfle ilgileniyor ya da öğrenmek istiyorsanız daha popüler olmadan Taghazout’u listenize hemen eklemelisiniz.