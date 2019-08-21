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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraf: Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio
21.08.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Sakin tatil arayanların adresi: Finike

Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
mim.esmakurt@gmail.com
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Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
mim.esmakurt@gmail.com
Sakin tatil arayanların adresi: Finike

Yaz bitiyor demeyin, ülkemizin güneyi hâlâ sıcak ve güzel. Güneyin güzelliklerinden biri ise Finike. Portakalıyla nam salmış bu küçük sevimli şehrimiz gidilip görülmeye değer. Sakin bir tatil istiyorsanız rotanızı Finike’ye çevirin ve güzel doğasıyla tanışın.

Finike; Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini görebileceğimiz, coğrafi konumu sebebiyle önemli bir şehir. Günümüzde Kaş ve Olimpos gibi çok ziyaret edilen yazlık noktalara da oldukça yakın. Yani Antalya’dan başlayan ve kıyı boyunca Ege’ye doğru gideceğiniz bir rotada, Finike ziyaret edilmeyi hak edecek değerde. Şehrin önemli geçim kaynağı tarım. Akdeniz tarımında önemli bir paya sahip portakalın ise burada değeri bir başka. Şehrin simgesi haline gelen bu güzel lezzeti mutlaka tatmalısınız. Portakalıyla öne çıksa da şehrin diğer önemli tarım ürünleri nar ve turunç. Nar sevenler için burası adeta bir cennet. Şehrin çarşısından doğal nar suyu ve nar ekşisini temin edebilirsiniz.

Sakin tatil arayanların adresi: Finike


Şehir genel olarak sakin olması sebebiyle burada yoğun bir trafikle karşılaşmazsınız, aksine daha çok bisikletli ya da motorlu göreceksiniz. Sahil boyunca yerleşen şehirde denize girilebilecek çok sayıda nokta mevcut. Finike, bölgedeki diğer gözde tatil mekanları kadar kalabalık olmadığı için sakinlik arayanlar için iyi bir alternatif. Sunduğu tüple dalış ya da yat turlarıyla diğer gözde mekanlardan pek bir farkı olduğu söylenemez.

Sakin tatil arayanların adresi: Finike


Turizmde tarım kadar öne çıkmayı başaramamış olan şehir aslında ilk medeniyetlerden Likyalıların yerleşim bölgesi. MÖ 5. Yüzyılda kurulan Limyra Antik Kenti bugün hâlâ ziyaret edilebilmekte. Bölgedeki kazı çalışmaları Avusturya Viyana Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün denetiminde hala devam ediyor. Antik tiyatro binası, Xatabura anıt mezarı, yamaç evler ve kaya mezarları antik kentin önemli noktalarından. Ayrıca Limyra, 400’ü aşan kaya mezarları ile Likya Bölgesinin en çok kaya mezarına sahip şehirlerinden biridir. Antik kent, hala çıkmaya devam eden doğal su kaynağıyla da diğer antik kentlerden ayrışıyor.

Sakin tatil arayanların adresi: Finike


Uzun tatil döneminin bittiği, sonbahara biraz daha yaklaştığımız bu günlerde kısa bir ara vermek isteyenler Finike’ye gidebilir. Antalya Havalimanı’ndan karayolu ulaşımıyla yaklaşık iki buçuk saatlik bir sürede şehre ulaşmanız mümkün.

Sakin tatil arayanların adresi: Finike


Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
mim.esmakurt@gmail.com
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