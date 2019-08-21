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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraf: Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio
21.08.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Nehir kıyısında modern bir şehir: Frankfurt

Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
mim.esmakurt@gmail.com
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Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
mim.esmakurt@gmail.com
Nehir kıyısında modern bir şehir: Frankfurt

“Burada güneşin dağlara iyi geceler deyişini bile göremiyorum. Hem atmaca Frankfurt’un üzerine uçmaya gelse normalden daha çok bağırmak zorunda kalacak. Çünkü burası, dağlara çıkmayı tercih etmeyen çirkin, öfkeli insanlarla dolu.” Arkadaşı Clara’ya bakması için Alp’lerden gönderilen Heidi Frankfurt’u böyle tanımlamış. Peki biz şehir yaşamına alışanlar için Frankfurt nasıl bir şehir, detaylar yazıda…

Almanya’nın kentsel gelişim politikasında sadece belirli şehirlerin büyümesine odaklanılmamış. Dolayısıyla hemen hemen her şehri eşit imkânlara sahip olarak dengeli bir şekilde büyümüş. Yani, geniş imkânlara sahip olmanız için sadece belli birkaç şehirde yaşamanız gerekmiyor. Bu sebeple bence Almanya’nın her şehri görülmeye değer. Frankfurt, ülkenin ticaret ve finans merkezi… Turistik açıdan diğer şehirlere göre daha az gezilecek yere sahip olsa da, amacı kaliteli ve şık bir Avrupa şehri görmek olanların beklentilerini fazlasıyla karşılayacaktır.

Nehir kıyısında modern bir şehir: Frankfurt


Şehirler içinde yaşayan insanların tanımladığı ve şekillendirdiği yaşam alanlarıdır. İnsanları çalışkanlık ve disiplinliğiyle tanınan bir ülkenin şehirlerinden de aksi beklenemez. Haliyle Frankfurt gibi metropol bir şehirde bile düzensizlik görmek mümkün değil. Frankfurt bir finans merkezi olmasının yanında oldukça modern bir şehir. Alıştığımız Alman şehirlerinin aksine burada silüete gökdelenler hakim. Main Nehri şehri ikiye bölüyor. Nehir kıyısı buldun hemen çök anlayışı burada da var tabi. Gündüzleri sıcak hava ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin yoğun ilgisiyle kıpır kıpır olmasının yanında uzun yaz akşamları da saatlerce oturmak oldukça rahatlatıcı. Nehir boyunca gruplarca yapılan aktiviteleri de eklemek lazım. Aktivitelere katılmak kadar izlemekte bir o kadar keyifli.

Nehir kıyısında modern bir şehir: Frankfurt


Frankfurt’un en turistik yeri Römerberg Bölgesi. Tarihi meydana yakın bir noktadaki Frankfurt Tarih Müzesi’ni ziyaret ederek şehrin geçmişi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kısaca bahsetmek gerekirse, kurulduğu yıllarda şehirde Römer bölgesindeki gibi yapılar hakimmiş. Ancak, savaşlar ve Endüstri Devrimi gibi önemli olayların etkisiyle şehir bugünkü şeklini almış. Müzenin sergileme yöntemi ve iç mekan tasarımını çok başarılı bulduğumu belirtmeden geçmek istemiyorum. Mekânı gözlemlemek için bile ziyarete değer. Frankfurt Katedrali, Hauptwache ve Alter Opera görülmesi gereken diğer turistik noktalardan.

Nehir kıyısında modern bir şehir: Frankfurt


Avrupa şehirleri baharın gelmesiyle birlikte cıvıl cıvıl olur. Yürüdüğünüz sokağın sonu bir anda planlamadığınız bir etkinliğe açılır. Frankfurt’ta bu konuda bizi şaşırtmıyor, bizim gibi sizde bulduğunuz her kalabalığa dalabilirsiniz. Unutmayın, kalabalığın ortak amacı aynı ortamı paylaşmak, rahat olun.

Nehir kıyısında modern bir şehir: Frankfurt


Frankfurt tam bir alışveriş cenneti. Dünyanın en tanınmış markalarının yan yana mağazalarının yer aldığı Goethestraße, marka meraklılarının mutlaka gitmesi gereken, keyifle gezeceği bir sokak. Ayrıca yüzlerce mağazanın da yer aldığı Zeil Caddesi de her kesimden insana alışveriş imkanı sunuyor. Şahsi görüşüm  Goethestraße’ye kesin uğramanız.  

İş merkezi olarak öne çıkan bu şehirde, çocuklu ailelerinde vakit geçirebileceği güzel yerler elbette var. Çocuklarınızla birlikte gidiyorsanız mutlaka Palmengarten’a uğrayın. Burası büyük bir alanda kurulmuş kocaman bir botanik bahçesi. Botaniğe ilgi duymuyorsanız bile mutlaka gitmelisiniz. İçerisinde çok sayıda kafe, çocuk oyun alanı da mevcut. Yine de tavsiyem yazın gitmeyi tercih etmeniz.

Nehir kıyısında modern bir şehir: Frankfurt


Güneşten en fazla yararlanabileceğiniz, yaz akşamları havanın geç kararması gibi sebeplerden dolayı bence Nisan-Eylül ayları arası Frankfurt’un ziyaret edilebileceği en uygun aylar. Buraya, Türkiye’den başta Türk Hava Yolları olmak üzere çok sayıda havayolu şirketiyle gelebilirsiniz.

Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
mim.esmakurt@gmail.com
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