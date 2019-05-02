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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Esma DEĞİRMENCİ / Instagram: @d4rchstudio
02.05.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Bir bahar rüyası: Hallstatt

Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
mim.esmakurt@gmail.com
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Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
mim.esmakurt@gmail.com
Bir bahar rüyası: Hallstatt

Avrupa’nın şehirleri kadar köyleri de oldukça ilgi çekiyor. Birçok doğa harikasına ev sahipliği yapan bu köylerden bir tanesi de Avusturya’da yer alan Hallstatt. Kış mevsiminin etkisini kaybederek yerini rengârenk çiçeklerin açtığı bahara bıraktığı şu günlerde rotasını manzarası bol, doğası güzel yerlere çevirenler için iyi bir alternatif sunuyor.

Tarihi yaklaşık 7 bin yıla kadar uzanan Hallstatt, Avrupa’nın en eski yerleşim birimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hallstättersee Gölü’nü çevreleyen Dachstein Dağları’nın sunduğu muhteşem doğa manzarası, Hallstatt’ın her geçen gün daha çok ilgi çekmesine sebep oluyor. Bu yoğun ilginin zaman zaman yerleşik halkı rahatsız ettiğini söylemek mümkün. Fotoğraf çekmek uğruna evlerin bahçelerine izinsiz girerek, yaşayanların özel hayatına saygı duymayan turistlerin çokluğu zaman zaman rahatsız edici olabiliyor. Ancak, sessiz bir köşede geçireceğiniz bir dakikanın hissettirdiği huzur bile burada olmaya değeceğini gösteriyor.  

Bir bahar rüyası: Hallstatt


Hallstatt alıştığımız köy kavramının dışında. Çevremizde otlayan kuzular ya da yerel kıyafetli köylüler görmediğimiz, aksine daha çok inzivaya çekilmek için tercih edilmiş bir yer gibi. Doğrusu manzarayı gördükten sonra bu insanlara hak vermemek mümkün değil.

Bir bahar rüyası: Hallstatt

Bir bahar rüyası: Hallstatt


Gölün kıyısında bir tepede yükselen pastoral renkli evleriyle küçük bir köy Hallstatt. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde… Dünyanın ilk tuz madeni olan ‘Salzwelten’in burada olduğu biliniyor. Geçmişi çok daha eskilere dayanıyor olsa da Hallstatt, Avusturya Düşesi ve Almanya Kraliçesi Elizabeth Von Kärnten’in resmi ilanıyla bugün 700 yaşında.

Bir bahar rüyası: Hallstatt

Bir bahar rüyası: Hallstatt


Hallstatt insanın içine işleyen bir şeyler uyandırıyor. El değmemiş bir silüeti olan köy, koruduğu doğal güzellikleri ziyaretçilerine sunmaya devam ediyor. Gölde botla bir gezi veya doğa yürüyüşü... Ya da Kültürel Miras Müzesi’ni veya ‘Beinhaus’ olarak bilinen Kemik Evi’ni ziyaret etmek, diğer aktivite alternatifleri arasında yer alıyor. Göl kenarındaki kafe sayısının az oluşu da, köyün doğallığını koruyor olmasından kaynaklanıyor olsa gerek. Zaman geçirmek için mekân arayışınızı göl kenarının aksine pazar olarak da kullanılan küçük bir meydanın etrafındaki yerlerden karşılayabilirsiniz.

Bir bahar rüyası: Hallstatt


Hallstatt’a Avusturya’nın Salzburg kentinden ulaşım sağlamak mümkün. Buraya yapacağınız bir günlük gezi, beklentinize göre değişse de yetecektir. Her mevsim ziyaret edilebilecek köyü özellikle baharda rengârenk açan çiçeklerin arasında gezmek ise çok ayrı bir keyif.

 

Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
Esma ve Ali DEĞİRMENCİ
mim.esmakurt@gmail.com
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