Bir bahar rüyası: Hallstatt
Avrupa’nın şehirleri kadar köyleri de oldukça ilgi çekiyor. Birçok doğa harikasına ev sahipliği yapan bu köylerden bir tanesi de Avusturya’da yer alan Hallstatt. Kış mevsiminin etkisini kaybederek yerini rengârenk çiçeklerin açtığı bahara bıraktığı şu günlerde rotasını manzarası bol, doğası güzel yerlere çevirenler için iyi bir alternatif sunuyor.
Tarihi yaklaşık 7 bin yıla kadar uzanan Hallstatt, Avrupa’nın en eski yerleşim birimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hallstättersee Gölü’nü çevreleyen Dachstein Dağları’nın sunduğu muhteşem doğa manzarası, Hallstatt’ın her geçen gün daha çok ilgi çekmesine sebep oluyor. Bu yoğun ilginin zaman zaman yerleşik halkı rahatsız ettiğini söylemek mümkün. Fotoğraf çekmek uğruna evlerin bahçelerine izinsiz girerek, yaşayanların özel hayatına saygı duymayan turistlerin çokluğu zaman zaman rahatsız edici olabiliyor. Ancak, sessiz bir köşede geçireceğiniz bir dakikanın hissettirdiği huzur bile burada olmaya değeceğini gösteriyor.
Hallstatt alıştığımız köy kavramının dışında. Çevremizde otlayan kuzular ya da yerel kıyafetli köylüler görmediğimiz, aksine daha çok inzivaya çekilmek için tercih edilmiş bir yer gibi. Doğrusu manzarayı gördükten sonra bu insanlara hak vermemek mümkün değil.
Gölün kıyısında bir tepede yükselen pastoral renkli evleriyle küçük bir köy Hallstatt. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde… Dünyanın ilk tuz madeni olan ‘Salzwelten’in burada olduğu biliniyor. Geçmişi çok daha eskilere dayanıyor olsa da Hallstatt, Avusturya Düşesi ve Almanya Kraliçesi Elizabeth Von Kärnten’in resmi ilanıyla bugün 700 yaşında.
Hallstatt insanın içine işleyen bir şeyler uyandırıyor. El değmemiş bir silüeti olan köy, koruduğu doğal güzellikleri ziyaretçilerine sunmaya devam ediyor. Gölde botla bir gezi veya doğa yürüyüşü... Ya da Kültürel Miras Müzesi’ni veya ‘Beinhaus’ olarak bilinen Kemik Evi’ni ziyaret etmek, diğer aktivite alternatifleri arasında yer alıyor. Göl kenarındaki kafe sayısının az oluşu da, köyün doğallığını koruyor olmasından kaynaklanıyor olsa gerek. Zaman geçirmek için mekân arayışınızı göl kenarının aksine pazar olarak da kullanılan küçük bir meydanın etrafındaki yerlerden karşılayabilirsiniz.
Hallstatt’a Avusturya’nın Salzburg kentinden ulaşım sağlamak mümkün. Buraya yapacağınız bir günlük gezi, beklentinize göre değişse de yetecektir. Her mevsim ziyaret edilebilecek köyü özellikle baharda rengârenk açan çiçeklerin arasında gezmek ise çok ayrı bir keyif.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle