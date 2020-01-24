Yarıyıl tatilinde Ankara’da çocuklarla gezilebilecek müzeler

ANKARA RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ

Ankara Kalesi’ne çıkarken tam da kalenin giriş kapısının karşısında iki tarihî han bulunmaktadır; Çengelhan ve Safranhan… Bu tarihî Osmanlı hanları, Koç Vakfı tarafından restore edilerek 2005 yılında Ankara Rahmi M. Koç Müzesi olarak ziyaretçilerine açılmıştır. Ankara’nın ilk sanayi müzesidir. Tarihsel mekânda, geçmişten günümüze ulaşan denizcilikten kara yolu taşımacılığına; havacılıktan, iletişim alanına kadar 10.000’den fazla obje sergilenmektedir.









Ulu Önderimizin kullandığı eşyaların sergilendiği Atatürk ve Ankara koleksiyonu, tarihin en eski oyuncakları, bilimsel aletler, kalaycı, ayakkabıcı, berber, demirci gibi esnafların balmumu canlandırmaları ve özellikle klasik otomobiller, çocukların en fazla ilgi gösterdikleri koleksiyonların başında geliyor. Müzenin en dikkat çekici aktivitelerinden biri de çocuklara yönelik, yaratıcılıklarını gösterebilecekleri tasarım atölyelerinin düzenleniyor olması. Çalışma saatleri hafta içi 10.00 -17.00 (pazartesi kapalı), hafta sonları 10.00 -18.00 saatleri arasındadır. Müze giriş ücretleri öğrenciler için 5 TL, öğrenci dışındakiler ise 12 TL’dir.









ANKARA PTT PUL MÜZESİ

Ankara’da Ulus’ta, 2013 yılında ziyaretçilerine kapılarını açan PTT Pul Müzesi, Cumhuriyetimizin ilk kamu binalarından üç katlı tarihî bir mekânda hizmet veriyor. Özellikle çocukların da ilgisini çekebilecek koleksiyonlar, toplam 6500 m2 alanda sergileniyor. “Modern İç Mekân Tasarımı ve Tarihe Tanıklık Eden Koleksiyonlar” sloganı ile ziyaretçilerini karşılayan müzenin giriş katında, posta haberleşme tarihini kronolojik olarak anlatan bir düzenlemeyle karşılaşıyorsunuz.









Burası; 3D sinema salonunda kısa filmlerle İstiklal Harbi’nde PTT’nin rolünü anlatan canlandırmalarla ziyaretçileri, nostaljik, unutulmayacak bir keşfe çıkarıyor. “Bir Pulun Hikâyesi”, “Filateli Sözlüğü”, “Pullarla Yüzyıl” köşeleriyle ve sunduğu kapsamlı dijital arşiv sayesinde, istenilen anda istenilen döneme, pula ve pulun bilgisine ulaşmayı mümkün kılıyor. Tamamı çocuklara yönelik konsept çerçevesinde tasarlanmış olan “Çocuk Kulübü” pul koleksiyonerliğini, mektuplaşmayı, birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlar üzerinden kazandırmayı amaçlıyor. Müze, resmî tatiller ve bayramlar hariç her gün 09.00 - 17.00 saatlerinde ziyaretçilere açık. Üstelik ücretsiz!..









ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ

Ankara Altındağ Belediyesi’nin 500 dönümlük bir arazi içerisinde hizmete açmış olduğu, köy yaşamını konu edinen açık hava müzesidir. Özellikle büyük kentlerde yaşayan çocuklar için kapalı mekânlardan bir nebze olsun uzaklaşmaları, belki de sadece kitaplarda okudukları, görsel kitle iletişim araçlarında gördükleri köy yaşamını tanımaları, doğal hayatı sevmeleri, hayvan sevgisi edinmeleri açısından son derece doğru bir tercih olacaktır bu müzeyi gezmeleri…









Geleneksel yaşam kültürünü yansıtan açık hava müzesinde; koyunlar, keçiler, kedi, köpek, kuş gibi hayvanların yanı sıra köy yaşamı yansıtılıyor. Pazartesi günleri hariç her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Müzekartın geçersiz olduğu müzeye girişler; öğrenciler için 2 lira, öğrenci dışındakiler ise 5 liradır.

GÖKYAY VAKFI SATRANÇ MÜZESİ

2015 yılında geleneksel Ankara mimarisine sahip binasıyla satranç müzesi olarak ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. Özellikle satrancı seven, ilgi duyan ve oynayan çocukların ilgisini çekebilecek, içine girdikleri andan itibaren zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacakları harika bir müze…









100’den fazla ülkeden 700’ü aşkın satranç takımının dört tema altında sergilendiği müze, analitik ve çok yönlü düşünmeyi sağlayan satranç sporunun özellikle gençler ve çocuklar arasında yayılmasını ve benimsenmesini amaçlıyor. Müze, ayrıca çok amaçlı salonlarda, satranç turnuvaları, söyleşiler, imza günleri, kişisel gelişim seminerleri, çocuk atölyeleri, belgesel ve film gösterimleri gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Müze pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık. Giriş ücretleri: öğrenci 6 TL, tam 12,5 TL.









SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS MÜZESİ

Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Altındağ Belediyesi ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla kurulan müze, Türkiye’nin kendi alanında ilk müzesidir. Müze, faaliyetleri ile kültürel değerleri uygulamalı olarak yaşatmayı ilke edinmiştir.









Ankara’nın turistik cazibe merkezi Hamamönü’nde eski Ankara evi mimarisinde, iki katlı bir binada faaliyet göstermektedir. Müzede; Karagöz-Hacivat, meddah gösterileri, kukla oyunları, masal anlatan masal ana, beş taş oynayan çocuklar, ninniler, maniler, ıhlamur baskı, ebru gibi el sanatları tatbik edilen ve sergilenen etkinliklerden bazıları… Çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri müze pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir, girişler ücretsizdir.

CİN ALİ MÜZESİ

Bugünlerde Ankara’da, Çankaya sok. 32 numaralı binada bir tabela dikkat çekiyor; Cin Ali Müzesi… 50’li yaşların üzerindeki birçok insanın hatırlayacağı bir karakterin öyküsüyle dolu bir müze burası. Özellikle ilköğretim çağında çocukları olan ailelerin ilgi odağı bu aralar. Sadece çocuklar eğlenmekle kalmıyor bu müzede, aile büyükleri de giydikleri siyah önlükleriyle kara tahtalı temsili sınıfa girdikleri andan itibaren adeta çocukluklarına dönerek nostaljik duygular yaşayabiliyorlar. 1968 yılında çocukların daha kolay okumayı öğrenmeleri amacıyla öğretmen Rasim Kaygusuz’un ortaya çıkardığı bir karakter Cin Ali.









Kızı Nesrin Kaygusuz bir röportajında şöyle diyor: “Babam Köy Enstitüleri mezunuydu. Yalnızca bir öğretmen değil o köyün ileri geleniydi. Öğretmenliğinin yanı sıra marangozluk yapardı. Çocuklara okumayı oyuncaklarla, kâğıt, karton ve ahşaplarla öğretmeye çalışırdı. Çocuklar bu okuma teknikleri ile kısa sürede okumayı sökerdi. Hatta büyüdüklerinde dahi o oyuncaklarla oynamaktan zevk alırlardı. İşte tüm bu çalışmalar babamı bir kitap yazmaya yöneltti. 1968 yılında Cin Ali kitap serisini yazdı. Bu kadar sevileceğini tahmin etmiyorduk ama tüm Türkiye’de çok sevildi ve günümüzde halen nesillerin bir ortak noktası hepsinin.” Çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri müze pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 saatleri arasında açık. Müzeye giriş ücreti öğretmen ve öğrenciler için 8 TL, tam 15 TL.