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Elvan Yarma

Katar çöllerinde gece yıldızların altında uyumak...

Küçük Prens kitabını okumayan yoktur herhalde… Çöle düşen pilotun Küçük Prens’le karşılaşmasıyla başlar masal. İşte her şey “Çölde bir gece geçirme” fikriyle ortaya çıktı! Öyle Avrupa’ya gidip sıradan bir balayı planlayacağımıza çölde yıldızların altında, zifiri karanlığın ve sessizliğin ortasında aşkımızı tutkuyla hissetmeye karar verdik.

Elvan YARMA ÜN / eyarma@hurriyet.com.tr
Elvan Yarma
Elvan YarmaSeyahat Yazarı

Peki çölde gece konaklamak için ne yapmak lazım? İlk iş Katar Havayolları ile Doha’ya uçtuk. Uçaktan indiğimiz gibi kavurucu çöl havası iliklerimize işledi. Çöle geçmeden önce bir gece Doha’da şehir merkezinde kalmaya karar verdik. Böylece Arap kültürünü de görmüş olacaktık. Doha’da 30’a yakın 5 yıldızlı otel var. İçlerinden W Doha Hotel’i tercih ettik. Balayında olmanın en güzel kısmı kaldığınız otellerde size hazırlanan balayı sürprizleri galiba! Biz bu konuda öyle şımardık ki, her yıl tatil yerine balayına çıkabiliriz :) 

Katar çöllerinde gece yıldızların altında uyumak...

Hotelin Spice Market adını verdikleri restoranı Katar’da oldukça meşhurmuş. Adı üstünde restoranda baharatın dibini gördük! Zaten Arap, Lübnan ve Türk mutfağı birbirine çok benziyor. O yüzden Katar’da aç kalmanız mümkün değil. Bu arada restorandaki favorilerimiz black pepper shrimps... karides sevenler mutlaka denesin...

Katar çöllerinde gece yıldızların altında uyumak...

Gece hayatına gelince Katar’da şeriat yasaları geçerli olduğundan sadece 5 yıldızlı otellerde içki satışı yapılabiliyor. Hal böyle olunca gece hayatının kalbi de otellerdeki gece kulüplerinde atıyor. En popüler gece kulüpleri Society (Hilton), Skyview (St Regis) ve X Lounge (Shark Village) imiş

Gündüz ise Katar’da yapılacak pek bir aktivite yok. İslami Eserler Müzesi görülmeye değer, bir de Doha’nın meşhur Souq Waqif’ı. Bizim Kapalıçarşı’nın ufağını düşünün. Mimarisinden tutun da hediyelik eşyalara  kadar aynı.

İslami Eserler Müzesi

Katar çöllerinde gece yıldızların altında uyumak...

Souq Waqif

Katar çöllerinde gece yıldızların altında uyumak...

ARAP ÇÖLLERİNDE PÜFÜR PÜFÜR ROMANTİZM!

Şehir turunun ardından rotayı çöle çevirdik.  Sanki Küçük Prens masalının içine fırlatmışlardı bizi…  Çöl dediysek uçsuz bucaksız değil! Kum tepelerinin ardında konakladığımız kampa varıyoruz: Püfür püfür deniz kenarı!  Her kampta olmuyor ama Regency Sealine Camp denize kıyısı olmasıyla meşhur. Buraya Inland Sea diyorlar. Gündüz 44 derece sıcaklığı bulunca hooop suya!

Katar çöllerinde gece yıldızların altında uyumak...

Katar çöllerinde gece yıldızların altında uyumak...

Çöl geceleri ise farklı bir romantizm barındırıyor... Her yer ıssız bir sessizlikte. Çöldeki kum tepelerinde gezintiye çıkabilirsiniz. Bu kum tepelerinde güneşin batışını izlemek meşhurmuş. Biz ne yazık ki günbatımına yetişemedik. O sebeple payımıza dalgaların sesini dinleyerek, gökyüzündeki yıldızları izlemek düştü.

Katar çöllerinde gece yıldızların altında uyumak...

Katar'da çölde konakladığınızda çöl safarisi yapmayı sakın unutmayın! Sabah saatlerinde bile sıcaklık 44 dereceyi bulduğundan biz klimalı jeeplerle safariye çıktık. Rehberimiz Jonathan ile çölün altını üstüne getirdik. Çölde safari nasıl olur diyenler için videosu da burada:

Katar’dan sonra rotamızı Tayland’a çevirmek üzere tekrar uçağa bindik. Tayland macerası ise haftaya Hürriyet Seyahat’te!

 

Kaynak: Elvan YARMA ÜN / eyarma@hurriyet.com.tr

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