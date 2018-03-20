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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Elvan ARSLAN BAYHAN / Instagram: @BizeMusaade
20.03.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

Peru’nun çöllerinde bir vaha: Huacachina

Elvan ARSLAN BAYHAN
Elvan ARSLAN BAYHAN
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Elvan ARSLAN BAYHAN
Elvan ARSLAN BAYHAN
Peru’nun çöllerinde bir vaha: Huacachina

Peru'nun And Dağları'ndan sonra rotamızı başkent Lima'ya çevirdik, oradan da biraz daha güneye, Ica şehrine yani çöllere… Huacachina’dayız! Çölün ortasında harika bir vaha… Burada kum tepelerinde koştuk, tepelerden aşağı sandboarding denemeleri yaptık, güneşin kum tepeleri ardından batışına şahit olduk. Bir anda kendimizi Mad Max filminin içinde bulduk, inanılmazdı! İşte size bol eğlenceli Huacachina gezi rehberi…

Huacachina’ya nasıl ulaşılır? Peru’nun çöllerinde bir vaha: Huacachina

Lima’dan tur seçenekleri var, aynı gün Ballestas Adaları ve Huachachina'ya götürüyor. Programı sıkıştırılmış bulduğumuzdan, araba kiralayıp yola kendimiz çıkmaya karar verdik. Lima’dan yaklaşık 4-5 saatlik bir sürüşle Huacachina’ya ulaştık. Pasifik Okyanusu boyunca giden yolda manzara şahane… İlginç kasabalar gördük, biraz virane ama çok renkli hayatlar.

Yollar sürüşe uygun, güvenli. Sadece polis çevirmesi var sıkça. Turist olduğunuzu anlayınca ceza yazmaya çalışıyorlar, kurallara uyun mutlaka. Küçücük yer Huacachina… Yalnız inanılmaz güzel! Biz ilk defa bir vaha gördüğümüz için bayıldık.

Huacachina'da bunları yapmadan dönmeyin!

1- Çölde arazi aracı başka bir deyişle Mad Max araçları ile bol aksiyonlu bir tur yapın. Ve evet, iki yaşında çocukla da güvenli! Şehre ulaşır ulaşmaz, girişte çöl safari tur şirketleri karşınıza çıkıyor. Turu, öncesinde internetten ayarlamaya gerek yok. Peru’nun geneli için geçerli. Unutmayın, internet üzerinden fiyatlar daha yüksek. Tur şirketlerinin birbirlerinden farkı yok, sandboarding dersli ya da derssiz, grup ya da özel olmak üzere seçenekler var. Her iki saatte bir tur bulmak mümkün. Bizim tavsiyemiz çok sıcaklara kalmayacağınız, günün altın saatleri olan günbatımına yakın turu tercih etmeniz olur. Biz çocuklu olduğumuz için kendimize özel tur yapmayı tercih ettik. Diğer araçlara göre biz epey yavaştık. Ona rağmen epey maceraydı. Her bir hoplamaya, oğlumuz Alp'ten şen bir kahkaha geliyordu.

Peru’nun çöllerinde bir vaha: Huacachina

2- Kum tepelerinde koşturun, çölün keyfini çıkarın! Araç istediğiniz kum tepelerine götürüyor sizi. Kimsenin olmadığı tepelerde koşun yuvarlanın.

3-  Sandboarding mutlaka deneyin! Sandboarding dersi dahil araçla gezme turları var. Baştan anlaşın. Biz çocuk olunca ders almadık. Neyse ki, araçlarda board bulunduruyorlar, ders almadan birkaç deneme yapma şansımız oldu.

Peru’nun çöllerinde bir vaha: Huacachina

4- Kum tepelerinde oturup, muhteşem vaha manzarasının tadını çıkarın ve güneşin kum tepeleri ardından batışına şahit olun. Günbatımını yakalayabilmek için mutlaka günün en son turunu, yani 16.00’dan sonraki turu tercih edin. Çöl sıcağında kavrulmazsınız böylece.

Peru’nun çöllerinde bir vaha: Huacachina

Huacachina'da nerede kalınır?

Huacachina'da vahanın içinde ya da Huacachina'ya yakın İca ilçesinde konaklama imkanı var. Biz vahada kalmayı tercih ettik. Kaldığımız otel DM Hotel Mossone, Huacachina vahasındaki ilk otel. İspanyol koloniyal dönem mimarisinin örneklerinden. Kalınabilecek en iyi otel olmasına rağmen, standartlar bizimkilerden epey farklı. Çok beklentiniz olmasın.

Peru’nun çöllerinde bir vaha: Huacachina
Peru’nun çöllerinde bir vaha: Huacachina

Huacachina çocukla da mümkün

Araçlara bakarsanız, iskeletten ibaret… “Çocuklar için gerçekten güvenli mi?” sorusu aklınıza gelmiş olmalı? Çocuklu ailelere özel ayrı tur mümkün. Çocuğa göre daha yavaş ve güvenli bir sürüş yapıyorlar. Hatta rica ederseniz deneme sürüşü bile yaparlar. Mesela Alp, her ne kadar araba hastası olsa, kesinlikle binmek istemedi önce.

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Sina Çölünün ortasında gizemli sinema
Sina Çölü'nün ortasında gizemli sinema!


Arazi aracı dedikleri, ne biçimdi, kapısı da yoktu, bildiği araçlardan hiçbirine benzemiyordu. Homurtusundan da korkmuştu, onu da bir şeye benzetememişti. Anladık öyle bakarak olmayacak. Hani en azından park halindeki araca “binebilir miyiz?” diye sorduk. Perulular şahane insanlar, deneme sürüşüne çıkardılar bizi. Bu sayede Alp, hemen havaya girdi. Çocukla zor olabilir denilen bir yer daha keşfettik, Alp’le… Fotoğraflardan da anlayacağınız üzere çölün en çok tadını çıkaran Alp olmuştu. Yine döndük birbirinden güzel anılarla... Kısaca, çocukla her yer mümkün, sen yeter ki yola çık!

Fotoğraflar: Elvan ARSLAN BAYHAN

Elvan ARSLAN BAYHAN
Elvan ARSLAN BAYHAN
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