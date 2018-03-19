Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Elvan ARSLAN BAYHAN Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler!
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Seyahat
Elvan ARSLAN BAYHAN / Instagram: @BizeMusaade
19.03.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler!

Elvan ARSLAN BAYHAN
Elvan ARSLAN BAYHAN
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Elvan ARSLAN BAYHAN
Elvan ARSLAN BAYHAN
Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler!

Biliyor muydunuz? Meşhur Panama şapkası diye bildiğimiz şapka var ya hani, hiçbir zaman Panama'da üretilmedi aslında! Kendisi esasen Ekvador menşeili. Panama'ya ihraç edilen bir şapka yani... Biraz daha detaya ne dersiniz? Hadi başlayalım...

Ekvadorlu şapkanın Panama’ya gelişi

1900'lerde Panama Kanalı yapımı döneminde Ekvadorlu bir tüccar getirmiş şapkayı ve çalışan mühendislere, işçilere satmış. Senenin 365 günü sıcak ya Panama, güneşten korunmak için bu el yapımı şapka çok işe yaramış. Çünkü yapımında kullanılan özel hasır sayesinde, çok hafif ve hava geçirgenliği de oldukça yüksek.

Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler

Ekvadorlu şapka neden ''Panama Şapkası'' olarak biliniyor?

Dönemin Amerika Başkanı Roosevelt, 1906 senesinde Panama Kanalı açılışı ziyaretinde bu şapkayı kullanmış. Dünya basınında şapkalı fotoğrafı yer alınca şapkanın adı ''Panama Hat'' yani ''Panama Şapkası'' olarak kalmış.

Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler

Bu arada küçük bir bilgi daha, şapka deyip geçmeyelim; el yapımı Ekvadorlu şapka, 2012 senesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış. Panama'da yaşayıp da Panama şapkası edinmeden olmaz değil mi. Yalnız bir sorunumuz vardı, bizim Alp bırak şapkayı, kafasına herhangi bir şeyin kondurulmasına asla izin vermezdi. Ta ki Panama Şapkası ile tanışıncaya kadar! O kadar sevdi ki, şapkası olmadan çıkmaz oldu. Panama şapkasının bizde yeri ayrıdır bu sebeple!

Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler

Peki, Öz-Panama şapkasıyla tanışmaya hazır mısınız?

Herkesin Panama Şapkası olarak bildiği şapka daha çok turistlere yönelik Panamalılar, özellikle kırsal kesimlerde yerli üretim şapkayı bizim deyimimizle Öz-Panama şapkasını tercih ediyorlar. Şapkanın İspanyolca adı Sombrero Pintao, yani ‘’boyalı şapka’’. Üretildiği şehre de ismini vermiş, ‘La Pintada’’. Bu şapkanın Panama Kültüründe yeri önemli. Geleneksel kostümlerde erkeklerin taktığı şapka bu boyalı şapkadır. 

Tropikal havalı kozmopolit: Panama City
Tropikal havalı kozmopolit: Panama City


Şapkaların fiyatları dokuma sıklığı ve kullanılan malzemeye göre değişiyor. 15 dolardan başlıyor fiyatlar, diğer yanda koleksiyonerlere yönelik, adet fiyatı 2000 dolar üzeri şapkalar da mevcut.

Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler

Öz-Panama Şapkası Festivali

Panama’da güzel olan, sokakta her daim müzik eğlence var. Her olay için bir festival düzenlenir diyebilirim. Öz Panama şapkasının da bir festivali var tabii ki; La Pintada Festivali. Amaç, yerli şapka kültürünü ve şapkacılık el sanatını gelecek nesillere taşımak. Festivalde yerli şapka üreticileri bir araya geliyor. 2 gün boyunca geleneksel kıyafetler dans müzik eşliğinde şapkacılar hünerlerini sergiliyor. Ve yılın en iyi şapkacısı seçiliyor.

Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler

La Pintada Festivalinde Panamalıların coşkusuna ortak olduk

Geçtiğimiz ekim ayında şapka festivali için Panama City’ye 3 saat mesafede La Pintada şehrine gittik. Panama festivallerinde olmazsa olmazlar, müzik, geleneksel kıyafetleriyle dansçılar ve çok eğlence! Genelde, geçit töreni şeklinde kutlamalar. 

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Ekvador’un en renkli pazarı: Otavalo
Ekvador’un en renkli pazarı: Otavalo



Oldukça renkli kareler çıkar her festivalden. Öz-Panama şapkası da Aralık 2017’de UNESCO Kültür listesine alınmış. Seneye kutlamalar daha coşkulu olacaktır.

Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler

Kültürleri yakından tanımak için…

Gerçek Panama kültürünü anlayabilmek için başkent Panama City dışındaki şehir ve köylere gitmek lazım, Panama City çok metropol bir şehir çünkü. Sadece Panama değil birçok ülke için öyle değil midir, kıyıda köşede kalmış yerleri keşfetmek lazım kültürleri daha iyi anlayabilmek için. Hadi, siz de yaşadığınız şehre yakın keşfedilecek neler var düşünün, mutlaka bir şeyler çıkacaktır. Herkese iyi keşifler! 

Panama şapkası hakkında bilmediğiniz gerçekler

Fotoğraflar: Elvan ARSLAN BAYHAN

Elvan ARSLAN BAYHAN
Elvan ARSLAN BAYHAN
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