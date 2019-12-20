İsviçre'nin en iyi Noel pazarları

Basel Noel Pazarı

İsviçre'nin en güzel ve en büyük Noel pazarlarından biri Basel’de kuruluyor. Oldukça eski pazarlardan şehrin farklı meydanlarında dolu etkinlikle şehrin atmosferi değişiyor. Şehrin farklı noktalarında yüzlerce çam ağacı sokakları süslüyor, sadece Noel pazarının olduğu meydanlar değil şehrin her köşesi ışıltılı. Colmar’a geldiyseniz buraya da uğrayabilirsiniz. Colmar-Basel arası arabayla 35 dakika aklınızda olsun. Basel Noel Pazarı çok çocuk dostu, çocuklar için Marchenwald diye özel bir etkinlik alanı var. Ya da tam tersi Basel’e gelmişken, Avrupa’nın en iyi Noel pazarları sıralamasında başı çeken Colmar veya Strasburg’a uğramadan olmaz tabii.









Yapmadan dönmeyin: Yeme içme konusunda Almanya’daki Noel pazarlarını gezenler bilir ağırlıklı olarak sosis olur. İsviçre’nin Basel bölgesi Almanca konuşulan kanton yeme içmede çok alman esintileri var ancak farklı olarak Raclette yani ızgara İsviçre peyniri olur tüm etkinliklerde... Kokusu çok yoğun bir peynir ama yanıltmasın inanılmaz lezzetli.









Zürih Noel Pazarı

Alsace Noel Pazarları'nın ayrı masalsı bir havası var. Çok popülerler, dolayısıyla bir o kadar da kalabalık. Yeni yıl coşkusunu daha sakin tadına vararak yaşamak isterseniz burası sizin adresiniz. Zürich'te önemli Noel noktaları Opera binası önündeki alan, eski şehir merkezinde Niederdorf, Bahnhofstrasse boyunca süslemeleriyle herkese hitap ediyor. Ayrıca Bahnhof yani ana tren istasyonu girişinde 6 bin adet Swarovski taşıyla süslenmiş büyük ışıl ışıl bir çam ağacı var mutlaka görün. Gelmişken göl kenarında güzel bir yürüyüş yapmayı atlamayın.









Cenevre Noel Pazarı

2012-2014 Cenevre'de yaşadığımız dönemde Noel pazarı çok cazip değildi doğrusu. Parc des Bastions parkında ve Carouge semtindeki Noel pazarları genişletilmiş etkinlik alanları artırılmış. Carouge'u mutlaka ziyaret edin, İtalyan mimarisi ile Cenevre'nin en renkli sokakları burada.









Rapperswill Noel Pazarı

Ortaçağa özgü atmosferiyle çok keyifli Noel pazarlarından. 200'den fazla pazar tezgâhıyla İsviçre'deki en büyük pazarlardan biri. Gurme lezzetler, el sanatları tezgâhları, müzikal performanslar, çocuklar için masallarla büyülü bir atmosfer oluyor Rapperswill'de...

Montrö Noel pazarı

Cumhuriyet tarihimize damgasını vurmuş önemli şehirlerden. Çok bilinmese de keyifli bir pazar. En güzel yanı göl boyunca kurulması. Şu ana kadar gördüğümüz en güzel manzaralı Noel pazarı diyebiliriz. Alplerle çevrili göl manzarasına karşı sıcak şarap keyfini nasıl anlatsam bilemedim. Biraz kalabalık oluyor. Bu sene 25’inci senesine özel etkinlikler var.

Yapmadan dönmeyin: Biliyor muydunuz? Queen son yıllarında Montrö’yü ziyaret etmiş ve çok beğenince bir müddet burada yaşamış. Yani Queen'in yürüdüğü ilham aldığı göl kenarında yürüyüş yapacaksınız. O kadar sevmiş ki Queen Montro’yu, bir müzik stüdyosu satın almış hatta son albümünü de burada kaydetmiş. Queen anısına, bir heykeli var göl kenarında. Önemli fotoğraf noktalarından, burayı kaçırmayın.