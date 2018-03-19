Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos  

Obidos Portekiz’in başkenti Lizbon’a yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta. Bağlar, meyve bahçeleri, zaman zaman virajların ardından göze çarpan yel değirmenleriyle dolu manzara sayesinde 85 kilometrenin nasıl geçtiğini anlamıyor insan. Bir tepenin üzerine kurulmuş küçük bir kasaba Obidos, 12 bin nüfusa sahip. Kasabanın girişinde mavi-beyaz seramiklerle kaplı bir ana kapı var. O kapıdan geçip kasabayla tanışmaya hazırlanırken akerdeon sesleri karşılamıştı beni. Nadir rastlanan bir tesadüf olduğunu düşündüm ama değilmiş, yılın çok büyük bir bölümünde o kapıda akerdeonuyla Obidos ziyaretçilerine eşlik eden bir sokak müzisyeni oluyor.

Obidos ismi Latincede korunaklı şehir anlamına geliyor. Ana kapıdan geçer geçmez, kasabaya neden bu ismin verildiğini anlıyorsunuz. Obidos Kalesi’nin surları kasabayı çepeçevre sarmış. Merdivenleri çıkıp surların üzerine tırmandığınızda kasabayı tüm detaylarıyla izlemeniz mümkün, özellikle kuş bakışı manzara fotoğrafı sevenler için ideal nokta burası. Ancak surların şehre bakan kısmında duvar olmadığını ve özellikle kalabalık zamanlarda çocuklarla tırmanmanın tehlike içerdiğini söylemeden geçemeyeceğim.

Obidos’un ana caddesinin adı Rua Dirieita. Burası sadece 500 metre uzunluğunda bir cadde ama her adımında rengarenk restoran, hediyelik eşya mağazası ve kafe ile karşılaşacağınız için sokağı başta sona yürümek için bir saatten fazla ayırmanızı tavsiye ederim.

Trafiğe kapalı, Arnavut kaldırımlı Rua Dirieita’da mağaza ya da restoran olmayan binalar yerlilerin yaşadığı ya da pansiyon olarak kullanılan evler. Binaların pek çoğu beyaz badanalı, en fazla üç katlı ve çoğu sarmaşık ve begonvillerle çevrelenmiş.

Bu beyaz binaların çoğunda ikinci renk olarak sarı ve mavinin kullanıldığını göreceksiniz. Bunun tek nedeni kasabaya çok yakışması değil, aynı zamanda bu renklerin Obidos bayrağının ana renkleri olması.

Kasabanın kendine özgü bir likörü var; adı Ginjo do Obidos. Özellikle vişneli içecekleri sevenler için tavsiye. Fiyatları da uygun; 3-4 Euro.

Kasaba kendisini her halükarda sevdiriyor ancak hikayesini bilenlerin daha çok etkileneceğinden eminim. Obidos 1148 yılında Portekiz’in ilk Kralı I. Alfonso Henriques tarafından Araplar’dan alınmış. Kral Dinis ise 1282 yılında Aragon’lu Izabelle ile burada evlenmiş. Düğünün bu kasabada yapılma nedeni, Izabelle’nin evlenmek için bu kasabaya sahip olmayı şart koşmuş olması; diğer bir deyişle Kral bu kasabayı Kraliçe’ye düğün hediyesi olarak vermiş. Kraliçe küçük bir tepe üzerine kurulu kasabayı o kadar beğenmiş ki, kasabayı ‘’tac üzerinde bir mücevher’’ olarak tanımlamış. Ben Kraliçe’ye hak verdim, umarım siz de en kısa zamanda Obidos yollarına düşüp Kraliçe’nin doğru söyleyip söylemediğine bizzat kendiniz bakarsınız.

Fotoğraflar: Elif ÖZGEN DELEK