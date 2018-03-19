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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Elif ÖZGEN Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos  
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Seyahat
Elif ÖZGEN DELEK / Instagram: @elifozgen 
19.03.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos  

Elif ÖZGEN
Elif ÖZGEN
elifo@cnnturk.com.tr
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Elif ÖZGEN
Elif ÖZGEN
elifo@cnnturk.com.tr
Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos  

Kale surlarına açılan, içi mavi-beyaz seramiklerle kaplı bir kapı karşılıyor ziyaretçileri. O kapının ardında kırmızı kiremitli evler, taş sokaklar, begonvil ve sarmaşıklarla dolu bir Orta Çağ kasabası var. Öyle kıymetli ki; zamanın kralı sevdiği kadınla evlenebilmek için ona bu kasabayı hediye etmek zorunda kalmış. Buyurun kraliçeye düğün hediyesi olarak sunulan Obidos’a…

Obidos Portekiz’in başkenti Lizbon’a yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta. Bağlar, meyve bahçeleri, zaman zaman virajların ardından göze çarpan yel değirmenleriyle dolu manzara sayesinde 85 kilometrenin nasıl geçtiğini anlamıyor insan. Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: ObidosBir tepenin üzerine kurulmuş küçük bir kasaba Obidos, 12 bin nüfusa sahip. Kasabanın girişinde mavi-beyaz seramiklerle kaplı bir ana kapı var. O kapıdan geçip kasabayla tanışmaya hazırlanırken akerdeon sesleri karşılamıştı beni. Nadir rastlanan bir tesadüf olduğunu düşündüm ama değilmiş, yılın çok büyük bir bölümünde o kapıda akerdeonuyla Obidos ziyaretçilerine eşlik eden bir sokak müzisyeni oluyor.

Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos

 

Obidos ismi Latincede korunaklı şehir anlamına geliyor. Ana kapıdan geçer geçmez, kasabaya neden bu ismin verildiğini anlıyorsunuz. Obidos Kalesi’nin surları kasabayı çepeçevre sarmış. Merdivenleri çıkıp surların üzerine tırmandığınızda kasabayı tüm detaylarıyla izlemeniz mümkün, özellikle  kuş bakışı manzara fotoğrafı sevenler için ideal nokta burası. Ancak surların şehre bakan kısmında duvar olmadığını ve özellikle kalabalık zamanlarda çocuklarla tırmanmanın tehlike içerdiğini söylemeden geçemeyeceğim. 

Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos

 

Obidos’un ana caddesinin adı Rua Dirieita. Burası sadece 500 metre uzunluğunda bir cadde ama her adımında rengarenk restoran, hediyelik eşya mağazası ve kafe ile karşılaşacağınız için sokağı başta sona yürümek için bir saatten fazla ayırmanızı tavsiye ederim. 

 

 Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos

Trafiğe kapalı, Arnavut kaldırımlı Rua Dirieita’da mağaza ya da restoran olmayan binalar yerlilerin yaşadığı ya da pansiyon olarak kullanılan evler. Binaların pek çoğu beyaz badanalı, en fazla üç katlı ve çoğu sarmaşık ve begonvillerle çevrelenmiş. 

Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos

 

Bu beyaz binaların çoğunda ikinci renk olarak sarı ve mavinin kullanıldığını göreceksiniz. Bunun tek nedeni kasabaya çok yakışması değil, aynı zamanda bu renklerin Obidos bayrağının ana renkleri olması. 

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Surların içindeki ilginç köy: Monsaraz
Surların içindeki ilginç köy: Monsaraz

Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos

 

Kasabanın kendine özgü bir likörü var; adı Ginjo do Obidos. Özellikle vişneli içecekleri sevenler için tavsiye. Fiyatları da uygun; 3-4 Euro. 

 Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos

 

Kasaba kendisini her halükarda sevdiriyor ancak hikayesini bilenlerin daha çok etkileneceğinden eminim. Obidos 1148 yılında Portekiz’in ilk Kralı I. Alfonso Henriques tarafından Araplar’dan alınmış. Kral Dinis ise 1282 yılında Aragon’lu Izabelle ile burada evlenmiş. Düğünün bu kasabada yapılma nedeni, Izabelle’nin evlenmek için bu kasabaya sahip olmayı şart koşmuş olması; diğer bir deyişle Kral bu kasabayı Kraliçe’ye düğün hediyesi olarak vermiş. Kraliçe küçük bir tepe üzerine kurulu  kasabayı o kadar beğenmiş ki, kasabayı ‘’tac üzerinde bir mücevher’’ olarak tanımlamış. Ben Kraliçe’ye hak verdim, umarım siz de en kısa zamanda Obidos yollarına düşüp Kraliçe’nin doğru söyleyip söylemediğine bizzat kendiniz bakarsınız. 

Pena Sarayı görenleri büyülüyor
Pena Sarayı görenleri büyülüyor

Kraliçeye düğün armağanı verilen kasaba: Obidos

Fotoğraflar: Elif ÖZGEN DELEK

Elif ÖZGEN
Elif ÖZGEN
elifo@cnnturk.com.tr
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