Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Portekiz’in Torres Vedras Karnavalı bu yıl dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getirdi. Beş gün süren resmi geçitlerde de dev kuklalar ve kadın kılığına girmiş erkek kostümleri bu cümbüşe eşlik etti. İşte detaylar…







Portekiz’in Torres Vedras Kasabası 1574 yılından bu yana her yıl kasabayla aynı adı taşıyan karnavala ev sahipliği yapıyor.

5 gün 5 gece süren karnavalın her yıl bir teması var, bu yılın konusu 'Gelgit ve Okyanus'tu.

Festival alanının girişine kurulan anıtta Dünya liderleri denizdeki canlılar olarak resmedildi ve bu temalar üzerinden liderlerin çevre politikalarına siyasi eleştiri getirildi.

Karnavalda en çok dikkatimi çeken heykellerden biri Almanya Başbakanı Merkel’i yeşil kuyruklu bir denizkızı olarak gösteren heykeldi. Merkel’in üzerine oturduğu korsan heykeli de Alman Başbakanın çevre ve deniz politikalarının zararına işaret ediyordu.

Merkel’in yeşil kuyruğunun dibinden Rus Lider Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’u köpek balığı olarak resmeden heykeller başlıyordu. Ellerindeki çatal bıçaklar, bu iki Dünya Liderinin politikalarının, yeni avlarının önüne düşmesini iştahla bekleyen köpek balıklarına benzediği mesajı veriyordu.

Dünya Liderleri olur da ABD Başkanı Trump olmaz mı hiç? O da kızgın bir köpek balığı olarak resmedilmiş. Deniz Tanrısı Neptün’ün elinde, tüm liderlerin tepesinden öfkeyle haykırıyordu.

Bu yıl 9-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen karnavalın ilk gününde, okul öğrencilerinin kostümlü geçişi yapılıyor, gün sonunda en iyi maskeye ödül veriliyor .

Sonraki günlerde her gün biri akşamüstü biri gece olmak üzere 2'şer geçit var.

Karnavalın sembollerinden biri matrafonas, yani kadın kılığında girmiş kadınlar.

Bunların yanı sıra geçitlerde bolca dev kukla ve renkli kostümlü pek çok katılımcı vardı. Ben de Minnie Mouse kostümümle aralarına karıştım.

Karnavalı takip etmeye gelen erkek muhabir de kadın kılığına girip hem karnaval ruhuna uyum sağladı, hem de haberini yaptı.

Torres Vedras Festivali’ne dair ilk yazılı belge 1574 yılına dayanıyor. Bu belge, kasabalıların yazdığı bir şikayet mektubu. Kasabalılar kürek ve sopa taşıyan maskeli adamlar hakkında bir mektup yazıyor, festival de bu maskeli adamların hikayesinden yola çıkıyor.

20. yüzyıldan itibaren karnavalın organizasyonunu ‘’Karnaval Kardeşliği’’ adı verilen özel bir komisyon yapıyor. Geçit sonlarındaki en iyi maske ödüllerini de bu komisyon veriyor.

Torres Vedras Karnavalı ‘’Portekiz Karnavallarının En Portekizlisi’’ olarak biliniyor. Karnavala Portekiz’in pek çok şehir ve kasabasından yaklaşık 350 bin kişi katılıyor. 5 gün boyunca sadece Portekiz ve bir zamanlar sömürgesi olan Brezilya’nın müzikleri çalıyor. Karnavalın sonrasında da kasaba meydanlarına kurulan sahnelerde sabahın ilk ışıklarına dek konserler devam ediyor.

Fotoğraflar: Elif ÖZGEN DELEK / www.gezginmuhabirella.com