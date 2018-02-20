Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerElif ÖZGENDünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval
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Elif ÖZGEN

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Almanya Başbakanı Merkel denizkızı kılığında başköşede duruyor. Rus Lider Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un elinde çatal bıçaklarla önlerine düşecek yeni avlarını bekliyor. Köpekbalığı kılığındaki ABD Başkanı Trump da öfkeli yüzü ve kocaman dişleriyle dünyaya meydan okuyor. Bu yıl Portekiz’in Torres Vedras Karnavalı çok eğlenceliydi...

Elif ÖZGEN DELEK
Elif ÖZGEN
Elif ÖZGENGezgin

Portekiz’in Torres Vedras Karnavalı bu yıl dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getirdi. Beş gün süren resmi geçitlerde de dev kuklalar ve kadın kılığına girmiş erkek kostümleri bu cümbüşe eşlik etti. İşte detaylar…

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Portekiz’in Torres Vedras Kasabası 1574 yılından bu yana her yıl kasabayla aynı adı taşıyan karnavala ev sahipliği yapıyor. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

5 gün 5 gece süren karnavalın her yıl bir teması var, bu yılın konusu 'Gelgit ve Okyanus'tu. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Festival alanının girişine kurulan anıtta Dünya liderleri denizdeki canlılar olarak resmedildi ve bu temalar üzerinden liderlerin çevre politikalarına siyasi eleştiri getirildi. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Karnavalda en çok dikkatimi çeken heykellerden biri Almanya Başbakanı Merkel’i yeşil kuyruklu bir denizkızı olarak gösteren heykeldi. Merkel’in üzerine oturduğu korsan heykeli de Alman Başbakanın çevre ve deniz politikalarının zararına işaret ediyordu. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Merkel’in yeşil kuyruğunun dibinden Rus Lider Putin ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’u köpek balığı olarak resmeden heykeller başlıyordu. Ellerindeki çatal bıçaklar, bu iki Dünya Liderinin politikalarının, yeni avlarının önüne düşmesini iştahla bekleyen köpek balıklarına benzediği mesajı veriyordu. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Dünya Liderleri olur da ABD Başkanı Trump olmaz mı hiç? O da kızgın bir köpek balığı olarak resmedilmiş. Deniz Tanrısı Neptün’ün elinde, tüm liderlerin tepesinden öfkeyle haykırıyordu.

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Bu yıl 9-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen karnavalın ilk gününde, okul öğrencilerinin kostümlü geçişi yapılıyor, gün sonunda en iyi maskeye ödül veriliyor .

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Sonraki günlerde her gün biri akşamüstü biri gece olmak üzere 2'şer geçit var. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Karnavalın sembollerinden biri matrafonas, yani kadın kılığında girmiş kadınlar. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Bunların yanı sıra geçitlerde bolca dev kukla ve renkli kostümlü pek çok katılımcı vardı. Ben de Minnie Mouse kostümümle aralarına karıştım. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Karnavalı takip etmeye gelen erkek muhabir de kadın kılığına girip hem karnaval ruhuna uyum sağladı, hem de haberini yaptı. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Torres Vedras Festivali’ne dair ilk yazılı belge 1574 yılına dayanıyor. Bu belge, kasabalıların yazdığı bir şikayet mektubu. Kasabalılar kürek ve sopa taşıyan maskeli adamlar hakkında bir mektup yazıyor, festival de bu maskeli adamların hikayesinden yola çıkıyor. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

20. yüzyıldan itibaren karnavalın organizasyonunu ‘’Karnaval Kardeşliği’’ adı verilen özel bir komisyon yapıyor. Geçit sonlarındaki en iyi maske ödüllerini de bu komisyon veriyor. 

Dünya liderlerini okyanus teması etrafında bir araya getiren karnaval

Torres Vedras Karnavalı ‘’Portekiz Karnavallarının En Portekizlisi’’ olarak biliniyor. Karnavala Portekiz’in pek çok şehir ve kasabasından yaklaşık 350 bin kişi katılıyor. 5 gün boyunca sadece Portekiz ve bir zamanlar sömürgesi olan Brezilya’nın müzikleri çalıyor. Karnavalın sonrasında da kasaba meydanlarına kurulan sahnelerde sabahın ilk ışıklarına dek konserler devam ediyor. 

Fotoğraflar: Elif ÖZGEN DELEK / www.gezginmuhabirella.com

Kaynak: Elif ÖZGEN DELEK

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