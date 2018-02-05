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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler SeyahatBunları öğrenmeden İtalya’ya gitmeyin!
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Seyahat

Bunları öğrenmeden İtalya’ya gitmeyin!

Her yeni ülke yeni bir kültür demek, bizim hiç aşina olmadığınız alışkanlıkların, geleneklerin başka hayatların rutini olması demek. Her ne kadar ortak kesişim kümemizde Akdenizlilik olsa da; İtalya da bambaşka bir kültür ve bize yabancı olan bazı kavramları var. Gitmeden önce bazı kavramları bilmeniz, İtalya’da gereksiz vakit, nakit ve enerji harcamanızın önüne geçebilir. İtalya’ya gitmeyi düşünenler için hayat kurtaracak bilgiler kılavuzuna buyurun...

Elif ÖZGEN DELEK / Instagram: @elifozgen
Elif ÖZGEN
Elif ÖZGENGezgin

Riposo: Aslında bu kavramı İspanya ve Yunanistan’dan tanıyoruz: siesta yani gün ortası uykusunun İtalya’daki hali. Bunları öğrenmeden İtalya’ya gitmeyin
Genellikle 13.00-16.00 arası riposo zamanı; bu da pek çok restoran ve mağazanın kapalı olması anlamına geliyor. Çalışanlar bu saatler arasında ya evine gidip uyuyor ya da aileleriyle uzun masalarda kalabalık, öğle yemekleri yiyor. O yüzden tüm İtalyan şehirlerinde planlamanızı yaparken bu saatler arasına dikkat edin, akşam-gece gidilecek mekanların da mutlaka açılış-kapanış saatlerine önceden bakın!

Bunları öğrenmeden İtalya’ya gitmeyin

Coperto: İşte karşınızda pek de hoşlanmayacağınız bir kavram: Masa ücreti demek. Örneğin bir kafeye giriyorsunuz. Kahvenizi yolda içmek üzere alıp kafeden çıkarsanız; ya da barda, ayakta içerseniz 4 Euro. Ama bir masaya oturup aynı kahvenin size servis edilmesini isterseniz 6 Euro. Düşük bütçeyle seyahat edenlerdenseniz bu bilgi hayat kurtarır, aman unutmayın!

Bunları öğrenmeden İtalya’ya gitmeyin

Aperitivo: Gel de İtalya’da yaşamak isteme! Riposo’dan sonra en sevdiğim kavramlardan biri de bu: İş çıkışı-yemek öncesi atıştırmalık saatine verilen ad. Şöyle düşünün: 18.00-20 arasında pek çok restoran ve kafede atıştırmalıklarla dolu açık büfe ve içkiler oluyor, siz sadece içki ücretini ödüyorsunuz. Atıştırmalıklar ikram; aynı yere, aynı amaçla gelen diğer ziyaretçilerle kaynaşmak da cabası!

Bunları öğrenmeden İtalya’ya gitmeyin

Trattoria-Osteria-Restoran: Aslında 3’ü de aynı anlama geliyor: İtalya’da karnınızı doyurabileceğiniz mekan. Peki farkları ne? Osteria’lar salaş, yerel restoranlar; genelde bir ”günün menüsü” oluyor ve bu yemekler servis ediliyor, diğer deyişle her istediğinizi bulamayabilirsiniz.

Garda Gölünün parlayan yıldızı: Sirmione
Garda Gölü'nün parlayan yıldızı: Sirmione


Trattoria için de osteria’nın biraz daha düzenli hali diyebiliriz, bir de osteria’dan farklı olarak menüsü değişkenlik ve çeşitlilik gösteriyor. Bu ikisi İtalya’da yerel yemek yiyebileceğiniz, İtalyanlar’ın da uğradığı mekanlar. Restoran ise biraz daha geniş menülü, daha şık, daha pahalı ve daha turistik.

Bunları öğrenmeden İtalya’ya gitmeyin

Zona Traffico Limitato: İtalya’nın pek çok şehrindeki trafik levhalarında göreceğiniz bu kavram ‘’araç girişinin yasak olduğu bölgeler’’ demek. Bu levhaların sıklığı şehirden şehire değişiyor ancak özellikle Toskana gibi koruma altına alınmış bölgelerde bu levhalara daha sık rastlamanız mümkün.

Avrupanın tarihi ve otantik şehri: Varenna
Avrupa'nın tarihi ve otantik şehri: Varenna


Aslında bu yasakların nedeni saygı uyandıran cinsten, yetkililer eski şehirlerin, binaların zarar görmemesi için araç trafiğini kısıtlama kararı almış. Ancak bazı bölgelerde öyle yaygın ki; İtalya’yı araçla geziyorsanız sizi zor durumda bırakabilir. Aracınızı bu alanlardan birine park eder ve kameralara yakalanırsanız yaklaşık 200 Euro cezası var. Navigasyon aletleri bu bölgeleri algılayamadığı için sizi genelde bu yollara yönlendirecektir, navigasyonlara güvenmeyin, levhaları mutlaka takip edin.  

Bunları öğrenmeden İtalya’ya gitmeyin

Bu levhalar bazen aracınızı park etmeye gittiğiniz otoparkın yolu üzerinde de karşınıza çıkabilir çünkü bazı şehirlerde otoparklar bu yasaklı bölgelerde. Peki aracınızı park etmeye otoparka giderken, araç girişinin yasak olduğu yollardan geçmek zorunda kalırsanız ne olacak?  Telaşa gerek yok, otoparklar yasaklı bölgede bile olsalar, belediyeden özel izin almış oluyorlar ve plakanız belediyeye bildirildiği için size ceza gelmiyor. Siz yine de böyle bir durumla karşılaşırsanız, aracınızı park ettikten sonra otopark yetkilileriyle konuşup kendinizi sağlama alın.

Bunları öğrenmeden İtalya’ya gitmeyin

Fotoğraflar: Elif ÖZGEN DELEK / www.gezginmuhabirella.com 

Kaynak: Elif ÖZGEN DELEK / Instagram: @elifozgen

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