11 adımda Afrika'da safari yapmanın sırları

1- Safaride genelde beş büyük (fil, bufalo, leopar, gergedan ve aslan) görmek amaçlanıyor, ancak her ülkede ve her safaride beş büyüğün hepsini göreceksiniz diye bir şart yok. Mevsimine, ülkesine, hava durumuna ve en önemlisi hayvanların keyfine göre değişebilen bir durum. Bir gün saatlerce beklemenize rağmen kendini göstermeyen aslan, ertesi sabah karşınıza çıkıveriyor. Bu yüzden en önemlisi, safaride asıl belirleyenin vahşi doğa olduğunu bilmeniz.







2- Gelelim hangi ülkede safari yapacağınıza… Ben eşimle balayında Güney Afrika’yı tercih ettim. Bence ilk kez safari yapacaklar ve balayı çiftleri için ideal bir ülke Güney Afrika. Cape Town’a bir saat uçuş mesafesindeki Grahamstown’da lüks balayı lodge’ları var. Kichaka Luxury Game Lodge dört gün kaldığım ve gözüm kapalı önerebileceğim bir yer. Biri sabah gün doğduktan hemen sonra, biri de günbatımı saatinde olmak üzere iki kez üçer saatlik safari hakkınız var. Güney Afrika’da tek seçeneğiniz Grahamstown değil, ülkenin farklı noktalarında yaklaşık 25 milli park var. Kruger ve Kgalagadi Transfortier en çok bilinenler.









3- Tanzanya da bir diğer safari rotası. Beş büyüğün yanı sıra Afrika antilobu görme ihtimaliniz de yüksek. Özellikle de büyük göçün yaşandığı aralık ve mayıs ayları arası en yoğun dönem. Yaklaşık 15 ulusal parkı var, en ünlüsü Serengeti.









4- Fili her ülkede görebilirsiniz ama bu ihtimalin en yüksek olduğu yer Botswana… Fil nüfusunun en yoğun olduğu yer burası. Ayrıca siyah yeleleriyle ünlü Kalahari aslanına da Kalahari Reservi’nde rastlayabilirsiniz. Moremi Rezervi ve Chobe Ulusal Parkı da Botswana’nın diğer ünlü milli parkları.









5- Kenya da canlı çeşitliliği açısından en doğru ülkelerden biri. Temmuz ve eylül arası büyük göçün yaşandığı aylar en çok ve çeşitli vahşi hayvanı görebileceğiniz tarih.





6- Ülkenizi seçtikten sonra yapmanız gereken ilk şey aşıya ya da ilaca ihtiyacınız olup olmadığını öğrenmek. Her ülkenin farklı kuralları var. Örneğin sinek küçük ama bazı ülkelerde sıkıntı yaratabiliyor. Dolayısıyla Kenya ve Tanzanya sıtmaya karşı ilaç kullanılmasını istiyor, ama Güney Afrika’da hiçbir aşı ya da ilaca gerek yok. Ülkelerin kuralları genel itibariyle belli ama dönemsel yaşanan bir gelişme bu kuralların tedbiren de olsa değişmesine neden olabilir. O yüzden buraya genel-geçer kurallar yazıp sizi yanıltmayayım, en doğru bilgi alabileceğiniz yere yönlendireyim. İstanbul Karaköy’deki Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Seyahat Sağlığı Danışma Hattı’na: 444 77 34









7- Peki bavula neler koymalı? Bu konuda detaylara geçmeden önce bir uyarı yapmalıyım. Afrika’da safari yerleri genelde iç hat uçuşlarıyla ulaşılan yerler. Afrika’da iç hat seferi yapan uçakların çoğu da küçük uçaklar. Bazı uçaklar var ki, yanınıza almayı bırakın bagaja bile en fazla 15 kilograma kadar izin veriyor. Bu yüzden bavulu olabildiğince küçük tutun ve iç hat uçuşu yapacaksanız havayollarının kurallarını mutlaka gitmeden okuyun.





8- Gelelim kıyafet seçimine. Rahat pantolon, rahat ayakkabı, rahat tişört… Şıklıktan öte ve önce mutlaka rahat olacağınız kıyafetlerini seçin. Safari şapkası da sizi güneşten koruyabileceği gibi şıklık için zaten yeterli olacaktır. Hangi mevsimde giderseniz gidin etek ve şort tercih etmeyin, sivrisinekler ve etrafınızdaki bazı bitkiler sıkıntı yaratabilir. Genelde toprak, bej renkler tercih ediliyor ama bize rehberimiz Troy’un anlattığına göre hayvanların çoğu siyah-beyaz görüyormuş, dolayısıyla renk değil, rahatlığa öncelik verin.









9- Peki kıyafetten başka yanımıza ne almalı? Hayatınızda belki bir defa yaşayabileceğiniz bir deneyime gittiğinizi düşünürsek iyi bir fotoğraf makinesi şart. Vahşi hayvanların biraz nazlı olabileceklerini ve belli bir mesafede kalmanız gereceğini düşünürsek bavula bir de dürbün eklemeniz iyi olabilir.







10- Safari ile ilgili en önemli detaylardan biri de hangi mevsimde yapacağınız. Öncelikle gittiğiniz ülkenin sezonlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Güney Yarımküre ülkeleri mevsimleri bize göre tam ters yaşıyor. Örneğin ben eylül başında Güney Afrika’ya gittiğimde, orası nisan ayına yeni başlıyordu. Tavsiyem aralık-ocak-şubat aylarında, yani Güney Yarımküre’nin yaz sezonunda gitmeniz. Aksi halde yağışlı havayla karşılaşmanız olası, bu da vahşi hayvanların saklanması ve onları görme şansınızın düşmesi demek. Yüksek sezonların fiyatları düşük sezona göre elbette pahalı ama hayatta belki de bir kez yaşayacağınız bir deneyim olduğunu düşünürsek buna değer.









11- Safari rehberimi bir anneanne nasihatıyla bitireceğim: Öğretmeninizi iyi dinleyin, bilmediklerinizi sormaktan çekinmeyin! Her safariye bir rehber eşliğinde çıkıyorsunuz, güvenlikle ilgili yaptığı uyarıları mutlaka dinleyin. Ben dört kişilik bir gergedan ailesini izlerken görüş açısı daha iyi diye sağ tarafa geçmek istemiş ve araçta ayağa kalkmıştım. Anne gergedan bunu ailesine bir tehdit olarak algıladı ve bizi kendi diliyle uyardı. Diyeceğim o ki, siz siz olun rehberin sözünden çıkmayın. Vahşi doğa sınırsız bir dünya, rehberiniz bazı bilgileri sizinle paylaşmayı unutabilir, neyi merak ediyorsanız mutlaka sorun. Ben rehberimiz Troy’a sormamış olsam, su altında saatlerce aralıksız kaldığını sandığım suaygırlarının iki dakikada bir su yüzeyine çıkmak zorunda olduklarını öğrenememiş olacaktım.