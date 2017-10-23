Modanın başkentine yolculuk!

Modanın kalbinin attığı, tasarımın başkenti kabul edilen Milano, yalnızca dizayn butikleri ve gurme restoranlarıyla değil, aynı zamanda yaşam stiliyle de yükselen bir şehir. Kimi zaman kafelerde ayakta yemek yemekten gocunmayan, kimi zaman ise aperitivo saatinde içkilerini alıp keyif çatan Milanolular için özetle "yaşamayı biliyorlar" desek yalan olmaz.







Kuzey İtalya’nın en tarz şehri Milano’da gezilecek yerler, tadılacak lezzetler ve şehirdeki yaşamla ilgili detaylar, sizler için hazırladığım Milano gezi rehberinde!

İtalya’nın ikinci büyük kenti Milano, ülkenin kuzeyindeki en göz kamaştırıcı şehirlerinden biri. Şehrin bu kadar dikkat çekmesinin en önemli nedeni gelişmişliğinin yanı sıra, Milano’dan dünyaya açılan, resimden müziğe, heykelden modaya kadar pek çok farklı alanda değer üreten sanatçılar.

Ressam Leonardo Da Vinci ve müzisyen Giuseppe Verdi gibi yaşadıkları çağa damgalarını vuran sanatçıların çıktığı Milano. Günümüzde de dünyaca ünlü modacıların ve lüks giyim markalarının merkezi. Sanatın, estetiğin ve güzelliğin önem kazandığı bu şehirde, beklenilenin aksine, şatafat ve gösteriş merakı neredeyse yok.





Milano’da caddeler, binalar ve hatta insanların bile orantılı güzelliğe önem verdiği ilk andan hissediliyor. Her yerde farklı renk ve dokular görseniz bile, şehrin genel görünümü son derece uyumlu ve insanın içinde estetik duygusunu uyandıran özelliklere sahip.

Milano'da gezilecek yerlerin en önemlisi: Duomo





Şehrin “nefes kesici” yapısı, gotik mimari tarzda inşa edilen katedral Duomo Di Milano. Üç binden fazla heykel ile kaplı olan, Avrupa’nın en büyük dördüncü katedrali olarak kabul edilen Duomo Katedrali, 500 yılda tamamlanan dev bir yapı. Şehrin tam kalbinde yer alan katedralin teras katını gündüz saatlerinde ziyaret edip şehri tepeden izleyebilirsiniz. Duomo'nun hemen çaprazında bulunan dünyanın en eski alışveriş merkezi olarak kabul edilen Vittorio Emanuele'e uğramadan geçmeyin.





Da Vinci ve Son Akşam Yemeği

Milano’da gezilecek yerler listesindeki diğer mekanlar ise, elbette ki Leonardo Da Vinci’nin en meşhur eseri Son Akşam Yemeği’nin bulunduğu Santa Maria delle Grazie. Bir yemekhanenin duvarına resmedilen bu eser, Hristiyan inanışına göre İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki son akşam yemeğini temsil ediyor. Dünyadaki en çok tartışılan, merak edilen ve şüphesiz hayranlık uyandıran bu eseri görmek için aylar öncesinden online bilet satın almanız gerekebilir.

Birkaç günlük Milano turuna sığdırabileceğiniz aktiviteler, Sforzesco Şatosu'nun da bulunduğu Sempione Parkı'nda piknik yapmak ve Porta Nuova'daki dikey orman Bosco Verticale'yi yakından görmek olabilir... Corso Como'da lüks alışverişin keyfini çıkarabilir, şehrin tek su kenarında olan kısmı Navigli ya da Brera'da Toskana şarapları ile şahane bir aperitivo saati geçirebilirsiniz.





Milano'da yaşamın kilit noktası: Aperitivo

Milano’da yaşamın en güzel taraflarından biri, Aperitivo saatlerine herkesin sadık olması. Akşam yemeğinden hemen önce hafif birer içki eşliğinde atıştırmak anlamına gelen Aperitivo, hemen her bar ve restoranda, haftanın her günü deneyimleyebileceğiniz şahane bir ritüel.

Milano'da ne yenir?





Milano’da ne yenir sorusunun ise pek çok leziz yanıtı var. Milanoluların ayakta yemek yedikleri Pizzeria Spontini, çok makul fiyatlara enfes lazanya ve pizzalar yiyebileceğiniz alternatif mekanlardan. Ratana ise Milano mutfağının gurme lezzetlerini tatmak isteyenlerin risotto denemesi gereken şık bir restoran. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yine lezzetli içkiler içebileceğiniz The Botanical Club, Frida gibi pek çok mekân mevcut.





Milano turunuzu hemen sonlandırmak istemezseniz, kendinize bir de Como Gölü gezisi hediye edin... Dünyanın en güzel göllerinden biri kabul edilen Como'ya Milano'dan yarım saatlik tren yolculuğuyla ulaşabilir. Enfes göl manzarasına sahip sevimli Como kasabalarında seyahatin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.