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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat GezginlerKuzey Amerika'da içinizi ısıtacak bir Fransız şehri: Montreal
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Ecem HEPÇİÇEKLİ

Kuzey Amerika'da içinizi ısıtacak bir Fransız şehri: Montreal

Dünyada Fransızca konuşulan ikinci en büyük kent, Kuzey Amerika'nın ise en tarihi bölgesi burası... Kışın eksi 40 dereceyi gören, yazın ise sıcaklığı Türkiye'dekinden farksız olan bir Kanada şehri... Aynı zamanda ülkedeki Anglosakson üstünlüğe rağmen, Fransız kültürünü ısrarla yaşatabilen bir Fransız kenti Montreal... Doğası, dünyaca ünlü botanik bahçesi, Viktorya mimarisi ve yemek kültürüyle dikkat çekmeyi başaran Montreal, Kuzey Amerika rotalarına mutlaka eklenmesi gereken en özel duraklardan biri. İşte size Montreal gezi rehberi…

Ecem Hepçiçekli / Instagram: @ecemhep
Ecem HEPÇİÇEKLİ
Ecem HEPÇİÇEKLİSeyahat Yazarı

İsmi Fransızca, resmi dili Fransızca, fakat Kuzey Amerika topraklarında yer alan, ülkede kendini gösteren İngiliz kültüre rağmen 'Frankofon' kimliğini yaşatabilen bir şehir Montreal. Kuzey Amerikada içinizi ısıtacak bir Fransız şehri: MontrealKanada'nın Fransız bölgesi Quebec'in en büyük, ülkenin ise ikinci en büyük şehri. Dünyada da bir ikinciliği var, o da Fransızca konuşulan büyük şehirler sıralamasında. Buna rağmen Kanada'nın temsil ettiği milletleri birleştirici o güç, şehirde İngiliz, Amerikan ve Fransız kültürünün iyi bir şekilde harmanlanmasını sağlıyor.

Kuzey Amerikada içinizi ısıtacak bir Fransız şehri: Montreal

Montrealliler kimi zaman -40 dereceye kadar düşebilen hava koşullarında kayakla işe gidiyor, kimi zaman ise yaşamlarına yeraltı şehrinde devam ediyor. Yazın ise şehre ismini veren Mont Royal'de ya da dillere destan botanik bahçesinde keyifli vakit geçiriyorlar. "Gülümseyen insanların şehri" olarak bilinen Montreal, doğası, yemek kültürü ve Viktorya mimarisiyle görülmeye değer yerler sunuyor...

Şehre ismini veren dağ: Mont-Royal

Montreal turuna, şehrin tam kalbinde yer alan ve sporsever yerliler için tam bir göz bebeği olan Mont-Royal'den başlayalım. Şaşırtıcı bir biçimde tam da şehir merkezinden başlayıp bir anda yükselen yokuşu, ister araçla ister bisikletle tırmanarak Mont-Royal dağına kısa sürede ulaşabiliyorsunuz.

Kuzey Amerikada içinizi ısıtacak bir Fransız şehri: Montreal

Montreallilerin hemen her gün spor yapma amacıyla ziyaret ettiği, hafta sonu ise huzurlu vakit geçirmek için tercih ettiği Mont-Royal, kuş bakışı müthiş bir şehir manzarası yakalanabilecek tek yer. Yazın göl kenarında piknik, kışın ise kayak yapılabilecek, şehrin tam ortasında olduğu için hiçbir zaman boş kalmayan devasa bir doğal alan burası.

Âşıklar ülkesi: Fransa
Âşıklar ülkesi: Fransa


Şaşırtıcı güzellikte bir botanik bahçesi: Jardin de Botanique Montreal

Şehrin bana göre en can alıcı noktası... İster sırayla, bölüm bölüm gezip görebileceğiniz Japon, Fransız, Çin, Alp bahçeleri, ister patikalardan ilerleyip ormandaymış hissini yaşayabileceğiniz harika bir doğal alana dönüşebiliyor. Göl kenarında dinlenebileceğiniz oturma alanları, belki ilk defa göreceğiniz yüzlerce çeşitte ağaç ve çiçeklerin renkleri, kokuları insanın başını döndürüyor. Ve en önemlisi, bu botanik bahçesi, yerleşkede görebileceğiniz 4 doğal alandan sadece biri.

Kuzey Amerikada içinizi ısıtacak bir Fransız şehri: Montreal

İçinde dört mevsimin canlandırıldığı, birçok çeşitte hayvanın bir arada yaşadığı devasa cam küre Biodome, böcek çeşitlerinin sergilendiği İnsektaryum, gök cisimlerinin temsilen yer aldığı Planetaryum da vakit olduğu takdirde hayretle gezilebilecek diğer doğal alanlardan.

Kuzey Amerika'nın en tarihi ve en eğlenceli bölgelerinden: Old Port ( Vieux-Port)

Montreal şehrinin St. Lawrance Nehri’ne kıyısı olduğu için, bir de limanı mevcut: Old Port. 1600’lü yıllarda ilk defa kullanılan Old Port şehrin en tarihi olan kısmında yer alıyor. Limana birkaç dakika uzaklıkta bulunan Notre Dame Bazilikası da zaten buranın tarihi bir bölge olduğunu gözler önüne seriyor. 400 yıllık bazilika, mimarisiyle Paris'teki Notre Dame de Paris'yi anımsattığı gibi, dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'un evlendiği yer olarak da hatıralara kazınmış durumda.

Kuzey Amerikada içinizi ısıtacak bir Fransız şehri: Montreal

Montreal Science Centre ve Montreal Saat Kulesi'nin de yer aldığı bu bölge, günümüzde sosyal aktiviteler için verimli kullanılan bir alana dönüşmüş durumda. Dünyaca ünlü Cirque du Soleil gösterisi her sene ilk burada sahnelenirken, buzda balık tutma, Iqloofest gibi festival ve etkinliklerin tümü burada gerçekleştiriliyor. Old Port'ta olmasa da, şehrin en önemli aktivitelerinden Montreal Caz Festivali ve Montreal Film Festivali'ni unutmayalım...

Yeraltı şehri görülmeye değer!

Amerika kıtasının en prestijli üniversitelerinden McGill Üniversitesi, La Fontaine Parkı, Kanada Grand Prix’sinin gerçekleştirildiği Formula 1 pisti de yine Montreal'de görülmeye değer noktalardan.

Türk cazı Montreal’de
Türk cazı Montreal’de


Kış döneminde ziyaret edenler için ise, dondurucu soğuklara karşı düşünülmüş 30 kilometre uzunluğunda tünellerden oluşan yeraltı şehri, ziyaret edilmesi gereken en ilginç nokta olabilir.

Şirin mi şirin Montreal evleri

Şehrin Fransız kültürünü yaşattığı söylense de, yapıların çoğunun Viktorya mimarisi ile inşa edildiği apaçık. İngilizlerin "painted ladies" şeklinde isimlendirdiği, bitişik nizamda bulunan, çok sayıda renk kullanılarak boyanmış evleri ifade eden mimari üslup Montreal'de tam olarak kendini gösteriyor.

Kuzey Amerikada içinizi ısıtacak bir Fransız şehri: Montreal

Soğuktan korunmak için dip dibe sıralanmış, fakat renkleriyle insanın içini ısıtan Montreal evleri, fotoğraflanmaya ve hatta içinde yaşamaya değer güzellikte.

Montreal mutfağı ve "kendi şarabını kendin getir" konsepti

Füme et, domuz eti, sakatatın sıklıkla tercih edildiği Montreal yemeklerinden, turistik bir zorunluluk olarak mutlaka denenmesi gereken lezzet, füme etli sandviç, patates kızartması ve turşu üçlüsü.

Kovboylar şehrinde 5 gün (Montreal Caz festivali)
Kovboylar şehrinde 5 gün (Montreal Caz festivali)

Pek çok restoranda rastlayabileceğiniz bir menü, yerliler tarafından da epey seviliyor. Montreal'in "şarabını kendin getir" konseptine sahip restoranları ve malzemesi zengin bagel seçenekleri de ayrıca değerlendirilmeli. 

Fotoğraflar: Ecem HEPÇİÇEKLİ / www.valizim.com

Kaynak: Ecem Hepçiçekli / Instagram: @ecemhep

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