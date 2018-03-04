Kar tatilinin hızlı, kolay ve ucuz yolu: ULUDAĞ

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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HaberlerSeyahatGezginlerUludağKar tatilinin hızlı, kolay ve ucuz yolu: ULUDAĞ
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Ecem HEPÇİÇEKLİ

Kar tatilinin hızlı, kolay ve ucuz yolu: ULUDAĞ

“Kar oynayamadan bir kış mevsimini daha geri bıraktım” diyorsanız, bir hafta sonunda şehirden kaçmanın tam zamanı. Araba zahmeti ve otel masrafı olmadan, hafta sonunu da tamamen harcamadan planlanabilecek, günübirlik bir Uludağ gezisinin detaylarını sizler için hazırladım...

Ecem HEPÇİÇEKLİ / Instagram: @ecemhep
Ecem HEPÇİÇEKLİ
Ecem HEPÇİÇEKLİSeyahat Yazarı

Doya doya kar oynayamadığımız bir kış mevsimini geride bıraktık. Yalnız, bu zevki tatmak için henüz geç değil. Kar tatilinin hızlı, kolay ve ucuz yolu: ULUDAĞ
Hem bütçeyi sarsmamak, hem de hafta sonunu iyi değerlendirmek için planlanacak günübirlik Uludağ gezisi; kar oynamak, birkaç saat de olsa kayak ya da snowboard yapmak ve bembeyaz manzaranın keyfini çıkarmak için oldukça ideal. Günübirlik Uludağ gezisi için başlangıç noktamız İstanbul, Yenikapı İskelesi… Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferiyle iki saat içinde denizin karşı kıyısına geçiyoruz ve arabaya atlıyoruz. Biz bu planı uygularken, Mudanya’da bizi bekleyen arkadaşlarımız olduğu için şanslıyız ama onlar olmasaydı buradan şehir merkezine ulaşmak için iki seçeneğimiz olacaktı. Birincisi belediye otobüsü veya taksi… Diğeriyse Mudanya’dan direkt teleferiğe ulaşan F3 belediye otobüsü…

Türkiye’nin ilk teleferik hattı

1960’lı yılların başından beri hizmet veren, Türkiye’nin ilk teleferik hattı Bursa Teleferik, kışın doğa sporları ve kar tatili yapanları, yazın ise şehir manzarası izlemek ve piknik yapmak isteyenleri zirveye ulaştırıyor. Karlı havada arabasına güvenmeyen, otobüsle dağa çıkmaktan çekinenler için en pratik yöntem gibi görünen teleferik sisteminin, yükseklik korkusu olanlar için biraz tedirgin edici olabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.

Kar tatilinin hızlı, kolay ve ucuz yolu: ULUDAĞ

Yine de bu muhteşem doğal manzarayı izlemek, zirveye yaklaştıkça kar seviyesinin yavaş yavaş arttığını takip etmek, bu gezinin en keyifli anlarından... Sabah 08.00 akşam 20.00 arasında hizmet veren teleferiğin gidiş dönüş bilet ücretleri tam 38, öğrenci ise 27 TL. Teleferiğin istasyonları ise aşağıdan zirveye doğru, Teferrüç, Kadıyayla, Sarıalan ve Kurbağa Kaya (Oteller bölgesi) şeklinde.

Kar tatilinin hızlı, kolay ve ucuz yolu: ULUDAĞ

Teleferikle yukarı çıkarken ilk durak ile ikinci konumdaki istasyon Kadıyayla, karın en az miktarda bulunduğu bölge… Keyifli piknik alanları sebebiyle tercih ediliyor. Sonraki duraksa Sarıalan… Uzun yıllar teleferiğin ulaştığı son nokta olarak kalmış, birkaç yıl önce teleferiğin zirveye biraz daha yaklaşmasıyla ‘ara istasyon’ olarak anılmaya başlamış. Burada panoramik manzaraya şöyle bir göz atıp yola devam ediyoruz çünkü yukarıda daha fazla kar bizi bekliyor. 2016’da faaliyete geçirilen son istasyon Kurbağa Kaya ise, ikinci oteller bölgesinde bulunduğu için, karayolunu hiç kullanmadan bölgeye varmanızı ve ister günübirlik ister konaklamalı kar tatili yapmanızı sağlıyor. Uludağ’ın her iki bölgesi de hem spor yapanlar hem de yalnızca ortamın keyfini çıkarmak için oldukça tatmin edici. Teleferikle ulaştığımız ikinci bölgeden eğer kayak ya da snowboard ile lifte atlarsak, daha hareketli olan birinci bölgeye kolaylıkla ulaşılabiliyor. Fakat günübirlik bir Uludağ planında, yalnızca ikinci bölgede kalarak da dolu dolu vakit geçirilebileceği için bu seçeneği denemidik.

Kar tatilinin hızlı, kolay ve ucuz yolu: ULUDAĞ

Bir Uludağ klasiği: Sucuk ekmek ve sıcak şarap

Uludağ’a geldiğiyseniz sucuk ekmek ve sıcak şarap keyfi yapmadan asla dönülmez. Bu güzel anı yaşayabileceğiniz birkaç seçeneğiniz var. Bunlardan en güzelleri pistte kayanları da izleyebileceğiniz manzaralı otel restoranları. Karinna ve Monte Baia bölgenin en meşhur otellerinden. Otelin restoran ve kafelerini otel müşterisi olmasanız da kullanabiliyorsunuz. Böylece günübirlik şömine keyfinden mahrum kalmayacaksınız. Otellerin yanı sıra ikinci bölgede birkaç kafe, coffeshop ve süpermarket de mevcut. Uludağ’ın genelinde fiyatların, şehir içinde alıştığımızdan bir tık daha yüksek olduğunu hatırlatmak gerek.

Kar tatilinin hızlı, kolay ve ucuz yolu: ULUDAĞ

Eğer gelmişken “kayak ya da snowboard ile birkaç sefer kaymadan dönmek istemiyorum” diyorsanız, ikinci bölgenin birinci bölgeye oranla daha sakin ve daha uzun olan pistleri sizi bekliyor. Ayrıca Uludağ’ın en zorlu iki pisti de bu bölgede... Fakat teleferik 20.00’de kapandığı için, zaman yönetimini iyi yapmak gerekiyor. Kış bitmeden kar ile buluşmak, belki az da olsa spor yapmak ve dağ havası almak için Uludağ müthiş bir tercih. Vakti ve bütçesi kısıtlı olanlar için ise günübirlik bir Uludağ gezisi, hafta sonu için en ideal plan…

Kaynak: Ecem HEPÇİÇEKLİ / Instagram: @ecemhep

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