İlkbaharda Paris seyahati planlayanlar için ipuçları
İlkbaharda Paris başka güzel; çünkü nisanın ortası itibarıyla ısınmaya başlayan ve pembenin en güzel tonlarındaki çiçeklerine kavuşan şehir, uzun süren kışın ardından bir anda canlanıp herkesi sokağa davet ediyor. Yaz gelmeden ve deniz tatili sezonu açılmadan son bir kez Avrupa'ya gitmeyi düşünenler için Paris baharı doyasıya yaşayabileceğiniz, iyi bir seçenek. İşte ilkbahar aylarında Paris tatili planlayanlar için öneriler ve ipuçları...
1- Aziz Martin Kanalı bahar aylarında revaçta
Klasik Paris turunun biraz dışına çıkıp Paris'te yaşayanların favori mekanlarına göz atınca, Saint Martin Kanalı bu mevsimin en sevilen yeri gibi görünüyor. Republique Meydanı'nın yakınında bulunan bu kanal, civarda yaşayanların iş çıkışı yiyecek ve içkilerini alıp geldiği ve suyun etrafına kurulduğu, son derece keyifli bir mekana dönüşüyor. Kanal boyunca oturacak yer bulup burada vakit geçirebileceğiniz gibi; turistik olmayan, ortalama kalitede Fransız restoranlarını da bu bölgede keşfetmeniz mümkün.
2- Luxembourg Bahçesi ve minik tekneleri sizi bekliyor
Baharın en güzel etkinlikleri elbette ki su kenarında olanlar... Yüz yılı aşkın süredir Luxembourg Bahçesi'nin dev havuzunda devam ettirilen, oyuncak tekne yüzdürme geleneği ilkbaharda büyük küçük herkesin ilgi gösterdiği bir eğlence. Yarım saati 3 Euro karşılığında, farklı ülkelerin bayraklarını taşıyan minik ahşap teknelerden birini kiralayıp havuzda yüzdürmeniz mümkün.
3- Paris'in pembe çiçeklerini görmenin tam zamanı
Paris'in uzun süren kış mevsiminin ardından, kendini ilk gösteren çiçekleri manolyalar ve nergisler oluyor. Louvre Müzesi'nin yakınlarında bulunan Palais Royal, bu mevsimde pembenin en tatlı tonlarına sahip olan manolyaları ve nergisleri yakından görebileceğiniz en güzel nokta. Hotel de Ville'in yanındaki park ya da Combattants Espagnols de la Nueve Bahçesi de kentin ilk açılan çiçeklerine ev sahipliği yapan noktalarından.
4- Kapalı mekânlar için son günler
Sıcak bir yaz gününde kimsenin canı iç mekanlarda bulunmak istemez, fakat havanın henüz tam anlamıyla ısınmadığı, aniden yağış ile karşılaştığımız bahar günleri; müze, şato, katedral gibi tarihi ve kapalı mekanları ziyaret etmenin tam zamanı! Klasik Paris turu gereği Paris'in olmazsa olmazları arasında yer alan Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali ve Versailles Sarayı ilkbahar rotalarına eklenebilir.
5- Her ayın ilk pazar günü ücretsiz turistik atraksiyonlar
Paris'te her ayın ilk pazar günü ücretsiz olarak gezebileceğiniz pek çok tarihi yapı bulunuyor. Eğer önümüzdeki günlerde Paris'te bulunacaksanız, mayısın ilk pazar gününde ücretsiz olarak ziyaret edebileceğiniz, görmeye değer olduğunu düşündüğüm noktalardan birkaçı şu şekilde: Orsay Müzesi, Centre Pompidou, Picasso Müzesi, Musée des Arts et Métiers, Compiegne Şatosu. Ayrıca mayıs ayında gerçekleşecek olan Avrupa Müzeler Gecesi'nde de, Louvre dahil pek çok önemli mekana erişmek mümkün olacak.
6- Paris'in vazgeçilmezlerinden: Ressamlar Tepesi
Havanın ısınması ve herkesin sokaklara dökülmesiyle dolup taşan bölgelerden biri de Montmartre. Bölgenin en önemli meydanı Place du Tertre'de oturmaya gerek duymadan, ayakta durarak resminizi çizebilen ya da silüetinizi birkaç dakikada kağıt ve makas kullanarak çıkarabilen sanatçılardan, müzisyenlere, hoş kafe ve restoranlardan müthiş hediyelik eşya dükkanlarına kadar pek çok renkli manzaraya burada tanık olabilirsiniz. Burayı ziyaret etmek için bahar aylarında sabahın erken saatlerini değil de, özellikle hafta sonunda öğle saatlerini tercih etmenizi öneririm.
7- Disneyland'de henüz yaz kalabalığı yokken...
Çocuklu aileler başta olmak üzere, lunapark eğlencesinden hoşlanan herkesin Paris'te mutlaka ziyaret etmek istediği Disneyland, ilkbahar Paris rotası için son derece yerinde bir tercih olur. Yaz döneminde havaların ısınması ve okulların tatile girmesi ile bir çeşit izdihamın yaşanacağı bu dev eğlence parkını, henüz sezon başlamadan ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz. Böylece, şu anda en uygun tarifeden satışta olan biletlerden edinerek, hem sezon kalabalığı hem de yüksek bilet fiyatlarından etkilenmeden gezinizi gerçekleştirmeniz mümkün!
Fotoğraflar: Ecem HEPÇİÇEKLİ
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