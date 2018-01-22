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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahatGezginlerBisikletle gezebileceğiniz en güzel 5 şehir
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Ecem HEPÇİÇEKLİ

Bisikletle gezebileceğiniz en güzel 5 şehir

Hem mesleğini çok seven hem de gezmekten vazgeçemeyenlerin ortak bir sorunu var: Gezip görülecek yerin çok, zamanın ise az olması... Fakat bu durum karşısında avantajlı çıkmanın bir yolu var, o da bisikleti seyahatlere dahil etmek! İşte Avrupa ve Amerika'da bisiklet kiralayarak kısa sürede kolaylıkla gezilecek şehirler, kiralama yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar...

Ecem Hepçiçekli / Instagram: @ecemhep
Ecem HEPÇİÇEKLİ
Ecem HEPÇİÇEKLİSeyahat Yazarı

Çalışırken, izin alıp çıkabildiğimiz 4-5 günlük yurt dışı seyahatlerinde, her yeri gezip görebilmek için ayaklarımıza kara sular inene kadar durmadan yürürüz. Bisikletle gezebileceğiniz en güzel 5 şehirKimi zaman ise yıllık izinleri diğer tatiller ile birleştirip 2-3 haftalık uzun rotalar planlar, "şöyle birkaç ülke görmeden dönmem" deriz. Ve sonunda, olağanüstü bir gezi temposunun içinde buluruz kendimizi! Peki, hedefler bu kadar büyük; fakat enerjimiz kısıtlıyken, işleri kolaylaştırmanın bir formülü var mı? Bana göre var; o da bisikleti seyahatlere dahil etmek! Avrupa'nın "bisiklet şehri" Amsterdam, elektrikli bisikletleriyle beni etkisi altına alan Milano, yokuşlarıyla en çok zorlayan Montreal, bisikletin hayat tarzına dönüştüğü şehirlerden biri Lyon ve dümdüz yollarıyla sizi bekleyen Barselona'da bisiklet sürmenin nasıl olduğuna gelin birlikte bakalım...

Montreal

Kanada'nın ikinci en büyük kenti Montreal'de, bisiklet kullanımını "çılgınlık" kelimesiyle tarif edebiliriz... Şehirde bisiklet kullanımının epey yaygın olması, araç trafiğini azaltmıyor. Gün boyu etkisini kaybetmeyen otomobil ve bisiklet yoğunluğuna karşı, çok sayıda bisiklet yolu işaretleri ve bisikletli trafik ışıkları gibi önlemler alınmış durumda.

Bisikletle gezebileceğiniz en güzel 5 şehir

Kuzey Amerika'nın bu bisiklet şehrinde yalnızca kısa bir süre konaklayacaklar için bisiklet iyi bir seçenek. Montreal belediyesinin bisiklet işletim sistemi Bixi'den, istasyonlardaki cihazları kullanarak yalnızca 30 saniye içerisinde tek seferlik, günlük ya da haftalık bisiklet kiralamak mümkün.. Montreal'in özellikle bisikletle gezilmesi gereken kısmı, nehir kenarındaki Old Port bölgesi.

Not: Montreal dahil, tüm Kanada'da bisiklet kullananların dikkat etmesi gereken nokta, bisiklet parçası hırsızlığı!

Yılkı atları için bisikletle 2 bin 300 metreye çıktı
Yılkı atları için bisikletle 2 bin 300 metreye çıktı

 

Milano

Milano'daki bisiklet işletim sisteminde elektrikli(!) bisikletlerin olması, seyahatinizi hayal bile edemeyeceğiniz kadar kolaylaştırabilir. Elektrikli bisikletlerin ufak bir ücret farkıyla sunulması; hiç yorulmadan, girilmedik sokak bırakmayana dek Milano'da gezme imkanı tanıyor. Belediye tarafından desteklenen bisiklet paylaşım sistemi BikeMi, Montreal'deki gibi 30 saniyede olmasa da, kolaylıkla bisiklet kiralamayı sağlayan bir sistem. Yapmanız gereken, web sitesi üzerinden kayıt olmak ve ödemeyi gerçekleştirmek. Milano'da mutlaka bisikletle gezilmesi gereken yer ise, duvar sanatlarını görebileceğiniz Isola bölgesi.

Bisikletle gezebileceğiniz en güzel 5 şehir

Amsterdam

Şehrin nüfusundan daha fazla sayıda bisikletin olduğu belki de tek yer Amsterdam. Günde ortalama 11 dakika bisiklet üstünde geçiren Amsterdamlılar, dünyada bisiklet kullanımında lider. Şehir içinde bir yere ulaşmanın en hızlı yolunun bisiklet olduğunu düşünüyorlar ve haksız değiller. Uzaktan küçük bir şehir gibi görünen Amsterdam'ın beklenmeyecek uzunlukta, tam 400 kilometrelik bisiklet yolu mevcut. Bu şartlar altında Amsterdam'da bisiklet kiralamak artık turistik bir mecburiyete dönüşüyor. Bisiklet kiralanabilecek en iyi adres MacBike gibi görünse de, daha pek çok seçenek var. Bisikletle mutlaka gezilmesi gereken nokta ise Vondelpark.

Bisikletle gezebileceğiniz en güzel 5 şehir

Not: Bisiklet şehrinde olmak acemi sürücüler için konforlu bir sürüş deneyimi sağlıyor; fakat fazla rahat hareket eden bisikletlilere dikkat! Şehrin ritmini yakalayana kadar yaya olarak da, bisikletli olarak da tedbirli olmak gerekiyor.

15 günde bisikletle İzlanda
15 günde bisikletle İzlanda


Lyon

Bisiklet, diğer Fransız şehirlerinde olduğu gibi Lyon'da da doğal bir şekilde hayata dahil oluyor. Lyon'da Fransız bir reklam şirketi ve belediyenin işbirliğiyle 10 yıldır hizmet veren bisiklet işletim sistemi Vélo'v, hem turistlerin hem de yerlilerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Burası Amsterdam gibi "bisiklet şehri" olarak adlandırılmasa da, sabah işe giderken resmi kıyafetlerle ya da gece geç saatte üzerinde şık bir abiyeyle bisiklet kullananları görmeniz olası. Lyon'da bisiklet ile mutlaka gezmeniz gereken yer, Parc de la Tête d'or.


Bisikletle gezebileceğiniz en güzel 5 şehir

Barselona

Akdeniz rotalarının en sevilen durağı Barselona'da, çok ama çok yürümek gerekiyor. Turistik noktaların pek çok farklı alana yayılmış olması bisiklet kullanmak için bir mecburiyet iken, upuzun sahil kesimi bu mecburiyeti büyük bir keyfe dönüştürüyor. Barselona'nın belediye tarafından işletilen bisiklet sistemi Bicing'in yanı sıra, tercih edilebilecek çok sayıda bisiklet kiralama şirketi mevcut. Avrupa'nın en düzenli şehirlerinden biri olan Barselona'nın her bölgesinde bisikletle gezmek ayrı bir keyif, fakat mutlaka yapılması gereken bana göre tüm sahil şeridini bisiklet ile keşfetmek.

Fotoğraflar: Ecem Hepçiçekli / www.valizim.com


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Kaynak: Ecem Hepçiçekli / Instagram: @ecemhep

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