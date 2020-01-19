Yurtdışının gurme kayak merkezleri

Dağda Michelin deneyimi

COURCHEVEL – FRANSA



Courchevel, kayak tatilinde Avrupa’yı tercih edip “Hem upuzun pistlerde tatlı tatlı kayayım hem de akşamları şık mekânlarda sosyalleşeyim, gözüm gönlüm açılsın” diyen Türklerin yıllardır bir numarası. İster yemek ister kahve içmek için kasabanın en lüks oteli Cheval Blanc’a uğrayın. Dağda Michelin deneyimi yaşamak isterseniz istikametiniz ünlü şef Yannick Alleno’nun iki yıldızlı Le 1947’si olmalı. Saulire liftinin üstünde bulabileceğiniz Les Verdons tipik bir self servis mekânı gibi görünebilir ama mutfak, beklentilerinizin ötesinde çıkacak. Tartiflette’ini ya da yanında şarküteri tabağı ve çıtır çıtır salatasıyla yoğun fondüsünü deneyin. Verdons pisti tarafındaysa Le Chalet de Pierres açık ahşap kirişleri, taş duvarları ve kocaman şöminesiyle geleneksel bir 19’uncu yüzyıl yapısı. Peynirli tartı nefis. Kasabanın merkezindeki krepçide Grand Marnier ile hazırlanmış incecik kreplerden yemeyi ihmal etmeyin.

Beaufort peynirli ravioli

VAL D’ISERE – FRANSA



Val d’Isère ve komşu bölge Tignes ile bağlantılı olan kayak bölgesinde pist uzunluğu 300 kilometreyi aşıyor. Fornet teleferiğinden inip mavi renkli Mangard pistinin ortasına kadar kayarak L’Edelweiss restoranına ulaşabilirsiniz. Yumuşak Beaufort peynirli Ravioles du Royans gibi yemekler, pistlerde geçen keyifli ama yorucu bir sabahın ardından harika gelecek. Bunun dışında aynı adlı zirvenin hemen altında, dört farklı liftin kavuştuğu yerde bulunan Restaurant d’Altitude le Bellevarde klasik dağ yemekleri servis ediyor.









100 yıllık aile işletmesi Chez Verony

ZERMATT – İSVİÇRE



Masalsı şirin kasabası ve 200 kilometreden uzun pistlere erişim sağlayan modern lift sistemi sayesinde dünyanın en iyi kayak merkezlerinden biri olarak anılan Zermatt aynı zamanda tatbilir kayakçıları da memnun edecek seçeneklere sahip. Furi köyündeki Aroleid Kollektiv kısa süre önce genç Çek ekspat Marian Podola tarafından yeniden açıldı. Mönü düzenli olarak değişiyor ama salsa verde soslu sığır yanağı ve mısırla beslenmiş tavuk gibi favori lezzetlerini her zaman tadabilirsiniz. Dağın diğer tarafındaysa 100 yılı aşkındır aynı aile tarafından işletilen lokal esintili Chez Vrony var. Sadece Alpin çayırlarında yetişmiş hayvanların lezzetli etleri için bile gidilir.









Biraz kayak çokça karbonhidrat

ALTA BADIA – İTALYA



İtalya’da kayak demek bolca karbonhidrat ve şarküteri anlamına geliyor. 130 kilometre uzunluğunda pistlere sahip Alta Badia’da, Rifugio La Cruse doğru adres. ‘Turtres’ (içi ıspanak ve sauerkraut’la dolu hamur kızartması), ‘cajinci’ (ıspanakla doldurulmuş ravioli) ve ‘kaiserschmarrn’ (erikli reçelle servis edilen pancake’li bir tatlı) gibi lokal klasikleri denemek için en iyi yerlerden biri. Sella Ronda’da kayarken öğle yemeği için Frara liftinin üstündeki Jimmi Hütte iyi bir seçenek.









Dağa inşa edilmiş ilk bar

KITZBÜHEL – AVUSTURYA



Burası pist yakınına kurulu restoranlarıyla biliniyor. 1700 metre yükseklikte Hahnenkamm’ın üstündeki Restaurant Hochkitzbühel, dağa inşa edilmiş ilk bar. Yapımı, 1930’larda, teleferikten hemen sonra tamamlanmış. Yakın geçmişte modern İskandinav tarzında yenilenen restoran, eski büyüsünden hiçbir şey kaybetmemiş. Burada bauernsalat (köy salatası) ya da şnitzel gibi Avusturya klasiklerini deneyebilirsiniz.









Yeni moda tatlar

VERBIER – İSVİÇRE



Fransızca konuşan Valais kantonundaki Verbier, dünyanın en sevilen lift bağlantılı kayak bölgelerinden birinin kalbi ve dört vadiyi birbirine bağlıyor. Gelelim yemeğe… Bu aralar röştiyi unutun, artık croute moda (tartiflette’e benziyor ama patates yerine şaraba batırılmış ekmek kullanılıyor). Hameau de Clambin köyünde yer alan Chez Dany yerel yemekler için ideal. Veysonnaz Vadisi’nde aynı adlı telesiyejin yanında, 100 yıllık bir ambardan dönüştürülmüş Restaurant les Chottes de iyi bir alternatif. 2457 metre yükseklikte, Les Gentianes ya da La Chaux pistlerinin dışındaki Cabane du Mont-Fort, manzarası kadar croûte au fromage gibi nefis klasikleriyle öğle yemeği molası için harika bir yer.