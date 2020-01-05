Bu lezzetli buluşmalar için yola çıkmaya değer
Yemek için seyahate çıkmak, lezzetli keşifler yapmak bu yılın da yükselen trendlerinden. Benim de bu yıl ajandam oldukça kalabalık. Hangileri için seyahat edebileceğimi henüz kestiremiyorum ama gönlüm hepsine katılmayı istiyor. Listeye göz atın. Belki birinde karşılaşırız.
OCAK
Madrid Fusión / 13-15 Ocak
Madrid, İspanya
Neden katılmalı? Dünyanın önde gelen şeflerinin sunumlarıyla gastronomide derinleşmek için iyi bir fırsat. Dünyadaki en oturmuş gastronomi zirvelerinden olan Madrid Fusión’ın teması ‘Essential cuisine, thoughtful simplicity’ yani ‘Mutfağın temeli, saygılı basitlik’. Joan Roca (El Celler de Can Roca), Niko Romito (Relae), Elena Arzak (İspanya) gibi dünyanın en iyi şefleri bilgi birikimlerini paylaşırken efsanevi Andoni Luis Aduriz (Mugaritz)
kapanış sunumunu üstlenecek.
(www.madridfusion.net)
ŞUBAT
Yeniden yerel lezzetler / 8 Şubat
Gaziantep
Neler var? Anadolu Han’da gerçekleşecek festivalde Gaziantep’in mutfak kültüründe yer tutan yemekleri sunulacak. Antep’e gelecek olan ünlü şefler ise yerel malzemeler ile inovatif mezeler hazırlayacak. (@yenidenyerellezzetler)
Gourmet Festival / 31 Ocak-8 Şubat
St. Moritz, İsviçre
Farkı ne? St. Moritz’in popüler kayak otellerinden birinde gerçekleşecek olan 9 günlük etkinlikte dünyanın önde gelen kadın şefleri bir araya gelecek. (www.stmoritz-gourmetfestival.ch)
MART
Yeniden yerel lezzetler / 7 Mart
Antakya
Identità Golose / 7-9 Mart
Milano, İtalya
Niçin önemli? İtalyan gazeteciler Paolo Marchi ve Claudio Ceroni tarafından yürütülen Identità Golose, İtalya’nın önde gelen yemek konferanslarından biri. Bu yıl 16’ncı oturumu düzenlenecek etkinliğin odağı ‘Sorumluluk’. Sürdürülebilirlik ve sorumluluk hakkında ilham veren tartışmalar olacak. (identitagolose.com)
European Food Summit / 28-30 Mart
Ljubljana, Slovenya
NİSAN
Host Summit
İstanbul
Slow Cheese Bodrum
Muğla
Tasting Alaçatı Nisan
İzmir
Ne keşfedeceğiz? Gerek içeriği gerekse katılımcıları ile bölgede düzenlenen pek çok gastronomi etkinliğine üst düzey bir alternatif oluşturdu. Köyün genelindeki mekânlara yayılan etkinlik sakin bir ortamda Alaçatı’yı keşfetmek için vesile olabilir.
Ubud Food Festival / 17-19 Nisan Bali, Endonezya
The Food Film Festival / 17-19 Nisan Tokyo, Japonya
Ne göreceğiz? Filmlerde gördüğünüz yemeklerin tadına bakma fırsatı yakalamak için. 2007’de yaratılan konsept bugün halen film ve yemek sevdalılarını bir araya getiriyor. (www.thefoodfilmfestival.com @foodfilmfest)
MAYIS
Urban Picnic
İstanbul
Neden farklı? Türkiye’nin ilk gece pikniğinde güzel yemekler servis edilirken iddialı müzik grupları da sahne alacak.
HAZİRAN
Burger Fest
İstanbul
Ne yiyeceğiz? Her yıl yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlik türlü çeşit burgeri deneme imkânı sunuyor.
TEMMUZ
Geleneksel Gravyer ve Kaşar Festivali
Kars
Neden gideceğiz? En keyifli dönemlerinden birinde hem Kars’ı görüp keşfetmek hem de doyasıya peynir tadımı yapıp üretimlerindeki inceliklere vâkıf olmak için.
AĞUSTOS
Copenhagen Cooking and Food Festival and MAD Symposium / 21-30 Ağustos
Kopenhag, Danimarka
Neden çekici? Yıllarca en iyi restoranlar arasında gösterilen ve şanını halen sürdüren René Redzepi’nin Noma’sının şehri
Kopenhag, ağustos sonu kelimenin tam anlamıyla yeniden canlanıyor. Kopenhag festivali Nordik gastronomisinin inceliklerini gözler önüne sererken aynı zamanda her yıl limandaki küçük adada düzenlenen sempozyum programları ile de tarihleri kesişiyor ve şehir tam anlamıyla gastronomi cennetine dönüşüyor. Sempozyumda bu sene David Chang, Jay Fai ve Rene Redzepi gibi ünlü aşçıları göreceğiz. (copenhagencooking.com / madfeed.co/mad-symposium @copenhagencooking)
EYLÜL
Bağbozumu Festivali
Bozcaada
Kahve Festivali
İstanbul
Kastrofest
Kastamonu
Neden gitmeli? Özellikle tüm şefler ile iyi ve gerçek malzeme peşinde olanlar bölgenin emsalsiz kalitedeki üst düzey malzemeleriyle tanışmak için mutlaka gitmeli.
Yeniden Meze
İstanbul
Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali
Omnivore / 12-15 Eylül
Paris, Fransa
World Gourmet Festival
Bangkok, Tayland
EKİM
Adana Lezzet Festivali
Adana
Farkı ne? Şehrin adeta bir açık hava lokantasına dönüştüğü festival son zamanlarda içerik olarak da en iyi kurgulananlardan biri...
Sirha
İstanbul
Sadece sektör profesyonellerine yönelik düzenlenen Sirha’da yenilikler ve özel gastronomi buluşmaları yer alıyor.
Gastronomika / 4-7 Ekim
San Sebastian, İspanya
New York City Wine & Food Festival
New York, ABD
KASIM
Restoran Haftası
İstanbul
Ne yaşayacağız? Şehrin hemen her yerinde uygun fiyatlı tematik mönülerin hazırlandığı hafta yemek meraklılarına adeta bayram yaşatıyor.
Gastromasa
İstanbul
Ne öğreneceğiz? Dünyanın her yerinden şeflerin İstanbul’da bir araya geldiği bu tek günlük konferansta tanışmayı hayal ettiğiniz şeflerin sunumlarını dinlemeniz mümkün.
ARALIK
Perakende Günleri
İstanbul
Neden önemli? Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Perakende Günleri geçen yıl bünyesine gastronomiyi de katarak dikkatleri üzerine toplamıştı. 2020’de yine ses getirecek konuklarla bizleri şaşırtmaya hazırlanan Perakende Günleri’ni kaçırmayın.
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