Bu lezzetli buluşmalar için yola çıkmaya değer

OCAK



Madrid Fusión / 13-15 Ocak

Madrid, İspanya



Neden katılmalı? Dünyanın önde gelen şeflerinin sunumlarıyla gastronomide derinleşmek için iyi bir fırsat. Dünyadaki en oturmuş gastronomi zirvelerinden olan Madrid Fusión’ın teması ‘Essential cuisine, thoughtful simplicity’ yani ‘Mutfağın temeli, saygılı basitlik’. Joan Roca (El Celler de Can Roca), Niko Romito (Relae), Elena Arzak (İspanya) gibi dünyanın en iyi şefleri bilgi birikimlerini paylaşırken efsanevi Andoni Luis Aduriz (Mugaritz)

kapanış sunumunu üstlenecek.

(www.madridfusion.net)



ŞUBAT



Yeniden yerel lezzetler / 8 Şubat

Gaziantep



Neler var? Anadolu Han’da gerçekleşecek festivalde Gaziantep’in mutfak kültüründe yer tutan yemekleri sunulacak. Antep’e gelecek olan ünlü şefler ise yerel malzemeler ile inovatif mezeler hazırlayacak. (@yenidenyerellezzetler)



Gourmet Festival / 31 Ocak-8 Şubat

St. Moritz, İsviçre



Farkı ne? St. Moritz’in popüler kayak otellerinden birinde gerçekleşecek olan 9 günlük etkinlikte dünyanın önde gelen kadın şefleri bir araya gelecek. (www.stmoritz-gourmetfestival.ch)









MART



Yeniden yerel lezzetler / 7 Mart

Antakya



Identità Golose / 7-9 Mart

Milano, İtalya



Niçin önemli? İtalyan gazeteciler Paolo Marchi ve Claudio Ceroni tarafından yürütülen Identità Golose, İtalya’nın önde gelen yemek konferanslarından biri. Bu yıl 16’ncı oturumu düzenlenecek etkinliğin odağı ‘Sorumluluk’. Sürdürülebilirlik ve sorumluluk hakkında ilham veren tartışmalar olacak. (identitagolose.com)



European Food Summit / 28-30 Mart

Ljubljana, Slovenya



NİSAN



Host Summit

İstanbul



Slow Cheese Bodrum

Muğla



Tasting Alaçatı Nisan

İzmir



Ne keşfedeceğiz? Gerek içeriği gerekse katılımcıları ile bölgede düzenlenen pek çok gastronomi etkinliğine üst düzey bir alternatif oluşturdu. Köyün genelindeki mekânlara yayılan etkinlik sakin bir ortamda Alaçatı’yı keşfetmek için vesile olabilir.









Ubud Food Festival / 17-19 Nisan Bali, Endonezya



The Food Film Festival / 17-19 Nisan Tokyo, Japonya



Ne göreceğiz? Filmlerde gördüğünüz yemeklerin tadına bakma fırsatı yakalamak için. 2007’de yaratılan konsept bugün halen film ve yemek sevdalılarını bir araya getiriyor. (www.thefoodfilmfestival.com @foodfilmfest)



MAYIS



Urban Picnic

İstanbul



Neden farklı? Türkiye’nin ilk gece pikniğinde güzel yemekler servis edilirken iddialı müzik grupları da sahne alacak.



HAZİRAN



Burger Fest

İstanbul



Ne yiyeceğiz? Her yıl yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlik türlü çeşit burgeri deneme imkânı sunuyor.



TEMMUZ



Geleneksel Gravyer ve Kaşar Festivali

Kars



Neden gideceğiz? En keyifli dönemlerinden birinde hem Kars’ı görüp keşfetmek hem de doyasıya peynir tadımı yapıp üretimlerindeki inceliklere vâkıf olmak için.



AĞUSTOS



Copenhagen Cooking and Food Festival and MAD Symposium / 21-30 Ağustos

Kopenhag, Danimarka



Neden çekici? Yıllarca en iyi restoranlar arasında gösterilen ve şanını halen sürdüren René Redzepi’nin Noma’sının şehri

Kopenhag, ağustos sonu kelimenin tam anlamıyla yeniden canlanıyor. Kopenhag festivali Nordik gastronomisinin inceliklerini gözler önüne sererken aynı zamanda her yıl limandaki küçük adada düzenlenen sempozyum programları ile de tarihleri kesişiyor ve şehir tam anlamıyla gastronomi cennetine dönüşüyor. Sempozyumda bu sene David Chang, Jay Fai ve Rene Redzepi gibi ünlü aşçıları göreceğiz. (copenhagencooking.com / madfeed.co/mad-symposium @copenhagencooking)









EYLÜL



Bağbozumu Festivali

Bozcaada



Kahve Festivali

İstanbul



Kastrofest

Kastamonu



Neden gitmeli? Özellikle tüm şefler ile iyi ve gerçek malzeme peşinde olanlar bölgenin emsalsiz kalitedeki üst düzey malzemeleriyle tanışmak için mutlaka gitmeli.



Yeniden Meze

İstanbul



Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali



Omnivore / 12-15 Eylül

Paris, Fransa



World Gourmet Festival

Bangkok, Tayland



EKİM



Adana Lezzet Festivali

Adana



Farkı ne? Şehrin adeta bir açık hava lokantasına dönüştüğü festival son zamanlarda içerik olarak da en iyi kurgulananlardan biri...









Sirha

İstanbul



Sadece sektör profesyonellerine yönelik düzenlenen Sirha’da yenilikler ve özel gastronomi buluşmaları yer alıyor.



Gastronomika / 4-7 Ekim

San Sebastian, İspanya



New York City Wine & Food Festival

New York, ABD



KASIM



Restoran Haftası

İstanbul



Ne yaşayacağız? Şehrin hemen her yerinde uygun fiyatlı tematik mönülerin hazırlandığı hafta yemek meraklılarına adeta bayram yaşatıyor.



Gastromasa

İstanbul



Ne öğreneceğiz? Dünyanın her yerinden şeflerin İstanbul’da bir araya geldiği bu tek günlük konferansta tanışmayı hayal ettiğiniz şeflerin sunumlarını dinlemeniz mümkün.



ARALIK



Perakende Günleri

İstanbul



Neden önemli? Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Perakende Günleri geçen yıl bünyesine gastronomiyi de katarak dikkatleri üzerine toplamıştı. 2020’de yine ses getirecek konuklarla bizleri şaşırtmaya hazırlanan Perakende Günleri’ni kaçırmayın.