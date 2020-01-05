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Yazarlar
Ebru Erke / erke.ebru@gmail.com | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 05.01.2020 - 08:35,Son Güncelleme:/

Bu lezzetli buluşmalar için yola çıkmaya değer

Ebru Erke
Ebru Erke
ebru.erke@hurriyet.com.tr
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Ebru Erke
Ebru Erke
ebru.erke@hurriyet.com.tr
Bu lezzetli buluşmalar için yola çıkmaya değer

Yemek için seyahate çıkmak, lezzetli keşifler yapmak bu yılın da yükselen trendlerinden. Benim de bu yıl ajandam oldukça kalabalık. Hangileri için seyahat edebileceğimi henüz kestiremiyorum ama gönlüm hepsine katılmayı istiyor. Listeye göz atın. Belki birinde karşılaşırız.

OCAK

Madrid Fusión / 13-15 Ocak
Madrid, İspanya

Neden katılmalı? Dünyanın önde gelen şeflerinin sunumlarıyla gastronomide derinleşmek için iyi bir fırsat. Dünyadaki en oturmuş gastronomi zirvelerinden olan Madrid Fusión’ın teması ‘Essential cuisine, thoughtful simplicity’ yani ‘Mutfağın temeli, saygılı basitlik’. Joan Roca (El Celler de Can Roca), Niko Romito (Relae), Elena Arzak (İspanya) gibi dünyanın en iyi şefleri bilgi birikimlerini paylaşırken efsanevi Andoni Luis Aduriz (Mugaritz)
kapanış sunumunu üstlenecek.
(www.madridfusion.net)

ŞUBAT

Yeniden yerel lezzetler / 8 Şubat
Gaziantep

Neler var? Anadolu Han’da gerçekleşecek festivalde Gaziantep’in mutfak kültüründe yer tutan yemekleri sunulacak. Antep’e gelecek olan ünlü şefler ise yerel malzemeler ile inovatif mezeler hazırlayacak. (@yenidenyerellezzetler)

Gourmet Festival / 31 Ocak-8 Şubat
St. Moritz, İsviçre

Farkı ne? St. Moritz’in popüler kayak otellerinden birinde gerçekleşecek olan 9 günlük etkinlikte dünyanın önde gelen kadın şefleri bir araya gelecek. (www.stmoritz-gourmetfestival.ch)

Bu lezzetli buluşmalar için yola çıkmaya değer



MART

Yeniden yerel lezzetler / 7 Mart
Antakya

Identità Golose / 7-9 Mart
Milano, İtalya

Niçin önemli? İtalyan gazeteciler Paolo Marchi ve Claudio Ceroni tarafından yürütülen Identità Golose, İtalya’nın önde gelen yemek konferanslarından biri. Bu yıl 16’ncı oturumu düzenlenecek etkinliğin odağı ‘Sorumluluk’. Sürdürülebilirlik ve sorumluluk hakkında ilham veren tartışmalar olacak. (identitagolose.com)

European Food Summit / 28-30 Mart
Ljubljana, Slovenya

NİSAN

Host Summit
İstanbul

Slow Cheese Bodrum
Muğla

Tasting Alaçatı Nisan
İzmir

Ne keşfedeceğiz? Gerek içeriği gerekse katılımcıları ile bölgede düzenlenen pek çok gastronomi etkinliğine üst düzey bir alternatif oluşturdu. Köyün genelindeki mekânlara yayılan etkinlik sakin bir ortamda Alaçatı’yı keşfetmek için vesile olabilir.

Bu lezzetli buluşmalar için yola çıkmaya değer



Ubud Food Festival / 17-19 Nisan Bali, Endonezya

The Food Film Festival / 17-19 Nisan Tokyo, Japonya

Ne göreceğiz? Filmlerde gördüğünüz yemeklerin tadına bakma fırsatı yakalamak için. 2007’de yaratılan konsept bugün halen film ve yemek sevdalılarını bir araya getiriyor. (www.thefoodfilmfestival.com @foodfilmfest)

MAYIS

Urban Picnic
İstanbul

Neden farklı? Türkiye’nin ilk gece pikniğinde güzel yemekler servis edilirken iddialı müzik grupları da sahne alacak.

HAZİRAN

Burger Fest
İstanbul

Ne yiyeceğiz? Her yıl yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlik türlü çeşit burgeri deneme imkânı sunuyor.

TEMMUZ

Geleneksel Gravyer ve Kaşar Festivali
Kars

Neden gideceğiz? En keyifli dönemlerinden birinde hem Kars’ı görüp keşfetmek hem de doyasıya peynir tadımı yapıp üretimlerindeki inceliklere vâkıf olmak için.

AĞUSTOS

Copenhagen Cooking and Food Festival and MAD Symposium / 21-30 Ağustos
Kopenhag, Danimarka

Neden çekici? Yıllarca en iyi restoranlar arasında gösterilen ve şanını halen sürdüren René Redzepi’nin Noma’sının şehri
Kopenhag, ağustos sonu kelimenin tam anlamıyla yeniden canlanıyor. Kopenhag festivali Nordik gastronomisinin inceliklerini gözler önüne sererken aynı zamanda her yıl limandaki küçük adada düzenlenen sempozyum programları ile de tarihleri kesişiyor ve şehir tam anlamıyla gastronomi cennetine dönüşüyor. Sempozyumda bu sene David Chang, Jay Fai ve Rene Redzepi gibi ünlü aşçıları göreceğiz. (copenhagencooking.com / madfeed.co/mad-symposium @copenhagencooking)

Bu lezzetli buluşmalar için yola çıkmaya değer



EYLÜL

Bağbozumu Festivali
Bozcaada

Kahve Festivali
İstanbul

Kastrofest
Kastamonu

Neden gitmeli? Özellikle tüm şefler ile iyi ve gerçek malzeme peşinde olanlar bölgenin emsalsiz kalitedeki üst düzey malzemeleriyle tanışmak için mutlaka gitmeli.

Yeniden Meze
İstanbul

Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali

Omnivore / 12-15 Eylül
Paris, Fransa

World Gourmet Festival
Bangkok, Tayland

EKİM

Adana Lezzet Festivali
Adana

Farkı ne? Şehrin adeta bir açık hava lokantasına dönüştüğü festival son zamanlarda içerik olarak da en iyi kurgulananlardan biri...

Bu lezzetli buluşmalar için yola çıkmaya değer



Sirha
İstanbul

Sadece sektör profesyonellerine yönelik düzenlenen Sirha’da yenilikler ve özel gastronomi buluşmaları yer alıyor.

Gastronomika / 4-7 Ekim
San Sebastian, İspanya

New York City Wine & Food Festival
New York, ABD

KASIM

Restoran Haftası
İstanbul

Ne yaşayacağız? Şehrin hemen her yerinde uygun fiyatlı tematik mönülerin hazırlandığı hafta yemek meraklılarına adeta bayram yaşatıyor.

Gastromasa
İstanbul

Ne öğreneceğiz? Dünyanın her yerinden şeflerin İstanbul’da bir araya geldiği bu tek günlük konferansta tanışmayı hayal ettiğiniz şeflerin sunumlarını dinlemeniz mümkün.

ARALIK

Perakende Günleri
İstanbul

Neden önemli? Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek olan Perakende Günleri geçen yıl bünyesine gastronomiyi de katarak dikkatleri üzerine toplamıştı. 2020’de yine ses getirecek konuklarla bizleri şaşırtmaya hazırlanan Perakende Günleri’ni kaçırmayın.

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Ebru Erke
Ebru Erke
ebru.erke@hurriyet.com.tr
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