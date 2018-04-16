Evlilik sonrası yurt dışına seyahat edecek kadınlar için zorunlu işlemler

Önce iyi haberi verelim, evlendikten sonra eski pasaportunuz ile gönül rahatlığı ile balayına gidebilirsiniz. Nikâh zamanı bir karar vermeniz gerekiyor. Ya eşinizin soyadını direk alacaksınız ya da kendi soyadınız ile birlikte eşiniz soyadını kullanabilirsiniz. Ben kendi soyadımı da tutmaya karar verdim. Sandım ki soyadımı değiştirmediğim için daha az yasal işlemle uğraşacağım ama öyle olmadı. Adınızda 1 harf bile değişse tüm bu prosedürleri tek tek halletmeniz gerekiyor. Evlendikten sonra ilk balayımıza Bali'ye gittik. Burada zaten benim kimliğim eski, pasaportum eski, biletimdeki isim eski o yüzden hiç kimse bize bir şey sormadı. Biz yanımızda evlilik cüzdanı bile taşımadan Bali'ye uçtuk. Sonra nikâh tarihimizden yaklaşık 4 ay sonra 2. balayımız Maldivler'e uçarken de hala benim kimliğim eski, pasaportum eski, biletimdeki isim eski o yüzden yine hiç kimse bize bir şey sormadı. Biz yanımızda evlilik cüzdanı bile taşımadan Maldivler'e de uçtuk.

Burada kritik olan nokta; pasaport, kimlik ve bilet de yazan isimlerin birebir aynı olması. Zaten güvenlik de tüm belgelerin birbiri ile tutarlı olup olmadığına bakıyor. Pasaport kontrolündeki kişi sizin tüm sicilinizi gördüğü için aslında sizin yeni soyadınızı da görüyor. O yüzden evlilik cüzdanınızı görmeden uçmanıza izin vermeyebilir. O yüzden riske gerek yok siz mutlaka evlilik cüzdanınızı tüm yenilemelerinizi yapana kadar yanınızda taşıyın lütfen. Bu sırada hala ben eski soyadım ile önümüzdeki dönemler için indirimli bilet kampanyalarından uçak bileti alıyorum. Hepsinde eski soyadımı yazmaya devam ediyorum. Bu güllük gülistanlık hayat ta ki nüfus cüzdanımı değiştirene kadar sürdü. Yasada evlendikten sonra 1 ay içerisinde kimlik kartını yenilemenin zorunlu olduğu yazıyor. Hatta çoğu yerde uzun süre geciktirdiğinde cezai işlem yapıldığı da yazıyor. 2 senelik evli olup hala eski kimlik ile gezen arkadaşlarım da var ama bu işler biraz şans işi ben riske girmemek için Maldivler dönüşünde kimliğimi yenilemek için başvurdum.

Kimlik yenileme

Kimlik yenileme işlemleri için önce en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alıyorsunuz. Kimlik randevusu alacağınız sayfanın linki de bu şekilde. 2018 yılı için yeni kimlik ücreti 18,50 TL, yenileme için de aynı ücret geçerli. İki adet fotoğraf ve eski kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor. Bazı yerlerde evlilik cüzdanı da gerekli diyor ama bizden istemediler. Biz zaten sistemden görüyoruz dediler ama ne olur olmaz yine de evlilik cüzdanınız da yanınızda olsun. Yeni kimliğiniz 1 hafta içinde belirttiğiniz adrese kargolanıyor.

Pasaport yenileme

Kimliğimi yeniledikten sonra rahat rahat takılıyordum. Pasaportumun 2022'ye kadar süresi vardı. Ayrıca pasaportumun içinde yine 2022 'ye kadar geçerliliği olan Amerika vizem ve 7-8 tane de eski schengen vizem vardı. O yüzden pasaportumu değiştirmek gibi bir düşüncem yoktu. Pasaportumda da eski soyadım yazdığı için ben hala sadece eski soyadım ile bilet almaya devam ediyordum. Biletlerimden bir tanesi Almanya uçuşuydu ve benim de schengen vizemin süresi dolduğu için vizeye başvurmam gerekince işin rengi değişti.

Bu konu ülkeden ülkeye çok değişkenlik gösteriyor. Pasaportunda kızlık soyadı olan kadınların vize başvurularını bazı ülkeler evlilik cüzdanı ile kabul ederken (mesela Amerika ), bazı ülkeler ise kabul etmiyor (mesela Almanya). Bu nedenle eğer eski pasaportunuzla vize başvurusu yapacaksanız önceden mutlaka konsolosluğu arayıp teyit etmelisiniz. Almanya vizesi için başvuracağım zaman ben başvuru evrakları listesinde gördüm de uyandım. Kalın harflerle ''evlilik nedeniyle soyadı değişikliği olanların eski pasaportu kesinlikle kabul edilmiyor, mutlaka yenilenmeli'' yazıyordu. O yüzden sıra geldi pasaport yenileme sürecine; 2 Nisan 2018 'den itibaren geçerli yeni uygulama ile birlikte artık pasaport randevuları Nüfus Müdürlükleri üzerinden alınıyor. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Sistemi üzerinden randevunuzu alabilirsiniz. Pasaport randevusu alacağınız sayfa linki de bu şekilde. Pasaport yenileme için sadece defter bedeli alınıyor. 2018 yılında defter bedeli ücreti 108 TL. Değiştirdiğiniz yeni kimliğinizin aslı, 2 adet biyometrik fotoğraf ve pasaport cüzdan bedelinin anlaşmalı bankalar veya maliye veznelerine yatırıldığına dair dekont yanınızda olması gerekiyor. Yeni pasaportunuz ortalama 1 hafta içinde belirttiğiniz adrese kargolanıyor. Eski pasaportunuzda geçerli vizeniz var ise o pasaportunuzu da saklamaya devam. Mesela benim Amerika vizem olduğu için 2 pasaportum ile birlikte uçuş yapabileceğim. Yani geçerli vizeleriniz hala geçerli kalmaya devam ediyor.

Üyelik hesaplarını yenileme, güncelleme

Kimliği ve pasaportu yeniledikten sonra geldi sıra ücretsiz yapabileceğiniz işlemlere. THY Miles smiles ve Pegasus Plus gibi uçak firmalarının yolcu programlarına benim gibi üyeyseniz bu üyeliğinizi de mutlaka yenilemeniz gerekiyor. Aksi takdirde yeni soyadınız ile yaptığınız uçuşlarınızdan puan ya da mil kazanamazsınız. Üyelik hesaplarını yenilemek için firmaların web siteleri üzerinden geri bildirim formu dolduruyorsunuz. Bu formda mutlaka yeni kimliğinizin ve evlilik cüzdanınızın fotoğrafını yüklemeniz gerekiyor. 1 hafta içinde sistemde üyeliğinizin güncellendiğini görebilirsiniz, size mail yolu ile de dönüş yapacaklardır.

Uçak bileti isimlerini yenileme

Uçak bileti konusu da çok kritik bir konu... Ben Almanya uçuşumu çok önceden satın aldığım için başvuru evraklarıma eski soyadım içeren biletimi ekledim ama Almanya bu şekilde kabul edemeyiz dedi. Hemen gidip THY'den aynı tarihlere ücretsiz rezervasyon yapıp vize başvurum için teslim ettim. Sonra da uçak firmalarının çağrı merkezlerini arayarak eski soyadım olan biletle uçup uçamayacağımı sorguladım. Kesinlikle uçuşun gerçekleşmeyeceği mutlaka bilet isminin değiştirilmesi gerektiğini söylediler. Bu sürecin işlemi ile üyelik bilgilerini güncelleme işlemi aynı şekilde ve aynı link üzerinden oluyor. Biletinizi aldığınız hava yolu firmasının web sitesi üzerinden bilet numaranızı, yeni kimliğinizin fotoğrafını ve evlilik cüzdanınızın fotoğrafını yükleyip biletinizin isim değişikliği için geri bildirim formu oluşturacaksınız. En geç 1 hafta içerisinde bu işlem de gerçekleşiyor.

Fotoğraflar: Ebru Aykut, Alamy