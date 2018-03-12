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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Dünyanın en renkli rotaları
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Seyahat
Ebru Aykut ÖZTÜRK / Instagram: @renklirotalar
12.03.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Dünyanın en renkli rotaları - Seyahat

Ebru AYKUT
Ebru AYKUT
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Ebru AYKUT
Ebru AYKUT
Dünyanın en renkli rotaları

Tüm bu şehirler hem hikâyeleri hem bulundukları coğrafya ile hem de kültürleri o kadar renkli o kadar güzel ki, mutlaka ölmeden önce görülecek yerler listenizde olmalı... Hepinize keyifli okumalar ardından da bu rotalar gibi rengârenk hayaller dilerim. İşte size dünyadan en renkli şehirler, kasabalar, adalar, sokaklar, evler…

1) Balat, İstanbul – Türkiye

Listeye ilk olarak ülkemizden, özellikle son dönemde çok popüler olan İstanbul’un Balat semtiyle başlayalım. Dünyanın en renkli rotaları
Balat, aslında İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri. Bugüne gelene kadar Yahudiler, Rumlar ve Türkler yaşamış bu rengârenk cumbalı evlerde.

Tüm bu kültürlerin bir harmonisini sergileyen ruhu hala eski ama görüntüsü son dönemde her gün yenisi eklenen kafeler ile git gide modernleşiyor. Hala sokaklarında çocukların top oynadığı, daracık sokaklarında bir evden diğer eve çamaşırların asıldığı, sinagog-cami-kilise üçlemesi ile tam bir kültür mozaiği yaşatan rengârenk bir semt.


Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: www.bayaiyi.com


2) Burano Adası, Venedik – İtalya

Listemizin 2 numarasında İtalya’nın sevimli adası var. Burano adasına gitmek için önce güzeller güzeli Venedik kentine gitmeniz gerekiyor. Burano, Venedik Lagünü içinde yer alan 3500 nüfuslu küçüçük bir ada. 

Dünyanın en renkli oteli
Dünyanın en renkli oteli

Adada yaşayan erkekler akşam eve sarhoş döndükleri için yanlış kapıyı çalıyorlar ve evlerinin yolunu bulamıyorlar diye adada yaşayan kadınlar çözümü her evi farklı bir renkte boyamakta bulmuşlar. İşte Dünya’nın en renkli adası böyle oluşmuş.

 

Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: www.pixabay.com


3) Bo-kaap, Cape Town – Güney Afrika

Afrika'nın en güney ucundaki ülke Güney Afrika’nın 3 başkentinden biri Cape Town. Bir şehrin hem kültürü, hem insanları, hem dilleri, hem şehir hayatı, hem ruhu, hem evleri, hem kıyafetleri hem de doğası çok renkli olur mu işte Cape Town’da hepsi rengârenk olur. Bu renkli başkentin en renkli mahallesi ise Bo-kaap. 17. yüzyıl başlarında Hollandalılar, Afrika’nın diğer bölgelerinden getirdikleri Müslüman köleler için Bo-kaap mahallesinde bu evleri inşa ederler. Evler önce bembeyazmış  ve tüm köleler tek tip kıyafet giyinmek zorundaymışlar. Özgürlük mücadelesini kazanılması ve ırkçılığın son ermesi ile birlikte ise tüm beyaz geçen yıllara inat özgürlüklerinin sembolü olarak tüm evleri rengârenk boyamaya başlamışlar. Şimdi ise bu Müslüman mahallesi, Cape Town’un en çok turist alan semti.

Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: www.pixabay.com

4) Kopenhag – Danimarka

Listede İskandinavya ülkelerine  yer vermemek olmazdı. Bu ülkelerin soğuğuna inat, şehirleri sokakları her zaman çok renkli... Benim tercihim ise  son dönemde Hygge felsefesi ile de hayatımıza sıcaklık getiren Danimarka’nın başkenti Konpenhang oldu. Başkentin en turistik noktası Nyhvan ise  sıra sıra rengârenk evleri, ortasında kanalı, tekneleri ve birbirinden güzel pubları ve kafeleriyle tam bir kartpostal izlenimi veriyor.

Rengarenk bir şehir: Londra
Rengarenk bir şehir: Londra

Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: www.pixabay.com

5) Köln – Almanya

Almanya ile renk kelimesini eşleştiremiyorsanız Köln şehrini mutlaka görmelisiniz demektir. Almanya’nın bir sanayi ve ticaret şehri olarak görülen Köln; rengârenk evleri, heybetli kiliseleri, birbirinden özel mimari yapıları ve müzeleri ile kültür şoku yaratıp beklentilerin aksine kendine hayran bırakıyor... Ren Nehri kıyısında yer alan birbirine yapışık bu rengârenk evler, Köln katedralinden sonra şehrin en turistik ve en masalsı noktası.

Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: Pinterest

6) Havana – Küba

Bu listedeki en renkli şehir sanırım  Havana çünkü bu şehrin bir bölgesi değil her köşe başı, her sokağı, her binası renkli. Bu şehirde sadece sokaklar  mı  renkli ya o klasik otomobillere ne demeli? Onlar da renk renk. Ya özgürlüğün temsilci halkı, onlar da hep rengârenk.

Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: www.pixabay.com

7) Cinque Terre – İtalya

Cinque Terre, İtalya’nın batı kıyı şeridinde Genova ile La Speiza şehirleri arasında kalan minicik rengârenk dünya tatlısı 5 köydür. Unesco mirasındaki bu köyler’e  İtalyanca 5 toprak anlamına gelen  Cinque Terre deniliyor ama harita da Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza ve Monterosso isimleri ile bulabilirsiniz. İtalya’nın incisi bu köylerin her biri rüya gibi, romantik ve deniz kenarında eşsiz manzaralar sunuyor. En önemlisi ise tüm köyler rengârenk.

Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: www.onthegotours.com

8) La Boca, Buenos Aires – Arjantin

Tangonun başkenti Buenos Aires’de göçmenlerin yaşadığı La Boca semti; rengârenk evleri, grafitti ve duvar resimleri ile  tam bir açık hava sanat müzesini andırıyor. La Boca semtinde yer alan Caminito Caddesi ise trafiğe kapalı ve bu cadde de yer alan evlerin her bir duvarı bile farklı renkte boyanmış. Liman mahallesi olan Caminito’lu ev sahipleri teknelerini boyarken artan boyalarla evlerinin de duvarlarını boyamaya başlamışlar. Her seferinde tekneden artan boya ile boyandığı için sokak rengârenk olmaya başlamış ee sonra bakmışlar böyle çok güzel oldu semtleri ve bu rengârenk boyama işlemini bir gelenek haline getirmişler.

Paris tadında rengarenk tatlar
Paris tadında rengarenk tatlar

Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: wikipedia

9) Cobh-Gork – İrlanda

İrlanda’da başkent Dublin ve Kuzey irlanda’nın başkenti Belfast’ın gölgesinde kalan,  konum olarak da adanın en güneyinde yer alan ama en az onlar kadar yeşil üstüne de rengârenk olan bir şehir: Gork.  İrlanda adasının 3. büyük şehri Gork’un liman kasabası Cobh ise Dünya’nın 2. en büyük doğal limanına sahip, Liman çalışanları ise bu rengârenk evlerde yaşıyorlarmış. Rüya gibi değil mi?

Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: wikipedia

10) Notting Hill, Londra – İngiltere

1999 yapımı Notting Hill filmini izleyenler zaten bu mahalleyi direk hatırladılar. Filmi izleseniz de izlemeseniz de Londra’nın bu meşhur mahallesine geldiğiniz de ruhunuzdan yüzünüze yansıyan bu kocaman gülümsemeyi engelleyemeyeceksiniz. Burası daracık Arnavut kaldırımlı sokakları, antikacıları, kitapçıları, Victoria tarzı rengârenk evleri, kapıları, dükkânları ile Londra’nın en renkli semti.

Dünyanın en renkli rotalarıFotoğraf: Ebru Aykut

Ebru AYKUT
Ebru AYKUT
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