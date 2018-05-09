Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Duygu ve Merve Yiğit / Instagram: @gezikumbarasi
09.05.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden!

Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
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Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden!

Oslo'ya gitme niyetinde olanlar, "Oslo'da nereleri gezmeliyim?", "Oslo'nun en görmeye değer müzesi hangisi?", "Bu Viking'ler de kim ola?" gibi sorulardan önce, seyahat bütçesi oluşturabilmek adına ana maliyet kalemlerini araştırmaya başlıyor. Oslo'da az para ile karın doyurma önerileri, Oslo’nun ucuz oteller bölgesi, indirimli seyahat kartları gibi konular arama motorunda en sık tıklananlardan… Biz de bu yazımızda hem dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Oslo’nun orantısız fiyatlarına birkaç örnek vereceğiz, hem de bütçede biraz ekonomi yapabileceğiniz alternatif önerilerde bulunacağız.

Ön bilgi; Norveç para birimi Kron. Oslo’da hemen hemen her yerde kredi kartınızı kullanabiliyorsunuz ve döviz bozdurma zahmetine katlanmak zorunda kalmıyorsunuz.

Oslo Havaalanı'ndan şehir merkezine ulaşım ücretleri:

Oslo Gardermoen Havaalanı’na indikten sonra, daha uzun sürmesine rağmen sırf daha ucuz olur diye şehir merkezine otobüsle gitmeye karar verdik ve önündeki uzun halk otobüsü kıvamındaki kuyruğu görünce, Flybussen yazılı otobüs için bilet otomatına saldırdık. Ama o da ne! Kişi başı tek yön bilet fiyatı 190 NOK yani 103,04 TL! Saatte maksimum 80 kilometre hızla gidebilen bir otobüse ekspres denip de biletlerin bu kadar fahiş bir fiyat olmasından daha trajikomiği ise; aynı yönde normal tren biletinin kişi başı 101 NOK yani 55 TL, ekspres tren biletinin ise 200 NOK yani 108 TL olması! Biz ekspres trenin, otobüsten daha hesaplı olduğu başka bir şehre daha rastlamadık! Burada matematiği iyi olanlar hemen fark edecektir ki Oslo’da fiyat etiketinde gördüğünüz rakamı yarıya bölüp, biraz yukarı yuvarlayınca TL karşılığına ulaşıyorsunuz. Bundan sonraki örneklerimizde hem NOK hem de TL yazıp kafanızı karıştırmayalım, ne de olsa artık hesaplamayı biliyorsunuz.

Oslo-Bergen hattında dört mevsim
Oslo-Bergen hattında dört mevsim

Oslo şehir içi ulaşım ücretleri:

Oslo şehir içi ulaşımda, tüm toplu taşıma araçlarında sınırsız kullanabileceğiniz; 24, 48 ve 72 saat opsiyonları bulunan ‘Oslo Pass’ kartları tercih edebilirsiniz. 24 saat geçerli akbil niteliğindeki Oslo Pass yetişkin kart fiyatı 395 NOK. Öğrenci ve gruplara %20 indirim mevcut. Biz sadece 1 defa, o da günde 12 kilometre yürümekten bitap düştüğümüzde, tek kullanımlık tramvay biletine 35 NOK ödedik ancak siz alternatif olarak günlük 49 NOK’a bisiklette kiralayabilirsiniz. 24 saatlik Oslo Pass, 11 adet tek kullanımlık bilet ile aynı fiyata gelmiş oluyor ki özellikle soğuk ve yağışlı günler için oldukça ideal bir seçenek olduğuna emin olabilirsiniz.

Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden

Oslo'da konaklama ücretleri:

Şehir merkezine yürüme mesafesinde yer alan, içinde özel banyo ve mutfağı olan ve tabii ki fiyat karşılaştırmasında daha hesaplı olduğu  için seçtiğimiz hostelde, kişi başı 1 gecelik oda fiyatı olarak 320 NOK ödedik. Gelelim karşılaştırma kısmına: Oslo’nun olmazsa olmazlarından Fjord turu için yetişkin bilet fiyatı 315 NOK, yani 2 saatlik fjord turu ile 1 gecelik konaklama neredeyse aynı fiyat! 

Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden

Tüyo: Oslo Pass ya da otellerden alabileceğiniz indirim kuponları ile Fjord turlarında %10 indirim hakkı kazanıyorsunuz ve fiyat 283,5 NOK’a iniyor. Bundan daha hesaplı bir alternatif olarak, tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olan Oslo Pass aldıysanız, Fjord turu yerine, adalara giden feribotlara Hop on - Hop off muamelesi ile kendi turunuzu kendiniz yapabilirsiniz.

Oslo'da yeme içme fiyatları:

Espresso House kahve zincirinde, karton bardakta bir orta boy filtre kahve fiyatı 38 NOK. Normalde daha pahalı olması gerektiği halde, Oslo Havaalanı’nda ise bir adet büyük boy filtre kahve 30 NOK! Gelelim kahve -su orantısız fiyat karşılaştırmasına. Narvessen adındaki ekonomik market zincirinde plastik şişede bir adet 1,5 litrelik su 37 NOK! Yani Oslo şehir merkezinde bir adet orta boy filtre kahve ile 1,5 litre su aynı fiyat! Olabilir mi? Olmuş!

Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden

Tüyo: Oslo'da musluk suyu içebiliyorsunuz. Valize boş bir şişe atarsanız bedavaya doldurur doldurur içersiniz. Ayrıca genelde kafelerde içme suyu, otel ve bazı umumi yerlerde de kahve makinelerinde sıcak su bedava. Eğer Oslo'ya gitmeden yanınızda tek içimlik kahve paketlerinden götürürseniz, kahveye de para vermezsiniz.

Kuzeyin soğuk şehri: Oslo
Kuzeyin soğuk şehri: Oslo

McDonalds'da iki BigMac ve bir Cheese Burger menü için toplam 170 NOK ödedik yani bir menü ortalama 57 NOK’a denk geliyor. Big-Mac Endeksine göre Dünya’nın en pahalı menüsünü yiyebileceğiniz Norveç’te alternatif olarak tanesi 10 NOK’a bir kaç tane poğaça alabilir, ya da 82 NOK’a 50’lik bira ile de midenizi şişirebilirsiniz.

Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden

Oslo'da müze giriş ücretleri:

Oslo'da müzelerden bir tane seçmeniz gerekiyorsa kesinlikle Ulusal Sanat Galerisi yani Nasjonalmuseet’e gidin! Çünkü Edvard Munch'ün o meşhur "Çığlık" (Scream) tablosu başta olmak üzere, şu sıralar birçok ressama ait yaklaşık 4.000 adet eser, 1.000 civarı heykel ve 50.000'in üzerinde eskizin bulunduğu "The dance of life" yani “hayat dansı” adında sergi var ve Oslo Pass ile bedava! Ama biz Oslo pass almadığımız için, müzeye giriş ücreti 120 NOK ödedik!

Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden

Oslo'da alışveriş:

Biz Oslo'da alışveriş yapmadık, yapamadık! Sadece hatıralık birkaç şey aldık. Ama kredi kartına yansıyan tutar 529 NOK! Birisi bize hediyelik eşyalara 300 TL ödediğini söylese gülerdik ama başımıza geldiğinde gülümseyemedik bile!

Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden

  • Bir magnet şehir merkezinde 40- 50 NOK arası, havaalanında da 50 NOK.
  • Kar küresi 70 NOK,
  • Shot bardağı 39 NOK,
  • Bir tane kartpostal 8 NOK
  • Troll anahtarlık 59 NOK, bir tık daha büyük masa üzeri troll biblosu ise 99 NOK.

Artık Oslo için hesap kitap işini özetleyelim: 

Mc Donalds'da bir menü fiyatı ile bir adet anahtarlık aynı fiyat.

Bir kartpostal ile bir poğaça hemen hemen aynı fiyat.

Bir hediyelik shot bardağı, kahveden ve sudan pahalı.

Bir magnet, şehir içi otobüs bilet fiyatından fazla.

Bir kar küresi, bira fiyatında.

Masa üzeri biblo, ulusal müzeye giriş fiyatı kadar.

Özetle: Oslo çok güzelsin ama sen ne kadar da orantısız pahalı bir şehirsin…

36 saatte Oslo
36 saatte Oslo

Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden

Fotoğraflar: Duygu ve Merve Yiğit 

Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
Duygu ve Merve Yiğit - Gezi Kumbarası
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