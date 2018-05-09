Oslo’nun pahalılığı değil orantısız fiyatları bizi mahveden!

Ön bilgi; Norveç para birimi Kron. Oslo’da hemen hemen her yerde kredi kartınızı kullanabiliyorsunuz ve döviz bozdurma zahmetine katlanmak zorunda kalmıyorsunuz.

Oslo Havaalanı'ndan şehir merkezine ulaşım ücretleri:

Oslo Gardermoen Havaalanı’na indikten sonra, daha uzun sürmesine rağmen sırf daha ucuz olur diye şehir merkezine otobüsle gitmeye karar verdik ve önündeki uzun halk otobüsü kıvamındaki kuyruğu görünce, Flybussen yazılı otobüs için bilet otomatına saldırdık. Ama o da ne! Kişi başı tek yön bilet fiyatı 190 NOK yani 103,04 TL! Saatte maksimum 80 kilometre hızla gidebilen bir otobüse ekspres denip de biletlerin bu kadar fahiş bir fiyat olmasından daha trajikomiği ise; aynı yönde normal tren biletinin kişi başı 101 NOK yani 55 TL, ekspres tren biletinin ise 200 NOK yani 108 TL olması! Biz ekspres trenin, otobüsten daha hesaplı olduğu başka bir şehre daha rastlamadık! Burada matematiği iyi olanlar hemen fark edecektir ki Oslo’da fiyat etiketinde gördüğünüz rakamı yarıya bölüp, biraz yukarı yuvarlayınca TL karşılığına ulaşıyorsunuz. Bundan sonraki örneklerimizde hem NOK hem de TL yazıp kafanızı karıştırmayalım, ne de olsa artık hesaplamayı biliyorsunuz.

Oslo şehir içi ulaşım ücretleri:

Oslo şehir içi ulaşımda, tüm toplu taşıma araçlarında sınırsız kullanabileceğiniz; 24, 48 ve 72 saat opsiyonları bulunan ‘Oslo Pass’ kartları tercih edebilirsiniz. 24 saat geçerli akbil niteliğindeki Oslo Pass yetişkin kart fiyatı 395 NOK. Öğrenci ve gruplara %20 indirim mevcut. Biz sadece 1 defa, o da günde 12 kilometre yürümekten bitap düştüğümüzde, tek kullanımlık tramvay biletine 35 NOK ödedik ancak siz alternatif olarak günlük 49 NOK’a bisiklette kiralayabilirsiniz. 24 saatlik Oslo Pass, 11 adet tek kullanımlık bilet ile aynı fiyata gelmiş oluyor ki özellikle soğuk ve yağışlı günler için oldukça ideal bir seçenek olduğuna emin olabilirsiniz.

Oslo'da konaklama ücretleri:

Şehir merkezine yürüme mesafesinde yer alan, içinde özel banyo ve mutfağı olan ve tabii ki fiyat karşılaştırmasında daha hesaplı olduğu için seçtiğimiz hostelde, kişi başı 1 gecelik oda fiyatı olarak 320 NOK ödedik. Gelelim karşılaştırma kısmına: Oslo’nun olmazsa olmazlarından Fjord turu için yetişkin bilet fiyatı 315 NOK, yani 2 saatlik fjord turu ile 1 gecelik konaklama neredeyse aynı fiyat!

Tüyo: Oslo Pass ya da otellerden alabileceğiniz indirim kuponları ile Fjord turlarında %10 indirim hakkı kazanıyorsunuz ve fiyat 283,5 NOK’a iniyor. Bundan daha hesaplı bir alternatif olarak, tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olan Oslo Pass aldıysanız, Fjord turu yerine, adalara giden feribotlara Hop on - Hop off muamelesi ile kendi turunuzu kendiniz yapabilirsiniz.

Oslo'da yeme içme fiyatları:

Espresso House kahve zincirinde, karton bardakta bir orta boy filtre kahve fiyatı 38 NOK. Normalde daha pahalı olması gerektiği halde, Oslo Havaalanı’nda ise bir adet büyük boy filtre kahve 30 NOK! Gelelim kahve -su orantısız fiyat karşılaştırmasına. Narvessen adındaki ekonomik market zincirinde plastik şişede bir adet 1,5 litrelik su 37 NOK! Yani Oslo şehir merkezinde bir adet orta boy filtre kahve ile 1,5 litre su aynı fiyat! Olabilir mi? Olmuş!

Tüyo: Oslo'da musluk suyu içebiliyorsunuz. Valize boş bir şişe atarsanız bedavaya doldurur doldurur içersiniz. Ayrıca genelde kafelerde içme suyu, otel ve bazı umumi yerlerde de kahve makinelerinde sıcak su bedava. Eğer Oslo'ya gitmeden yanınızda tek içimlik kahve paketlerinden götürürseniz, kahveye de para vermezsiniz.

McDonalds'da iki BigMac ve bir Cheese Burger menü için toplam 170 NOK ödedik yani bir menü ortalama 57 NOK’a denk geliyor. Big-Mac Endeksine göre Dünya’nın en pahalı menüsünü yiyebileceğiniz Norveç’te alternatif olarak tanesi 10 NOK’a bir kaç tane poğaça alabilir, ya da 82 NOK’a 50’lik bira ile de midenizi şişirebilirsiniz.

Oslo'da müze giriş ücretleri:

Oslo'da müzelerden bir tane seçmeniz gerekiyorsa kesinlikle Ulusal Sanat Galerisi yani Nasjonalmuseet’e gidin! Çünkü Edvard Munch'ün o meşhur "Çığlık" (Scream) tablosu başta olmak üzere, şu sıralar birçok ressama ait yaklaşık 4.000 adet eser, 1.000 civarı heykel ve 50.000'in üzerinde eskizin bulunduğu "The dance of life" yani “hayat dansı” adında sergi var ve Oslo Pass ile bedava! Ama biz Oslo pass almadığımız için, müzeye giriş ücreti 120 NOK ödedik!

Oslo'da alışveriş:



Biz Oslo'da alışveriş yapmadık, yapamadık! Sadece hatıralık birkaç şey aldık. Ama kredi kartına yansıyan tutar 529 NOK! Birisi bize hediyelik eşyalara 300 TL ödediğini söylese gülerdik ama başımıza geldiğinde gülümseyemedik bile!

Bir magnet şehir merkezinde 40- 50 NOK arası, havaalanında da 50 NOK.

Kar küresi 70 NOK,

Shot bardağı 39 NOK,

Bir tane kartpostal 8 NOK

Troll anahtarlık 59 NOK, bir tık daha büyük masa üzeri troll biblosu ise 99 NOK.

Artık Oslo için hesap kitap işini özetleyelim:

Mc Donalds'da bir menü fiyatı ile bir adet anahtarlık aynı fiyat.

Bir kartpostal ile bir poğaça hemen hemen aynı fiyat.

Bir hediyelik shot bardağı, kahveden ve sudan pahalı.

Bir magnet, şehir içi otobüs bilet fiyatından fazla.

Bir kar küresi, bira fiyatında.

Masa üzeri biblo, ulusal müzeye giriş fiyatı kadar.

Özetle: Oslo çok güzelsin ama sen ne kadar da orantısız pahalı bir şehirsin…

Fotoğraflar: Duygu ve Merve Yiğit