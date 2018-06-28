Serotonin seviyesini arttÄ±ran ÅŸehir: BrÃ¼ksel

1- Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¶beÄŸinde yer alan BrÃ¼kselâ€™den Ã§ikolata yemeden dÃ¶nmeyin! Godiva, Neuhaus, Leonidas, Maison Dandoy bilinen meÅŸhur Ã§ikolatacÄ±lar ancak bunlardan Ã¶nce girilmesi gereken yer Ã§ikolata mÃ¼zesi. Bu mÃ¼zede Ã§ikolata yapmanÄ±n Ã§ok da kolay bir iÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlÄ±yorsunuz. DÃ¼ÅŸÃ¼nsenize; iki kakao meyvesinden, 80 adet kakao Ã§ekirdeÄŸi elde edilip, 1700 litre su harcanarak yalnÄ±zca 100 gram Ã§ikolata elde ediliyormuÅŸ.









2- BrÃ¼kselâ€™in diÄŸer Ã¼nlÃ¼ tatlarÄ± ise patates, midye, biraâ€¦ Midye iÃ§in akla gelen ilk yer Chez Leon. Parisâ€™te de Ã¼n salmÄ±ÅŸ bu restorana mutlaka gitmenizi Ã¶neririm. Gelelim bira iÃ§in tavsiyelerime. BrÃ¼kselâ€™de 2 binden fazla Ã§eÅŸit birayÄ± bir arada bulabilirsiniz! FarklÄ± aromalardaki biralarÄ±n arasÄ±nda damak tadÄ±nÄ±za uygun bir bira bulamamanÄ±za imkan yok. Bir de bira mÃ¼zesi var ancak burayÄ± yetersiz bulduÄŸumu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebilirim. Ã–zellikle Amsterdamâ€™daki â€˜Heineken Experienceâ€™Ä± gÃ¶ren kiÅŸilerde bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaratabilir.









3- MutluluÄŸun yanÄ±na, huzur ve keyif eklemek isterseniz doÄŸru yerdesiniz. Sakin insanlarÄ±yla, temiz havasÄ±yla ve Ã¶zellikle yemyeÅŸil parklarÄ±yla bir masal ÅŸehri burasÄ±. Mont des Arts ve Brussels Parc doÄŸayla baÅŸbaÅŸa kalabileceÄŸiniz, temiz havayÄ± derin derin soluyabileceÄŸiniz Ã§ok keyifli parklar. Brussels Parcâ€™da Ã§imenlerin Ã¼zerinde yatarak biraz dinlenebilir, gece Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rmalarÄ±yla canlanan Mont des Artsâ€™da da keyifli vakit geÃ§irebilirsiniz.









4- Åžehrin merkezi Grand Place MeydanÄ±, BrÃ¼kselâ€™in en turistik noktasÄ±. EtrafÄ±nda turistik kafeler, barlar ve restoranlar olan meydanÄ± gece gÃ¼ndÃ¼z kalabalÄ±k gÃ¶rmeniz mÃ¼mkÃ¼n. MeydanÄ±n etrafÄ±nÄ± Ã§evreleyen belediye binasÄ± â€˜Hotel de Villeâ€™ ve kral evi olarak bilinen â€˜Maison du Roiâ€™nÄ±n ihtiÅŸamÄ±yla bÃ¼yÃ¼lenebilirsiniz. MeydanÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra Galaries St. Hubertâ€™i baÅŸtan sona yÃ¼rÃ¼yebilir ve burada bir kafede soluklanabilirsiniz.







5- BrÃ¼kselâ€™in simgesi â€˜Manneken Pisâ€™, Ã§eÅŸmeye Ã§iÅŸini yapan kÃ¼Ã§Ã¼k bir erkek Ã§ocuÄŸunun heykeli. Hediyelik eÅŸya dÃ¼kkÃ¢nlarÄ±nda ve ÅŸehrin dÃ¶rt bir yanÄ±nda bu heykeli gÃ¶receksiniz. Ã‡eÅŸmenin baÅŸÄ±na farklÄ± gÃ¼nlerde giderseniz heykelin kÄ±yafetinin de deÄŸiÅŸtirildiÄŸini gÃ¶zlemleyebilirsiniz. Manneken Pisâ€™in kÄ±z versiyonu Ã§iÅŸini yapan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z Ã§ocuÄŸu heykeli â€˜Jeanneke-Pisâ€™de BrÃ¼kselâ€™de yer alÄ±yor.









6- MÃ¼ze tutkunuysanÄ±z aynÄ± bÃ¶lgede yer alan; Magritte Museum, Royal Museums of Fine Arts ve Musical Insturments Museumâ€™da gezerek bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zÃ¼ geÃ§irebilirsiniz. EÄŸer Tin Tin ve Åžirinler hayranÄ±ysanÄ±z, Ã§izgi roman denildiÄŸinde heyecanlanÄ±yorsanÄ±z Ã‡izgi Roman mÃ¼zesini de gezmenizi tavsiye ederim.









7- TÃ¼m bu yukarÄ±dakileri yaptÄ±ysanÄ±z ve hÃ¢lÃ¢ vaktiniz varsa ÅŸehir merkezine yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat uzaklÄ±ktaki Atomium ve Mini- Europeâ€™a gitmenizi Ã¶neririm. Atomium, 1958â€™de inÅŸa edilen, en Ã¼st katÄ±ndan tÃ¼m ÅŸehri gÃ¶rebileceÄŸiniz muhteÅŸem bir yapÄ±t. YapÄ±tÄ±n iÃ§inde tarih ve sanatÄ± barÄ±ndÄ±ran gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalar yer alÄ±yor. Modern bir havayla tasarlanan yapÄ±tÄ±n iÃ§erisinde dÃ¶nem dÃ¶nem Ã§eÅŸitli sergilere de rastlamak mÃ¼mkÃ¼n. Mini- Europeâ€™da ise Avrupaâ€™da yer alan tÃ¼m Ã¶nemli yapÄ±tlarÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k versiyonlarÄ±nÄ± inceleyebilirseniz.



AklÄ±nÄ±zda bulunsun:

BrÃ¼kselâ€™de trafik, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ve stres yok. Herkesin kafasÄ± rahat. Hatta ilginÃ§tir ki ,burada yaÅŸayan insanlarÄ±n sanki para kazanma dertleri de yok. KahvaltÄ± yerleri erken saatte aÃ§mÄ±yor, Ã¶ÄŸle yemeÄŸi sonrasÄ± tÃ¼m restoranlar kapÄ±yor. DÃ¼kkanlar Ã§ok doluysa, daha fazla mÃ¼ÅŸteri gelmesin diye 'doluyuz' tabelasÄ± bile asÄ±yorlar.



BrÃ¼kselâ€™de; FransÄ±zca, Almanca ve FlemenkÃ§e dilleri konuÅŸuluyor. Tek bir dil konuÅŸulmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir karmaÅŸa yaÅŸamanÄ±z Ã§ok doÄŸal, merak etmeyin...

BrÃ¼kselâ€™de 3 gÃ¼n geÃ§irerek, tÃ¼m bu yerleri rahatlÄ±kla gezebilirsiniz.

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