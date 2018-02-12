Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler

Öncelikle Maldivler’i biraz tanıyalım…



Hint Okyanusu’nda yer alan aşk adasında 25 atolde 1200 ada bulunmaktadır. Maldiv Adaları, demokrasiyle yönetilen Müslüman bir ülkedir. Kullanılan para birimi Maldiv Rufyaası’dır. Resmi dilleri ise Dhivehi’dir.

Maldivler’e gitmenin tam zamanı

Mevsim olarak 12 ay boyunca 26-31 derece arası değişim gösteren adada, her zaman yağmur yağma ihtimali vardır. Ancak Ocak – Mart arası kuru iklim olarak geçtiği için bu dönemlerde yağmur yağma olasılığı en azdır ve Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken, deniz tatili yapmak isteyenler için bu tarihler mükemmeldir.







Herkese hitap eden ada



Ada her ne kadar balayı tatilleriyle ünlenmiş olsa da, düğün organizasyonları da son zamanlarda revaçtadır. Hatta çocuklu aileler ve yalnız başına adada kafa dinlemeye gidenlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.







Doğal dokuyu hissedin



Adada düzenli olarak ilaçlama yapıldığı için böcek ve sinek görme olasılığı çok azdır. Okyanus sularının korkulu kabusu olan köpekbalıkları ise Maldivler’de tehlike teşkil etmemektedir. Maldivler’de bugüne kadar hiçbir köpekbalığı saldırısı olmamıştır. Doğal yapıya önem verilen adalarda yeşillikler ve masmavi denizin yarattığı harmoni göz kamaştırmaktadır. Yapılan tesislerin bitki örtüsü yüksekliğini geçmeme zorunluluğu vardır, bu sebeple doğal doku turist yoğunluğuna rağmen korunmaktadır.







Bunlara şaşıracaksınız



Dünyadaki en düz ülke olarak bilinen Maldivler’de 2 binden fazla balık çeşidi bulunmaktadır. Madivler’de birçok otel kaplumbağalara özel yuva hazırlar ve kaplumabağalar bu otellere yumurtalarını bırakmak için gelir. Maldivler’in başkenti Malé, dünyanın en küçük başkenti olarak bilinmektedir. Maldivler’in halk müziği Bodu Beru’dur ve pek çok tesiste bu gösteriler heyecanla izlenmektedir.







Maldivler halkının çalışma saatleri ise öğleden sonra biter, onlar için aile yaşantısı çok önemlidir. Bu sebeple herkes öğleden sonra çocuklarıyla ya misafir ziyaretine gider, ya da kumsalda vakit geçirir. Diğer egzotik adalara oranla Maldivler, dünyanın en çok su üzeri villasının olduğu adadır.