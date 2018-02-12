Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerSeyahatMaldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler
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Seyahat

Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler

Yeni evli çiftlerin balayı için bir numaralı tercihi olan mavi cennet Maldivler’in, farklı gelenekleri ve keşfedilmemiş sırlarını öğrenmeye ne dersiniz?

Dila ATSAN
Dila ATSAN
Dila ATSANGezgin

Öncelikle Maldivler’i biraz tanıyalım… Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler

Hint Okyanusu’nda yer alan aşk adasında 25 atolde 1200 ada bulunmaktadır. Maldiv Adaları, demokrasiyle yönetilen Müslüman bir ülkedir. Kullanılan para birimi Maldiv Rufyaası’dır. Resmi dilleri ise Dhivehi’dir.

Maldivler’e gitmenin tam zamanı

Mevsim olarak 12 ay boyunca 26-31 derece arası değişim gösteren adada, her zaman yağmur yağma ihtimali vardır. Ancak Ocak – Mart arası kuru iklim olarak geçtiği için bu dönemlerde yağmur yağma olasılığı en azdır ve Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken, deniz tatili yapmak isteyenler için bu tarihler mükemmeldir.

Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler

Herkese hitap eden ada

Ada her ne kadar balayı tatilleriyle ünlenmiş olsa da, düğün organizasyonları da son zamanlarda revaçtadır. Hatta çocuklu aileler ve yalnız başına adada kafa dinlemeye gidenlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.

Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler

Doğal dokuyu hissedin

Adada düzenli olarak ilaçlama yapıldığı için böcek ve sinek görme olasılığı çok azdır. Okyanus sularının korkulu kabusu olan köpekbalıkları ise Maldivler’de tehlike teşkil etmemektedir. Maldivler’de bugüne kadar hiçbir köpekbalığı saldırısı olmamıştır. Doğal yapıya önem verilen adalarda yeşillikler ve masmavi denizin yarattığı harmoni göz kamaştırmaktadır. Yapılan tesislerin bitki örtüsü yüksekliğini geçmeme zorunluluğu vardır, bu sebeple doğal doku turist yoğunluğuna rağmen korunmaktadır.

Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler

Bunlara şaşıracaksınız

Dünyadaki en düz ülke olarak bilinen Maldivler’de 2 binden fazla balık çeşidi bulunmaktadır. Madivler’de birçok otel kaplumbağalara özel yuva hazırlar ve kaplumabağalar bu otellere yumurtalarını bırakmak için gelir. Maldivler’in başkenti Malé, dünyanın en küçük başkenti olarak bilinmektedir. Maldivler’in halk müziği Bodu Beru’dur ve pek çok tesiste bu gösteriler heyecanla izlenmektedir.

Maldivlerle ilgili çarpıcı bilgiler

Maldivler halkının çalışma saatleri ise öğleden sonra biter, onlar için aile yaşantısı çok önemlidir. Bu sebeple herkes öğleden sonra çocuklarıyla ya misafir ziyaretine gider, ya da kumsalda vakit geçirir. Diğer egzotik adalara oranla Maldivler, dünyanın en çok su üzeri villasının olduğu adadır.

Kaynak: Dila ATSAN

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