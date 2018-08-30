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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Dila ATSAN / Instagram: @dilaatsan
30.08.2018 - 01:01, Son Güncelleme:

Fransa’daki lavanta tarlalarının lila büyüsü İstanbul’da!

Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
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Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
Fransa’daki lavanta tarlalarının lila büyüsü İstanbul’da!

İstanbul’da yaşıyorsanız, sizin de şehrin kalabalıklığından bunaldığınız, kaçıp çok uzaklara gitmek istediğiniz zamanlar oluyordur. Bunun için ya bilgisayarınızdan sakin ve huzur verici mekânlara bakıp hayal kuruyorsunuz ya da Ağva, Şile gibi yakın yerlere kaçıyorsunuz. Ben de tam bu ikilem arasında gidip gelirken Instagram’da ‘@lavanta.aski’ hesabı karşıma çıktı. Böylece bir metrobüs uzaklığında, Büyükçekmece’de tıpkı Fransa’daki lavanta tarlalarının lila büyüsünde kayboldum…

Mekânın büyüleyiciliği kadar hikâyesi de etkileyici... Dört kişilik küçük ancak kalbi çok büyük olan Baydarol ailesinin bahçesi aslında burası. Adı ise Lavanta Aşkı… Şehrin stres ve keşmekeşliğinden uzaklaşmak adına kendi hobi bahçelerini Pinterest’teki lavanta fotoğraflarını topladıkları albüme bakarak yaratıp, 2015’den beri hayalleriyle birlikte büyüttükleri lavantalarla bir yuva oluşturmuşlar.

Fransa’daki lavanta tarlalarının lila büyüsü İstanbul’da


Böylece Isparta Kuyucak Köyü ve Fransa Provence’deki devasa lavanta tarlalarının lila büyüsü Büyükçekmece’de can bulmuş. Amaçları kendi kendilerine güzel vakit geçirip, misafirlerini burada ağırlamakmış. Ancak açan çiçeklerin harikudale görünüşü ve hoş kokuları her gelen misafiri buraya âşık etmeye başladıkça lavanta bahçesi adeta bir Lavanta âşkına dönüşmüş.

Türkiye'nin 'lavanta' diyarına ziyaretçi akını



Kapıdan geçtiğiniz an, ardınızda bıraktığınız dünyayı unutacaksınız...

Lavanta bahçesine adımımı attığım ilk an büyüleyici lavanta kokuları anında aklımı başımdan aldı ve şehrin stresini, bunaltıcılığını sihirli bir değnek değmişçesine unutuverdim. Böylece tüm gün boyunca, yalnızca lavanta kokuları eşliğinde, yere atılmış minderlerin üzerinde elimdeki soğuk limonatanın tadını çıkarıp kargaşa ve kalabalıktan uzaklaşarak huzurla doldum.  

Fransa’daki lavanta tarlalarının lila büyüsü İstanbul’da

Fransa’daki lavanta tarlalarının lila büyüsü İstanbul’da


Aman gizli kalsın

Şehrin karmaşıklığından gizlenmiş bu temiz ve şirin bahçenin bir özelliği ise rezervasyonları Instagram hesabından alması. O kadar olduğuyla yetinen saf ve şirin bir mekân ki, öyle her yerde “ben buradayım” diye bağırmaktan çekiniyor. Instagram’dan özel mesajla yerinizi rezerve ettiğinizde o gün bahçe yalnızca size ayrılıyor. Dilerseniz sevgilinizle yalnız başınıza ya da en yakın arkadaşlarınızla gidin... Dilerseniz söz, nişan partisi, evlilik teklifi, doğum günü, baby shower ya da özel fotoğraf çekimlerini burada gerçekleştirin.

Fransa’daki lavanta tarlalarının lila büyüsü İstanbul’da


Bu mis kokulu bahçenin mönüsünde şarap, limonata, peynir tabağı, çerezler ve sucuk ekmek gibi birçok seçenek var. Ayrıca hafta sonları 10.00 – 13.00 saatleri arasında serpme kahvaltı için de rezervasyon yaptırabilirsiniz.

 

 

Dila ATSAN
Dila ATSAN
dila.atsan@gmail.com
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