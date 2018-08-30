Fransa’daki lavanta tarlalarının lila büyüsü İstanbul’da!
İstanbul’da yaşıyorsanız, sizin de şehrin kalabalıklığından bunaldığınız, kaçıp çok uzaklara gitmek istediğiniz zamanlar oluyordur. Bunun için ya bilgisayarınızdan sakin ve huzur verici mekânlara bakıp hayal kuruyorsunuz ya da Ağva, Şile gibi yakın yerlere kaçıyorsunuz. Ben de tam bu ikilem arasında gidip gelirken Instagram’da ‘@lavanta.aski’ hesabı karşıma çıktı. Böylece bir metrobüs uzaklığında, Büyükçekmece’de tıpkı Fransa’daki lavanta tarlalarının lila büyüsünde kayboldum…
Mekânın büyüleyiciliği kadar hikâyesi de etkileyici... Dört kişilik küçük ancak kalbi çok büyük olan Baydarol ailesinin bahçesi aslında burası. Adı ise Lavanta Aşkı… Şehrin stres ve keşmekeşliğinden uzaklaşmak adına kendi hobi bahçelerini Pinterest’teki lavanta fotoğraflarını topladıkları albüme bakarak yaratıp, 2015’den beri hayalleriyle birlikte büyüttükleri lavantalarla bir yuva oluşturmuşlar.
Böylece Isparta Kuyucak Köyü ve Fransa Provence’deki devasa lavanta tarlalarının lila büyüsü Büyükçekmece’de can bulmuş. Amaçları kendi kendilerine güzel vakit geçirip, misafirlerini burada ağırlamakmış. Ancak açan çiçeklerin harikudale görünüşü ve hoş kokuları her gelen misafiri buraya âşık etmeye başladıkça lavanta bahçesi adeta bir Lavanta âşkına dönüşmüş.
Kapıdan geçtiğiniz an, ardınızda bıraktığınız dünyayı unutacaksınız...
Lavanta bahçesine adımımı attığım ilk an büyüleyici lavanta kokuları anında aklımı başımdan aldı ve şehrin stresini, bunaltıcılığını sihirli bir değnek değmişçesine unutuverdim. Böylece tüm gün boyunca, yalnızca lavanta kokuları eşliğinde, yere atılmış minderlerin üzerinde elimdeki soğuk limonatanın tadını çıkarıp kargaşa ve kalabalıktan uzaklaşarak huzurla doldum.
Aman gizli kalsın
Şehrin karmaşıklığından gizlenmiş bu temiz ve şirin bahçenin bir özelliği ise rezervasyonları Instagram hesabından alması. O kadar olduğuyla yetinen saf ve şirin bir mekân ki, öyle her yerde “ben buradayım” diye bağırmaktan çekiniyor. Instagram’dan özel mesajla yerinizi rezerve ettiğinizde o gün bahçe yalnızca size ayrılıyor. Dilerseniz sevgilinizle yalnız başınıza ya da en yakın arkadaşlarınızla gidin... Dilerseniz söz, nişan partisi, evlilik teklifi, doğum günü, baby shower ya da özel fotoğraf çekimlerini burada gerçekleştirin.
Bu mis kokulu bahçenin mönüsünde şarap, limonata, peynir tabağı, çerezler ve sucuk ekmek gibi birçok seçenek var. Ayrıca hafta sonları 10.00 – 13.00 saatleri arasında serpme kahvaltı için de rezervasyon yaptırabilirsiniz.
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