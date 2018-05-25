Melekler ÅŸehri Bangkok

BambaÅŸka ve koskoca bir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ bir postun iÃ§ine nasÄ±l sÄ±ÄŸdÄ±racaÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum ama bol fotoÄŸraflÄ± bir post iÃ§in hazÄ±rsanÄ±z haydi baÅŸlayalÄ±m. RotamÄ±zÄ±n ilk duraÄŸÄ± Tayland'Ä±n baÅŸkenti Bangkok. YaklaÅŸÄ±k 9 saat sÃ¼ren uÃ§ak yolculuÄŸu sonrasÄ± ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve Thai dilinde "Melekler Åžehri" olarak anÄ±lan Bangkok'ta Thai kÄ±zlarÄ± tarafÄ±ndan boynumuza takÄ±lan Ã§iÃ§eklerle karÅŸÄ±lanÄ±yoruz.

Renklerin,seslerin ve kokularÄ±n birbirine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸehir Bangkok. HenÃ¼z ÅŸehre adÄ±m atalÄ± birkaÃ§ saat olmasÄ±na raÄŸmen pembe taksileri ve Ã‡in mahallesini gÃ¶rdÃ¼kten sonra beni nasÄ±l bir ÅŸehrin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±na dair en gÃ¼zel ipuÃ§larÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸ oldum.Â

Adeta tapÄ±naklar ÅŸehri olarak nitelendirilebilecek Bangkok'ta ilk duraÄŸÄ±mÄ±z dÃ¼nyaca meÅŸhur Yatan Budha Heykeli, Oturan Budha Heykeli, masaj okulu bulunan Kraliyet TapÄ±naÄŸÄ± Wat Pho ve iÃ§inde 5,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda AltÄ±n Budha Heykeli bulunan Wat Traimit oluyor.

Halk krala ve Budizm'e inanÄ±lmaz bir biÃ§imde baÄŸlÄ± ve saygÄ±lÄ±. Buda tapÄ±naklarÄ±nÄ± ziyaret ederken ÅŸort ve kÄ±sa eteÄŸe izin yok. TapÄ±naklara giriÅŸte ayakkabÄ±larÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ä±kartmak zorundasÄ±nÄ±z.

Budizmde her gÃ¼nÃ¼n ayrÄ± bir budasÄ± varmÄ±ÅŸ ve bu tapÄ±naklarda sadece ÅŸanslÄ± sayÄ±lan cumartesi gÃ¼nÃ¼ doÄŸanlarÄ±n budasÄ± bulunuyormuÅŸ. Cumartesi doÄŸumlu olduÄŸum iÃ§in bu ÅŸehrin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ilk jestine Thai selamÄ± "wai" ile karÅŸÄ±lÄ±k veriyorum...





Bangkok'ta UlaÅŸÄ±m

Uzun sÃ¼ren kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±klarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± trafik kargaÅŸasÄ± ÅŸehrin en ilginÃ§ Ã¶zelliklerinden biri. Benim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en uzun Ä±ÅŸÄ±k tam 300sn sÃ¼rdÃ¼. Ben ona bile dayanamazken 15-20 dk. sÃ¼ren kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleme sÃ¼resi diye birÅŸeyin gerÃ§ek olduÄŸunu duymak beni gerÃ§ekten Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Åžehirdeki trafik kargaÅŸasÄ±nÄ± keyifli hale getirmek iÃ§in en gÃ¼zel ve eÄŸlenceli yÃ¶ntem Ã§ok gÃ¼venli olmasa da "tuk tuk" adÄ±nÄ± verdikleri bu havadar araÃ§larla yolculuk etmek... Taksiler de klimanÄ±n konforu sebebiyle yine tercih edilebilecek ulaÅŸÄ±m yÃ¶ntemlerinin baÅŸÄ±nda geliyor. Hem tuk tuk hem taksi Ã§ok ucuz 15 km gibi bir mesafe iÃ§in 7-8 Tl gibi bir rakam Ã¶dÃ¼yorsunuz. O yÃ¼zden metro vs. toplu taÅŸÄ±mlarÄ± tercih etmenize gerek bile yok.





Bangkok'ta AlÄ±ÅŸveriÅŸÂ

BirÃ§ok alÄ±ÅŸ-veriÅŸ merkezinin yanÄ± sÄ±ra akÅŸamlarÄ± kurulan PatPong Gece PazarÄ± ve YÃ¼zen Ã‡arÅŸÄ± ÅŸehrin sembolÃ¼ haline gelmiÅŸ iki alÄ±ÅŸ-veriÅŸ duraÄŸÄ±. ParamÄ±zÄ±n deÄŸerli olduÄŸu bir Ã¼lkeye gidince herÅŸey sudan ucuz geliyor ama ne kadar ucuz olursa olsun mutlaka pazarlÄ±k yapmak gerekiyor. SÄ±kÄ± bir pazarlÄ±kla ve azÄ±cÄ±k sabÄ±rlÄ± davranarak almak istediÄŸiniz Ã¼rÃ¼ne satÄ±cÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸi fiyatÄ±n yarÄ±sÄ±ndan daha az bir fiyata sahip olabilirsiniz.

PatPong Gece PazarÄ±'nda Ã¼rÃ¼n kalitesi Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k ve genellikle bir Ã§ok markanÄ±n taklit Ã¼rÃ¼nlerinden oluÅŸuyor. GÃ¶zlÃ¼kten saate, kÄ±yafetten dvd ye Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸitliliÄŸi oldukÃ§a fazla. Ancak bazÄ± standlarda da deÄŸiÅŸik Ã¼rÃ¼nler ve hediyelik gÃ¼zel alternatifler bulmak mÃ¼mkÃ¼n. KÄ±sacasÄ± 1-2 saatinizi ayÄ±rÄ±p gÃ¶rmeye deÄŸer bir yer. AkÅŸamÄ± PatPong'a ayÄ±rÄ±nca gÃ¼ndÃ¼z YÃ¼zen Ã‡arÅŸÄ±'daki gÃ¼zellikleri keÅŸfetmeye gidiyoruz. Bangkok'ta en Ã§ok merak ettiÄŸim yer burasÄ±. Kanaldaki motorlara binerek yolculuÄŸa baÅŸlÄ±yoruz.

YÃ¼zen Ã§arÅŸÄ±ya ulaÅŸana kadar geÃ§irilen bu kÄ±sa yolculuk kanalÄ±n Ã¼zerine inÅŸa edilmiÅŸ geleneksel Tay evleri ve insanlarÄ±n suyun Ã¼zerinde geÃ§en yaÅŸamlarÄ±na tanÄ±k olmak iÃ§in harika bir fÄ±rsat. Ã‡arÅŸÄ±ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Bangkok'u tanÄ±mlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ±m Ã¼Ã§lÃ¼ yine bizi karÅŸÄ±lÄ±yor. Renkler, sesler ve kokular iÃ§iÃ§e...

Ã–zellikle tropik meyveler olmak Ã¼zere Taylandâ€™a Ã¶zel olan bir Ã§ok Ã¼rÃ¼nÃ¼ bulabileceÄŸiniz bir yer olmasÄ±yla meÅŸhur olan bu Ã§arÅŸÄ±nÄ±n Ã¶zelliÄŸi, kÃ¼Ã§Ã¼k teknelerde kanallar Ã¼zerinde satÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±.Â

Yolunuz Bangkok'a dÃ¼ÅŸerse bu Ã§arÅŸÄ± ziyaret etmeniz gerekenler listesinde ilk sÄ±ralarda yerini almalÄ±. Ve tabi ki birbirinden deÄŸiÅŸik ve lezzetli tropik meyvelerin tadÄ±na bakmak ve hatta dÃ¶nÃ¼ÅŸ zamanÄ± gelene kadar bu meyvelerden bol bol tÃ¼ketmek lazÄ±m.

Bangkok'ta Yeme-Ä°Ã§me



Sokaklardaki aÄŸÄ±r kokunun sebebi piÅŸirilen yemeklerin hindistan cevizi yaÄŸÄ± ile yapÄ±lÄ±yor oluÅŸundan kaynaklanÄ±yor. Rehberimiz Ã¶zellikle sokaklarda aÃ§Ä±kta satÄ±lan gÄ±dalardan tÃ¼ketmememizin uyarÄ±sÄ±nÄ± Ã§oktan yapmÄ±ÅŸtÄ± ama zaten hem gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ hem yayÄ±lan koku sebebiyle zaten isteseniz bile tadÄ±na bakmaya cesaret etmeniz Ã§ok da mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Hindistan cevizi bu Ã¼lkeyle o kadar Ã¶zdeÅŸleÅŸmiÅŸ ki herÅŸeyin hindistan ceviziyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir Ã§iftliÄŸe gidip gÃ¶rmek iÃ§in yÃ¼zen Ã§arÅŸÄ±dan Ã§Ä±kÄ±yoruz... Kaynatarak hindistan cevizi ÅŸekeri, rendeleyerek baharat, ezerek hindistan cevizi yaÄŸÄ± ya da kabuk kÄ±sÄ±mlarÄ±na Ã§eÅŸitli ÅŸekiller vererek Ã§eÅŸitli sÃ¼s eÅŸyalarÄ± yapÄ±yorlar.

Bir sonraki duraÄŸÄ±mÄ±z ise tik aÄŸacÄ± atÃ¶lyesi. GÃ¼nde ortalama 8-10 saat arasÄ± Ã§alÄ±ÅŸan ustalar baÅŸlarÄ±nÄ± bile kaldÄ±rmadan iÅŸlerini bÃ¼yÃ¼k bir titizlikle yÃ¼rÃ¼tÃ¼yorlar. AynÄ± atÃ¶lyenin showroom kÄ±smÄ±nda beÄŸendiÄŸiniz Ã¼rÃ¼nlerin Ã¶demesini yaparak TÃ¼rkiye'ye kadar teslim edilmesini saÄŸlayabiliyorsunuz.





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