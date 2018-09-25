Haydi Trakya’ya! Bağ bozumuna...

Sonbahara adım attığımız bugünlerde Trakya tatlı bir telaş içinde. Çünkü doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini misafirlerini her zaman büyülemeyi başarıyor. Eylül ayında başlayıp ekim sonuna kadar devam eden bağ bozumu sezonuna “Merhaba” diyor. Trakya’ya ister günübirlik bir kaçış planlayın, ister uzun hafta sonu keyfini bağlarda konaklayarak yaşayın, bu sonbahar üzüm hasadı dönemini kaçırmayın!

Bağ bozumu sezonunun açılışını müjdeleyen ve bu yıl 7 Eylül tarihinde dördüncü kez gerçekleşen 'Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivali' üç gün boyunca renkli ve keyifli etkinliklere sahne oldu. Gündüz yerel ürün tadımlarının, sergilerin ve yarışmaların gerçekleştiği festivalde akşamları ise ünlü sanatçılar sahne alarak bir dizi konser serisi gerçekleştirdi.

Açılışını festivalle gerçekleştiren, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin desteklediği ve Trakya’nın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 12 üreticinin dahil olduğu Trakya Bağ Rotası projesi bölgedeki bağ turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Dört farklı bölgeden oluşan Trakya Bağ Rotası’nda, Tekirdağ bölgesinde Umurbey, Chateau Nuzun, Barel, Barbare; Şarköy bölgesinde Melen, Gülor, Chateau Kalpak; Kırklareli bölgesinde Arcadia, Chamlija, Vino Dessera ve Gelibolu bölgesinde Gali, Suvla üreticileri üzüm hasadının yapıldığı bağ bozumu etkinlikleri ve tadım aktiviteleri ile misafirlerini bekliyor.

Şayet hem bağ bozumu keyfini yerinde yaşamak, hem de lezzetli yemekler eşlinde bir gün geçirmek isterseniz bağ evleri bu dönemde sizin için harika bir seçenek olabilir. Trakya ovalarında eşsiz bir gastronomi deneyimi için şimdi bağ evlerini ziyaret edin.

Barbaros Bağ Evi

Tekirdağ’ın Barbaros kasabasında bulunan Barbaros Bağ Evi, 230 dönümlük bir arazi içinde yer alıyor. 'Topraktan alınanı tekrar toprağa vermek' ana felsefesiyle yola çıkan ve organik yöntemler kullanarak tarım yapan bu bağların içinde bağ evi ve restoran bulunuyor. Uçsuz bucaksız tarlaların arasında huzura doymak ise size kalıyor. Yıl boyunca ziyaretçilerine açık olan bağ evinde konaklamak da mümkün.

Barel Bağ Evi

Hem üzüm bağları içinde gezmek hem de sevdiklerinizle doğanın içinde taş fırından çıkan pizzaların tadına bakmak isterseniz sizi Barel Bağları'na alalım. Tekirdağ’ın bu sevimli bağ evinde ister sabah kahvaltınızı yapın, ister muhteşem gün batımını izleyip akşam yemeğinin keyfini çıkarın. Ancak yemekler günlük çıktığı için ziyaret etmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırın.

Dessera Bağ Evi

Kırklareli’nin Ahmetçe Köyü’nde yer alan Dessera Bağ Evi, 180 dönümlük Vino Dessera Bağları içerisinde yer alan bir diğer huzur noktası. Üzüm hasadı zamanında son derece keyifli aktivitelere sahne olan bağda, bir bağ evi ve 12 ay açık restoran bulunuyor. Huzuru uzun uzun yaşamak isteyen misafirlere konaklama imkânı da sunuluyor.





Melen Bağ Evi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yer alan Melen Bağları Mayıs ayından ekim sonuna kadar konuklarını ağırlıyor. Marmara, Avşa, Ekinlik ve Hayırsız Ada manzarasına bakan üzüm bağlarını ziyaret etmek, hasadı yerinde yaşamak ve bölgeye özgü yerel lezzetlerden oluşan yemekleri tatmak isterseniz Melen’in misafirleri için hazırladığı programa dahil olabilirsiniz. En az 10 kişilik gruplarla gerçekleştirilen özel program için önceden rezervasyon alınıyor.

Arcadia Bağ Evi

Lüleburgaz’ın Hamitabat Köyü’ne bağlı Arcadia Bağları, adını Lüleburgaz’ın eski ismi Arcadiapolis’den ve mitolojide “yeryüzünde cennet” anlamına gelen Arcadia’dan alıyor. 200 dönümlük bir arazi üzerine konuşlanmış Arcadia, bağları, meyve bahçeleri, bostanları, meşe koruları ve çiftlikleri ile doğanın pek çok güzelliğini ayaklarınıza seriyor. Hasat zamanı üzümlerinizi toplayabilir; uzun doğa yürüyüşlerine çıkabilir; Arcadia’nın bağın ortasında yer alan Bacukha Bağ Evi otelinin lezzetli yemekleri ile gastronomik bir deneyim yaşayabilirsiniz.