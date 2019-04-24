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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Yazı ve fotoğraf: Burcu Gürtürk / Instagram: @burcugurturk
24.04.2019 - 15:07, Son Güncelleme:

Ege’nin otantik güzeli lezzet düşkünlerini bekliyor

Burcu GÜRTÜRK
Burcu GÜRTÜRK
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Burcu GÜRTÜRK
Burcu GÜRTÜRK
Ege’nin otantik güzeli lezzet düşkünlerini bekliyor

Arnavut kaldırımlı yollara, kesme taş evlere, muhteşem güzellikteki beach’lere ve Türkiye’nin sörfe en uygun sahillerine ev sahipliği yapan Çeşme’nin otantik beldesi Alaçatı, yakın zamanda gerçekleşen Ot Festivali’nin ardından bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan lezzet yüklü bir festivale daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor: Tasting Alaçatı… “Tat, Hisset, Keşfet” mottosuyla 26 Nisan Cuma günü başlayacak olan festival, üç gün boyunca ziyaretçilerini birbirinden keyifli ve lezzetli aktivitelerle ağırlayacak.

Çeşme Belediyesi, Alaçatı Turizm Derneği, Alaçatı Sanat ve Kültür Derneği tarafından desteklenen, yerel işletmelerin ev sahipliğinde gerçekleşen Tasting Alaçatı, yarın D-Plus Seya Beach’teki açılış partisiyle başlayacak. Ardından Alaçatı’nın farklı yerel işletmelerinde gerçekleşecek sergiler, yemek atölyeleri ve tadım aktiviteleri ile devam edecek. Sokak konserleri, açık havada sinema gösterimi, rüzgar sörfü ve Alaçatı sokaklarında bisiklet turu gibi Alaçatı’nın ruhunu doyasıya yaşamanızı sağlayacak etkinliklerin de yer alacağı festivalde ziyaretçiler lezzet, spor, macera, sanat ve müzik dolu birkaç gün geçirme fırsatı bulacaklar.

Ege’nin otantik güzeli lezzet düşkünlerini bekliyor


Gustosuna düşkün olanları, keşfetmeyi sevenleri, gastronomi çevrelerini, önde gelen şefleri, yerel üreticileri, işletmecileri ve tedarikçileri her yıl Alaçatı’da bir araya getirerek global bir yaşam deneyimi sunma hedefiyle yola çıkan festival, bölgenin doğal güzelliklerini ve lokal işletmelerini ön plana çıkararak, Ege’nin yerel ürünleri ve üreticileriyle yeme-içme kültüründeki önemini arttırmayı ve sürdürülebilir turizme katkı sağlamayı amaçlıyor. Festivalin bu yıl ki programında yer alan etkinliklerden bazıları şöyle:

Ege’nin otantik güzeli lezzet düşkünlerini bekliyor


Köşe Kahve’de Salim Kadıbeşegil söyleşisi

Kurumsal İtibar Yönetimi kavramının ülkemizde ve dünyada tanınması ve yer etmesine öncülük eden, iletişim ve itibar yönetimi alanlarında 9 kitap kaleme alan Salim Kadıbeşegil, 26 Nisan günü saat 12:00’de 'Alaçatı Yerel Kent Markalarına Örnek Olabilir mi?' başlıklı söyleşisi ile Köşe Kahve’de dinlenebilir.

Ege’nin otantik güzeli lezzet düşkünlerini bekliyor


Karina Alaçatı’da festivale özel ‘Tasting Menü’ 

İşletmeciliğini Arda Anar’ın yaptığı ve açıldığı 2009 yılından bu yana kendi müdavimlerini yaratan Karina Alaçatı, 28 Nisan Pazar günü festivale yakışan özel bir tasting menüsü ile misafirlerini ağırlayacak. Birbirinden lezzetli ege mezelerinin ve deniz ürünlerinin yer alacağı menü, mekanın şefi Fatih Katalay imzasıyla sunulacak.

Ege’nin otantik güzeli lezzet düşkünlerini bekliyor


Morro Alaçatı’da üç gün sürecek ‘Doğal Ürünler Atölyesi’ 

Üç gün boyunca üç farklı atölye ile misafirlerini ağırlayacak olan Morro Alaçatı, Berk Balbay’la doğru ürünü, doğru zamanda, doğru teknikle işleyip tüketmeyi misafirlerine aktaracak. Atölyelerde öğrenilecek basit tekniklerle evde sirke, turşu, balık kurutma, ançüez hazırlama, yoğurt mayası ve ekşi maya yapımının tekniklerini öğrenmek mümkün olacak.

Ege’nin otantik güzeli lezzet düşkünlerini bekliyor

Ege’nin otantik güzeli lezzet düşkünlerini bekliyor


Etkinlikler her yerde karşınıza çıkabilir

Luce Design Otel, 27 Nisan Cumartesi günü, saat 17:30’da “Ayhan Güleyen ile Urla bağ yoluna topluca bakış” tadım etkinliğine ev sahipliği yaparken; Papazz Restaurant “Ege’de Organik Tarım” konusunu festival süresince servis edeceği Oğlak tandır ile taçlandıracak. 26-27-28 Nisan tarihlerinde, ziyaretçilerine adeta bir lezzet şöleni yaşatacak olan Tasting Alaçatı, yerel işletmelerde düzenlenecek birbirinden keyifli çok sayıda etkinliğe sahne olacak. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.tastingalacati.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Ege’nin otantik güzeli lezzet düşkünlerini bekliyor


Burcu GÜRTÜRK
Burcu GÜRTÜRK
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