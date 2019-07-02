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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Seyahat
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber | Fotoğraf: Berceste Şeber, Alamy
02.07.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Bir güney Almanya masalı

Berceste ŞEBER
Berceste ŞEBER
berceste_s@hotmail.com
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Berceste ŞEBER
Berceste ŞEBER
berceste_s@hotmail.com
Bir güney Almanya masalı

Eğer dört-beş gününüz varsa ve tek bir şehir gezmek yerine hem büyük şehir, hem doğa, hem de tatlı kasabalar göreyim diyorsanız Bavyera bölgesi tam da istediğiniz rota. Bavyera’da gezebileceğiniz birçok küçük yer var. Tegernsee, Nürnberg, Königsee, Füssen, Bamberg ve Rothenburg ob der Tauber bunlardan bazısı. Ben dört günlük seyahatimi Münih’te bir gün kalacak şekilde Rothenburg ob der Tauber, Füssen ve Konigsee ile yaptım. Siz de gün sayınıza göre kendiniz için minik bir Bavyera rotası oluşturabilirsiniz. İşte detaylar…

Masalsı Orta Çağ şehri: Rothenburg ob der Tauber

Bavyera’nın olmazsa olmazı arasında yer alan Rothenburg ob der Tauber, çok tatlı bir Orta Çağ şehri! Bu Orta Çağ şehrini gezmek toplamda yarım gününüzü alıyor. İsterseniz günü birlik rahatça gezebilirsiniz. Fakat benim tavsiyem bir gece konaklayıp her gün 20.00’de Belediye Binası’nın önünden yapılan Orta Çağ yürüyüşüne katılmanız. Elinde meşalesiyle bir gece bekçisi sizi şehri gezdiriyor ve şehrin mistik havasını hissettiriyor. Bu yürüyüş 1 Mart’tan itibaren başlıyor. Kışın gitmeyi düşünenler bunu göz önünde bulundurabilir.

Bir güney Almanya masalı


Merkezi Rothenburg’ta olan Käthe Wohlfahrt’ı gezmeden sakın dönmeyin! Burası Christmas ruhunu her daim yaşayabileceğiniz, Christmas’ı yansıtan inanılmaz farklı ve güzel hediyelik eşyalar alabileceğiniz harika bir dükkan. Dükkandan hiçbir şey almasanız bile en az 30 dakika gezip çok keyif alacaksınız. Bu Noel dükkanının yanında da Noel Müzesi (Duetsches Weihnachtmuseum) bulunuyor.

Bir güney Almanya masalı


Kasabanın en eski yapılarından biri olan Zur Höll kasabanın havasını yansıtan dekorasyonuyla, yemeklerinin ve şaraplarının tadıyla,  güzel bir akşam yemeği için kesinlikle tercih edilebilecek restoranların başında geliyor.

Bir güney Almanya masalı



Özellikle kırmızı şarapları çok meşhur (Domina red wine’ı önerdiler).  Önceden rezervasyon yaptırmazsanız yer bulmanız çok zor olabilir. Rothenburg daha çok sokaklarında gezerek keyfini çıkaracağınız bir şehir. Fakat yine de Kukla ve Oyuncak Müzesi’ni (Puppen-und-Spielzeugmuseum) gezebilir ve şehri yukarıdan izlemek isterseniz 200 basamak ile Rathausturm Kulesi’ne çıkabilirsiniz.

Bir güney Almanya masalı


Neuschwanstein Şatosu’na gitmek isteyenlerin durağı: Füssen

Walt Disney’in Uyuyan Güzel’ine ilham olan ünlü Neuschwanstein Şatosu’nu görmek isterseniz Füssen’e gitmelisiniz. Füssen’den de Bavyera biletini kullanarak kısa bir otobüs yolculuğuyla şatoya varabilirsiniz. Burada iki tane şato var; Neuschwanstein ve Hohenschwangau. Kalelerin içini kendiniz gezemiyorsunuz, yalnızca rehberlerle gezebiliyorsunuz. Eğer her iki şatoyu da gezmek isterseniz 25 Euro (159 TL) ödemeniz gerekiyor.

Bir güney Almanya masalı


Tek bir şatoyu gezmek ise 13 Euro (83 TL). Genelde ‘Disney Kalesi’ olarak bilinen Neuschwanstein daha çok ziyaret ediliyor. Şatoya çıkmak için yürümek ve faytona binmek gibi opsiyonlarınız var. Faytona binme opsiyonunu hiçbir zaman desteklemeyen biri olarak ben yürümeyi tercih ettim. Bu arada buranın en güzel fotoğraflarını yakalamak istiyorsanız Marienbrücke Köprüsü’ne yürümelisiniz. Marienbrücke Köprüsü’ne gitmişken oraya yakın olan Alpsee Gölü’ne de gidip güzel bir manzaranın tadını çıkarabilirsiniz! Unutmadan, kışın hava şartları kötü olduğu için bu köprüye gidiş yolu kapalı olabiliyor. Şatoyu gezdikten sonra Füssen çok küçük bir yer olduğu için birkaç saat içinde sokaklarını turlayabilir ve trenle gitmek istediğiniz diğer durağa geçebilirsiniz.

Bir güney Almanya masalı


Almanya’nın en derin ve temiz gölü: Königsee

Königsee’de bol oksijene, doğanın güzelliğine hazır olun! Salzburg’a çok yakın olan Königsee Schanau kasabasının başlıca aktivitesi Königsee Gölü’nde tekne turu yapmak. Gölde ilk tekne gezintileri 1907 yılında başlamış ve göl Berschtesfaden Milli Parkı sınırında yer alıyor. Tekne ile önce 30 dakika gibi bir süre ile St. Bartholoma’ya oradan da Salet’e gidiliyor.

Bir güney Almanya masalı

Kışın giderseniz Salet’e tekneler gitmiyor. Minik bir tavsiye; güzel fotoğraflar çekebilmek için tekneye binerken sol tarafa ve camların tamamen açıldığı yere oturun. Çoğu kişi ilk durak olan Bartholoma’da inip orada vakit geçiriyor. Fakat tekneyle gidilen ikinci durakta (Salet’te) inip yaklaşık 20 dakika yürüdükten sonra karşınıza çıkan Obersee Gölü sizi daha çok büyüleyecek. Königsee’nin günübirlik tadını çıkarabilirsiniz. Eğer kalmak istiyorsanız da otel seçeneklerinin yanı sıra farklı kamp alanları seçeneğiniz de var. Özellikle Grafenlehen ve Mühlleiten kamp alanı en çok tercih edilenler arasında.

Bir güney Almanya masalı


Not: Bu bölgede ulaşımın en kolay ve uygun yolu ‘Bayern Ticket’ almak. Bu bilet kişi başı 25 Euro (160 TL). Her ilave kişi için (Beş kişiye kadar) de 6 Euro (38 TL) ekleniyor. Yani iki kişiyseniz 31 Euro’ya (198 TL) o gün gece üçe kadar sınırsız şekilde toplu taşımaları kullanabilirsiniz. Tabi hatırlatmakta fayda var; hızlı trenler bu bilet için geçerli değil

Berceste ŞEBER
Berceste ŞEBER
berceste_s@hotmail.com
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