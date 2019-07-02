Bir güney Almanya masalı

Masalsı Orta Çağ şehri: Rothenburg ob der Tauber

Bavyera’nın olmazsa olmazı arasında yer alan Rothenburg ob der Tauber, çok tatlı bir Orta Çağ şehri! Bu Orta Çağ şehrini gezmek toplamda yarım gününüzü alıyor. İsterseniz günü birlik rahatça gezebilirsiniz. Fakat benim tavsiyem bir gece konaklayıp her gün 20.00’de Belediye Binası’nın önünden yapılan Orta Çağ yürüyüşüne katılmanız. Elinde meşalesiyle bir gece bekçisi sizi şehri gezdiriyor ve şehrin mistik havasını hissettiriyor. Bu yürüyüş 1 Mart’tan itibaren başlıyor. Kışın gitmeyi düşünenler bunu göz önünde bulundurabilir.









Merkezi Rothenburg’ta olan Käthe Wohlfahrt’ı gezmeden sakın dönmeyin! Burası Christmas ruhunu her daim yaşayabileceğiniz, Christmas’ı yansıtan inanılmaz farklı ve güzel hediyelik eşyalar alabileceğiniz harika bir dükkan. Dükkandan hiçbir şey almasanız bile en az 30 dakika gezip çok keyif alacaksınız. Bu Noel dükkanının yanında da Noel Müzesi (Duetsches Weihnachtmuseum) bulunuyor.









Kasabanın en eski yapılarından biri olan Zur Höll kasabanın havasını yansıtan dekorasyonuyla, yemeklerinin ve şaraplarının tadıyla, güzel bir akşam yemeği için kesinlikle tercih edilebilecek restoranların başında geliyor.









Özellikle kırmızı şarapları çok meşhur (Domina red wine’ı önerdiler). Önceden rezervasyon yaptırmazsanız yer bulmanız çok zor olabilir. Rothenburg daha çok sokaklarında gezerek keyfini çıkaracağınız bir şehir. Fakat yine de Kukla ve Oyuncak Müzesi’ni (Puppen-und-Spielzeugmuseum) gezebilir ve şehri yukarıdan izlemek isterseniz 200 basamak ile Rathausturm Kulesi’ne çıkabilirsiniz.









Neuschwanstein Şatosu’na gitmek isteyenlerin durağı: Füssen

Walt Disney’in Uyuyan Güzel’ine ilham olan ünlü Neuschwanstein Şatosu’nu görmek isterseniz Füssen’e gitmelisiniz. Füssen’den de Bavyera biletini kullanarak kısa bir otobüs yolculuğuyla şatoya varabilirsiniz. Burada iki tane şato var; Neuschwanstein ve Hohenschwangau. Kalelerin içini kendiniz gezemiyorsunuz, yalnızca rehberlerle gezebiliyorsunuz. Eğer her iki şatoyu da gezmek isterseniz 25 Euro (159 TL) ödemeniz gerekiyor.









Tek bir şatoyu gezmek ise 13 Euro (83 TL). Genelde ‘Disney Kalesi’ olarak bilinen Neuschwanstein daha çok ziyaret ediliyor. Şatoya çıkmak için yürümek ve faytona binmek gibi opsiyonlarınız var. Faytona binme opsiyonunu hiçbir zaman desteklemeyen biri olarak ben yürümeyi tercih ettim. Bu arada buranın en güzel fotoğraflarını yakalamak istiyorsanız Marienbrücke Köprüsü’ne yürümelisiniz. Marienbrücke Köprüsü’ne gitmişken oraya yakın olan Alpsee Gölü’ne de gidip güzel bir manzaranın tadını çıkarabilirsiniz! Unutmadan, kışın hava şartları kötü olduğu için bu köprüye gidiş yolu kapalı olabiliyor. Şatoyu gezdikten sonra Füssen çok küçük bir yer olduğu için birkaç saat içinde sokaklarını turlayabilir ve trenle gitmek istediğiniz diğer durağa geçebilirsiniz.









Almanya’nın en derin ve temiz gölü: Königsee

Königsee’de bol oksijene, doğanın güzelliğine hazır olun! Salzburg’a çok yakın olan Königsee Schanau kasabasının başlıca aktivitesi Königsee Gölü’nde tekne turu yapmak. Gölde ilk tekne gezintileri 1907 yılında başlamış ve göl Berschtesfaden Milli Parkı sınırında yer alıyor. Tekne ile önce 30 dakika gibi bir süre ile St. Bartholoma’ya oradan da Salet’e gidiliyor.

Kışın giderseniz Salet’e tekneler gitmiyor. Minik bir tavsiye; güzel fotoğraflar çekebilmek için tekneye binerken sol tarafa ve camların tamamen açıldığı yere oturun. Çoğu kişi ilk durak olan Bartholoma’da inip orada vakit geçiriyor. Fakat tekneyle gidilen ikinci durakta (Salet’te) inip yaklaşık 20 dakika yürüdükten sonra karşınıza çıkan Obersee Gölü sizi daha çok büyüleyecek. Königsee’nin günübirlik tadını çıkarabilirsiniz. Eğer kalmak istiyorsanız da otel seçeneklerinin yanı sıra farklı kamp alanları seçeneğiniz de var. Özellikle Grafenlehen ve Mühlleiten kamp alanı en çok tercih edilenler arasında.









Not: Bu bölgede ulaşımın en kolay ve uygun yolu ‘Bayern Ticket’ almak. Bu bilet kişi başı 25 Euro (160 TL). Her ilave kişi için (Beş kişiye kadar) de 6 Euro (38 TL) ekleniyor. Yani iki kişiyseniz 31 Euro’ya (198 TL) o gün gece üçe kadar sınırsız şekilde toplu taşımaları kullanabilirsiniz. Tabi hatırlatmakta fayda var; hızlı trenler bu bilet için geçerli değil