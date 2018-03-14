 Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Berceste ŞEBER Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi
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Seyahat
Berceste ŞEBER / Instagram: @bercesteseber
14.03.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi - Berceste ŞEBER

Berceste ŞEBER
Berceste ŞEBER
berceste_s@hotmail.com
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Berceste ŞEBER
Berceste ŞEBER
berceste_s@hotmail.com
Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi

Avustralya deyince akan sular duruyor. Hepimiz için gerçek anlamıyla dünyanın öbür ucu. Aktarma uçuşlar ve bekleme süreleriyle beraber yaklaşık 24 saatte İstanbul’dan Avustralya’ya varmak mümkün. Avustralya bir yandan Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide gibi büyük şehirler ile tanınırken, diğer bir taraftan da Büyük Set Resifi ve Büyük Victoria Çölü gibi doğal güzellikleriyle, en iyi sörf destinasyonlarına sahip olmasıyla ve vahşi hayvanlarıyla ünlü. Ben Sydney ile başlayan yolculuğuma Avustralya’nın en popüler rotalarından biri olan Doğu Sahili (East Coast) boyunca karavanla devam ettim. Peki bu rotanın olmazsa olmazları nelerdi? Hadi birlikte kısa bir yolculuğa çıkalım.

Lone Pine Koala Sanctuary’de koalalara sarılıp kanguruları besleme zamanı! Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi

Burası bambaşka bir dünya. Düşünsenize, hayatınızda kaç kez koalaya sarılıp kanguruları besleyebilirsiniz? Brisbane’da bulunan, Dünya’nın en büyük ve ilk koala koruma ve bakım alanına hoş geldiniz. Giriş 36 AUD (109 TL). 130 tane koala burada yaşıyor. Buraya gelmişken aynı zamanda kangurularla vakit geçirmeyi ve onları beslemeyi de unutmamak lazım tabi. Kendileri insanlara son derece alışkınlar. Hatta fotoğraflarda artık kameraya bakanlara da rastlamanız mümkün.

 Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimiAvustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi

Whitehaven Plajı’na deniz uçağı ile iniş için hazır olun!

Dünyanın en iyi 10 plajı arasında sayabileceğimiz Whitehaven Plajı Whitsunday takımadalarında bulunuyor. Plaj kristal beyaz kumlarıyla ve turkuaz rengi deniziyle tanınıyor. Plaja gittiğinizde buranın ne kadar güzel olduğunu anlasanız da asıl güzelliği gökyüzünden belli oluyor. 6-8 kişilik kapasitesi olan deniz uçağı ile plaja inmek unutulmaz bir deneyim. Fakat başka seçenekler de mevcut. İsterseniz botla veya tekneyle de plaja varabilirsiniz.

Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi
Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi

Airlie Beach skydiving ile ayaklarınızın altında!

Uzun zamandır skydiving hayali olan biri olarak Airlie Beach bu hayalimi gerçekleştirmek için kesinlikle en iyi seçeneklerden biriydi! Eğer sizin de hayalinizde skydiving varsa burayı kaçırmamalısınız. Atlayacağınız uçak Whitsunday havaalanından kalkıyor ve paraşütle iniş tekrardan aynı havaalanına yapılıyor. Skydiving Dünya’nın her yerinde olduğu gibi burada da yüksek fiyat sahip (299 AUD=910 TL). Fakat Dubai gibi skydivingin çok ünlü olduğu yerlere göre burada fiyat daha uygun. Bunun yanı sıra kendinize sormanız gereken en önemli sorulardan biri şu; 20 dakikalık süren uçak yolculuğu sonunda, 15 bin feet yükseklikten 200 kilometre hızla serbest düşüşe hazır mısınız?

Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimiUzun zamandır skydiving hayali olan biri olarak Avustralya’daki Airlie Beach bu hayalimi gerçekleştirmek için kesinlikle en iyi seçeneklerden biriydi! Eğer sizin de hayalinizde skydiving varsa burayı kaçırmamalısınız. Atlayacağınız uçak Whitsunday havaalanından kalkıyor ve paraşütle iniş tekrardan aynı havaalanına yapılıyor. Skydiving dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da yüksek fiyata sahip (299 AUD=910 TL). Fakat Dubai gibi skydivingin çok ünlü olduğu yerlere göre burada fiyat daha uygun. Bunun yanı sıra kendinize sormanız gereken en önemli sorulardan biri şu; 20 dakikalık süren uçak yolculuğu sonunda, 15 bin feet yükseklikten 200 kilometre hızla serbest düşüşe hazır mısınız? (Video: Berceste Şeber)
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Avustralya’nın en doğusundaki Byron Bay’de sörfün tadını çıkarın!

Byron Bay sörf ve festival kasabası olarak biliniyor. Burası gençlerin, özellikle de hippilerin favori bölgesi. Sörfün yanı sıra konserler ve yoga dersleri de plajlarda oldukça yaygın. En ünlü plajları arasında Main Beach, Clarkes, The Pass ve Wategos var. Bu plajların yanı sıra Cape Bayron’ın önemli bir simgesi haline gelen Byron Bay Lighthouse Avustralya’nın en doğu noktası olma özelliğine sahip. Bu bölgenin tadını çıkarmanın en güzel yolu da 4 kmlik yürüyüş rotasını takip etmek.

Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimiAvustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi

Sydney’deki Bondi Beach Icebergs’te şehrin yerlisi gibi vakit geçirin!

Sydney’in en ünlü plajları arasında kuşkusuz Bondi Beach bulunuyor. Burası şehrin merkezine sadece 8 km uzaklıkta ve sörfçüler için vazgeçilmez bir plaj. Özellikle son dönemlerde Instagramda oldukça ünlü olan Bondi Beach Icebergs de plajın tam yanında bulunuyor. Lokallerin hem yazın hem de kışın yüzmesini sağlamak için 100 yıl önce kurulan bir kulüpten bahsediyorum. Giriş 7 AUD (20 TL). Deniz manzarası eşliğinde  havuzun tadını çıkarmak için harika bir fırsat!

 Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi
Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi

Brisbane’deki Eat Street Nortshore’da şehir hayatının keyfini çıkarın!

Deniz ve kumun tadını çıkardıktan sonra şimdi sırada biraz da şehir hayatı var. Brisbane’daki Eat Street Northshore yemek, içmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için ideal bir adres. Burada Meksika mutfağından Japon mutfağına kadar çok çeşitli yemek seçenekleri bulmanız mümkün. Aynı zamanda gün içerisinde ufak grupların konserleri eşliğinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz.


Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi
Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi

Fotoğraflar: Berceste ŞEBER

Berceste ŞEBER
Berceste ŞEBER
berceste_s@hotmail.com
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