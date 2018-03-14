 Avustralya’nın doğu sahilinin en unutulmaz 6 deneyimi

Lone Pine Koala Sanctuary’de koalalara sarılıp kanguruları besleme zamanı!



Burası bambaşka bir dünya. Düşünsenize, hayatınızda kaç kez koalaya sarılıp kanguruları besleyebilirsiniz? Brisbane’da bulunan, Dünya’nın en büyük ve ilk koala koruma ve bakım alanına hoş geldiniz. Giriş 36 AUD (109 TL). 130 tane koala burada yaşıyor. Buraya gelmişken aynı zamanda kangurularla vakit geçirmeyi ve onları beslemeyi de unutmamak lazım tabi. Kendileri insanlara son derece alışkınlar. Hatta fotoğraflarda artık kameraya bakanlara da rastlamanız mümkün.

Whitehaven Plajı’na deniz uçağı ile iniş için hazır olun!



Dünyanın en iyi 10 plajı arasında sayabileceğimiz Whitehaven Plajı Whitsunday takımadalarında bulunuyor. Plaj kristal beyaz kumlarıyla ve turkuaz rengi deniziyle tanınıyor. Plaja gittiğinizde buranın ne kadar güzel olduğunu anlasanız da asıl güzelliği gökyüzünden belli oluyor. 6-8 kişilik kapasitesi olan deniz uçağı ile plaja inmek unutulmaz bir deneyim. Fakat başka seçenekler de mevcut. İsterseniz botla veya tekneyle de plaja varabilirsiniz.









Airlie Beach skydiving ile ayaklarınızın altında!

Uzun zamandır skydiving hayali olan biri olarak Airlie Beach bu hayalimi gerçekleştirmek için kesinlikle en iyi seçeneklerden biriydi! Eğer sizin de hayalinizde skydiving varsa burayı kaçırmamalısınız. Atlayacağınız uçak Whitsunday havaalanından kalkıyor ve paraşütle iniş tekrardan aynı havaalanına yapılıyor. Skydiving Dünya’nın her yerinde olduğu gibi burada da yüksek fiyat sahip (299 AUD=910 TL). Fakat Dubai gibi skydivingin çok ünlü olduğu yerlere göre burada fiyat daha uygun. Bunun yanı sıra kendinize sormanız gereken en önemli sorulardan biri şu; 20 dakikalık süren uçak yolculuğu sonunda, 15 bin feet yükseklikten 200 kilometre hızla serbest düşüşe hazır mısınız?





Avustralya’nın en doğusundaki Byron Bay’de sörfün tadını çıkarın!

Byron Bay sörf ve festival kasabası olarak biliniyor. Burası gençlerin, özellikle de hippilerin favori bölgesi. Sörfün yanı sıra konserler ve yoga dersleri de plajlarda oldukça yaygın. En ünlü plajları arasında Main Beach, Clarkes, The Pass ve Wategos var. Bu plajların yanı sıra Cape Bayron’ın önemli bir simgesi haline gelen Byron Bay Lighthouse Avustralya’nın en doğu noktası olma özelliğine sahip. Bu bölgenin tadını çıkarmanın en güzel yolu da 4 kmlik yürüyüş rotasını takip etmek.

Sydney’deki Bondi Beach Icebergs’te şehrin yerlisi gibi vakit geçirin!

Sydney’in en ünlü plajları arasında kuşkusuz Bondi Beach bulunuyor. Burası şehrin merkezine sadece 8 km uzaklıkta ve sörfçüler için vazgeçilmez bir plaj. Özellikle son dönemlerde Instagramda oldukça ünlü olan Bondi Beach Icebergs de plajın tam yanında bulunuyor. Lokallerin hem yazın hem de kışın yüzmesini sağlamak için 100 yıl önce kurulan bir kulüpten bahsediyorum. Giriş 7 AUD (20 TL). Deniz manzarası eşliğinde havuzun tadını çıkarmak için harika bir fırsat!







Brisbane’deki Eat Street Nortshore’da şehir hayatının keyfini çıkarın!

Deniz ve kumun tadını çıkardıktan sonra şimdi sırada biraz da şehir hayatı var. Brisbane’daki Eat Street Northshore yemek, içmek, alışveriş yapmak ve eğlenmek için ideal bir adres. Burada Meksika mutfağından Japon mutfağına kadar çok çeşitli yemek seçenekleri bulmanız mümkün. Aynı zamanda gün içerisinde ufak grupların konserleri eşliğinde keyifli bir gün geçirebilirsiniz.











Fotoğraflar: Berceste ŞEBER