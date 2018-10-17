Portekizâ€™e ismini veren ÅŸehir: Porto

Gustave Eiffelâ€™in Projesi LuÃ­s I KÃ¶prÃ¼sÃ¼

Rio Douro nehri Ã¼zerinde yer alan kÃ¶prÃ¼ Portoâ€™nun simgelerinden biri ve adÄ±nÄ± Portekiz kralÄ± LuÃ­s Iâ€™den almakta. Porto ve Gaiaâ€™yÄ± birleÅŸtiren kÃ¶prÃ¼, 1886 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ ve Gustave Eiffelâ€™in Eyfel Kulesiâ€™ni yapmadan Ã¶nceki son proje olarak biliniyor. Rio Douro nehri boyunca yÃ¼rÃ¼rseniz LuÃ­s I KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™ne Ã§ok benzer bir kÃ¶prÃ¼ daha dikkatinizi Ã§ekecektir. Bu da kralÄ±n eÅŸi Maria Piaâ€™nÄ±n adÄ±nÄ± alan kÃ¶prÃ¼ Maria Pia.

LuÃ­s I KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n en gÃ¼zel Ã¶zelliklerinden biri de Ã¼zerinden yayalarÄ±n yÃ¼rÃ¼mesine olanak saÄŸlamasÄ±. Portoâ€™ya gittiÄŸinizde mutlaka kÃ¶prÃ¼den yÃ¼rÃ¼yÃ¼p manzarayÄ± izlemelisiniz. Ã–zellikle sabah erken saatlerde yÃ¼rÃ¼rseniz, hem gÃ¼neÅŸin doÄŸuÅŸunu hem de ÅŸehrin yavaÅŸ yavaÅŸ uyanmasÄ±nÄ± izleyebilirsiniz.

Åžehrin Kalesi Porto Katedrali

Portoâ€™da eskiden katedraller ÅŸehri korumak amacÄ±yla kale gibi inÅŸa edilirmiÅŸ. Åžehrin en eski ve en Ã¶nemli yapÄ±larÄ±ndan biri olan Porto Katedraliâ€™ne dÄ±ÅŸarÄ±dan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gerÃ§ekten kaleyi andÄ±rÄ±yor. Katedral Barok, Romanesk ve Gotik birÃ§ok mimari sanat akÄ±mÄ±nÄ± bir arada gÃ¶rebilmeniz aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã¶nem taÅŸÄ±yor.

BÃ¼yÃ¼leyici Porto ManzarasÄ± Sunan Clerigos Kulesi

Ä°talyan mimar Nicolau Nasoni tarafÄ±ndan tasarlanan proje ile yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan kule, 1763 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. 76 metre yÃ¼ksekliÄŸiyle Portekizâ€™in en yÃ¼ksek Ã§an kulesi olan ClÃ©rigosâ€™a Ã§Ä±kmak iÃ§in 225 basamak tÄ±rmanmak gerekiyor. GÃ¶zÃ¼nÃ¼zde bÃ¼yÃ¼tÃ¼p tÄ±rmanmaktan vazgeÃ§memelisiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ sonunda gÃ¶receÄŸiniz manzara kesinlikle buna deÄŸer. Åžehri 360 derece gÃ¶rebileceÄŸiniz en gÃ¼zel manzarayÄ± burada bulacaksÄ±nÄ±z.

DuvarlarÄ± Masal Anlatan Ä°stasyon: Sao Bento

Tren istasyonlarÄ±nÄ± Ã§ok severim ve Avrupa ÅŸehirlerini gezerken genellikle gezilecek yerler listeme eklerim. Åžunu rahatlÄ±kla sÃ¶yleyebilirim ki Portoâ€™daki tren istasyonu gÃ¶rdÃ¼klerim iÃ§inde en gÃ¼zeliydi.

Listenizde mutlaka yer almasÄ± gereken Sao Bento Ä°stasyonu, sadece nostaljik yapÄ±sÄ± ile deÄŸil aynÄ± zamanda duvarlarÄ±nÄ± sÃ¼sleyen seramikleri ile de dikkat Ã§ekiyor. 1916â€™da aÃ§Ä±lan istasyonun ana salonunun duvarlarÄ± Portekizâ€™in tarihini anlatan 20,000 muhteÅŸem azulejo yani Ã§ini ile kaplÄ±. Portekizâ€™li ressam Jorge ColaÃ§oâ€™nun 11 yÄ±lda tamamladÄ±ÄŸÄ± Ã§inilerin her biri farklÄ± bir hikaye anlatÄ±yor.

Portoâ€™nun Hayat Dolu Semti: Ribeira

Portoâ€™nun en canlÄ± bÃ¶lgesi Ribeiraâ€™yÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde konaklama iÃ§in bu bÃ¶lgeyi seÃ§tiÄŸime bir kere daha memnun oldum. Birbirinden renkli ve harika bir ÅŸekilde tasarlanmÄ±ÅŸ cepheleri ile nehir kenarÄ±nÄ± sÃ¼sleyen evler, elinizden fotoÄŸraf makinenizi dÃ¼ÅŸÃ¼remeyeceÄŸiniz kadar gÃ¼zel. Nehir kenarÄ±nda yÃ¼rÃ¼rken kurulan tezgahlarda Ã§eÅŸitli hediyelik eÅŸya seÃ§enekleri de bulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n.

BÃ¶lgede Ã§ok sayÄ±da restoran ve kafenin yer almasÄ± nedeniyle Ã¶zellikle akÅŸamlarÄ± Ã§ok daha keyifli bir ortama dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor.

Harry Potter YazarÄ±na Bile Ä°lham Olan KitapÃ§Ä±: Livreria Lello

1906 yÄ±lÄ±ndan kalma bir binada yer alan kitapÃ§Ä±, Portoâ€™da gÃ¶rÃ¼lmesi gereken yerlerden biri. Bir kitapÃ§Ä± ne kadar ilginÃ§ olabilir ki sorusuna verilecek en gÃ¼zel yanÄ±t Livreria Lello. Ä°ki katlÄ± kitapÃ§Ä±nÄ±n merdivenleri ve tavanÄ± o kadar etkileyici ki Harry Potter romanlarÄ±nÄ±n yazarÄ± J.K. Rowling bile kitaplarÄ±nÄ± yazarken Livrario Lelloâ€™danÂ esinlenmiÅŸ. Durum bÃ¶yle olunca da ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ± uzun kuyruklar oluÅŸturacak kadar fazla oluyor. KalabalÄ±ÄŸa kalÄ±nca hem sÄ±ra beklemek can sÄ±kÄ±cÄ± bir hal alÄ±yor, hem de iÃ§eride rahat rahat fotoÄŸraf Ã§ekemiyorsunuz. O nedenle erken saatlerde gidip gezmenizi Ã¶neririm.

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