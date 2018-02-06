Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri

Rota üzerinde müthiş doğal güzellikler bulunuyor

Japon Alpleri rotası Toyama’da bulunan Tateyama istasyonu ile Nagano’da bulunan Ogizawa istasyonu arasında uzanmakta.

Bu rota üzerinde görülmesi gereken birçok doğal güzellik yer alıyor. Bijodaira ormanları, Japonya’nın en yüksek şelalesi Shomyo, rotanın en yüksek noktası Murodo, rotanın kuşkusuz en etkileyici yeri Yuki-no-otani ismindeki kar duvarı, Kurobe barajı ve baraj gölü bu rotada size farklı deneyimler sunacak güzellikte yerler. Rotayı Tateyama-Ogizawa arasında tek yön planlayabileceğiniz gibi, gezeceğiniz yerlere göre Tateyama- Kurobeko, Tateyama-Daikanbo, Tateyama-Murodo arasında çift yön olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Rotayı baştan sona görmek isterseniz en az 6-7 saat sürüyor. Dolayısı ile bir tam gününüzü bu bölgeye ayırmalısınız.







Yerinizi şimdiden ayırtın

Rotanın tamamı Nisan ortasından Kasım sonuna kadar geziye açık. Rotanın en etkileyici bölümü ise kesinlikle Yuki-no-otani ismindeki kar duvarı. Her iki yanınızın yüksek kar duvarı ile çevrili olduğu bir yol hayal edin. Rotanın ilk açıldığı sıralarda, yer yer 19-20 metreleri bulan kar duvarları görmeniz mümkün. Bu sıra dışı güzellik kısıtlı bir süre gezilebildiği için yerler hızla tükenmekte. Dolayısı ile tarihlerinizi belirleyip https://www.alpen-route.com/en/ sitesinden biletlerinizi almanızı öneririm.









Tateyama füniküleri

Tateyama istasyonuna geldiğinizde öncelikle internetten yaptığınız rezervasyonu görevliye onaylatmanız gerekiyor. Rezervasyonu yaptığınız saatte mutlaka orada olmalısınız. Çok fazla talep var ve sayıya göre araçlara turistler alınıyor. Eğer gecikirseniz rezervasyonunuz ve paranız yanacaktır. Onay sonrasında Tateyama füniküleri için saatinizin gelmesini bekleyebileceğiniz salona geçiyorsunuz. Japonlar inanılmaz dakikler. Dolayısı ile hiçbir gecikme olmadan, tam vaktinde rotanıza başlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bekleme salonunda atıştırmalık bir şeyler alabileceğiniz kafeterya da bulunmakta. Fünikülere binerek ulaşacağınız ilk durak Bijodaira. Burada inip ormanda yürüyebilir, Shomyo şelalesini görebilirsiniz.







Tateyama otobüsü ile zirveye çıkın

Fünikülerden indikten sonra rotanın ikinci durağına doğru çok keyifli bir gezi başlıyor. Giderek karlı dağlar, yerini karla kaplı yollara bırakmaya başlıyor. Yol üzerinde inebileceğiniz yerlerden biri Midagahara. Açıkçası kar duvarını o kadar merak ediyordum ki bir an önce varmak istediğimden Murodo’ya doğru devam ettim. Zirveye vardığımda her yer kar ile kaplıydı ve muhteşem bir manzara karşımdaydı. En heyecan veren an ise boyumu çoğu yerde 2-3 kat aşan kar duvarı yolunda yürümek oldu.









Tateyama teleferiğinden Alplerin nefes kesen manzarasına şahit olun

Yolu tamamladıktan sonra varacağınız tünelden tekrar otobüse binip teleferiği beklemeye başlıyorsunuz. Daha beklerken bile gördüğünüz manzara size büyülüyor. Teleferik oldukça kısa sürüyor ve o nedenle gözünüzü yol boyunca manzaradan ayırmayın.









Japonya’nın en büyük barajı: Kurobe

Teleferikte gördüğünüz manzaraların etkisi daha geçmeden Kurobe Füniküleri size başka bir manzaraya çıkarıyor: Japonya’nın en büyük barajı Kurobe. Benim gittiğim dönemde henüz baraj gölündeki buzlar erimemişti, o nedenle bot turları başlamamıştı. Eğer yaza doğru giderseniz gölde bot turu yaparak manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.









Rotanın sonu

Baraj gezisi sonrası tünel otobüsüne binerek rotanın sonuna yani son durak Ogizawa’ya varıyorsunuz. Bu rota kesinlikle hayatımda yaptığım en keyifli gezilerden biriydi. Gezinizi rotanın açık olduğu hangi dönem planlarsanız planlayın mutlaka renk katacak güzel bir aktivite, keşfedecek bir manzara bulacaksınızdır.









Fotoğraflar: Banu Gündoğdu