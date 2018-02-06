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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerJaponya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri
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Banu GÜNDOĞDU

Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri

Alplerin büyüleyici güzelliğini duymayan yoktur, görmeyen de çok azdır. Avrupa’da birbirinden güzel kasabaların çoğu Alplerin eteklerine kurulu ve insanları masallara davet etmekte. Avrupa dışında da Alplerin büyüsüne kapılabileceğiniz, inanılmaz güzellikte manzaralar görebileceğiniz bir yer var: Tateyama Japon Alpleri... Asya’da yer almasına rağmen birçok Avrupa ülkesinden çok daha temiz, inanılmaz kibar ve saygılı insanların yaşadığı bir ülke olan Japonya’da farklı bir deneyim yaşamak isterseniz bu yazı tam size göre...

Banu Gündoğdu / Instagram: @heryolculukbirmasal
Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDUSeyahat Yazarı

Rota üzerinde müthiş doğal güzellikler bulunuyor

Japon Alpleri rotası Toyama’da bulunan Tateyama istasyonu ile Nagano’da bulunan Ogizawa istasyonu arasında uzanmakta. Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri
Bu rota üzerinde görülmesi gereken birçok doğal güzellik yer alıyor. Bijodaira ormanları, Japonya’nın en yüksek şelalesi Shomyo, rotanın en yüksek noktası Murodo, rotanın kuşkusuz en etkileyici yeri Yuki-no-otani ismindeki kar duvarı, Kurobe barajı ve baraj gölü bu rotada size farklı deneyimler sunacak güzellikte yerler. Rotayı Tateyama-Ogizawa arasında tek yön planlayabileceğiniz gibi, gezeceğiniz yerlere göre Tateyama- Kurobeko, Tateyama-Daikanbo, Tateyama-Murodo arasında  çift yön olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Rotayı baştan sona görmek isterseniz en az 6-7 saat sürüyor. Dolayısı ile bir tam gününüzü bu bölgeye ayırmalısınız.

Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri

Yerinizi şimdiden ayırtın

Rotanın tamamı Nisan ortasından Kasım sonuna kadar geziye açık. Rotanın en etkileyici bölümü ise kesinlikle Yuki-no-otani ismindeki kar duvarı. Her iki yanınızın yüksek kar duvarı ile çevrili olduğu bir yol hayal edin. Rotanın ilk açıldığı sıralarda, yer yer 19-20 metreleri bulan kar duvarları görmeniz mümkün.   Bu sıra dışı güzellik kısıtlı bir süre gezilebildiği için yerler hızla tükenmekte. Dolayısı ile tarihlerinizi belirleyip https://www.alpen-route.com/en/ sitesinden biletlerinizi almanızı öneririm.

Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri

Tateyama füniküleri

Tateyama istasyonuna geldiğinizde öncelikle internetten yaptığınız rezervasyonu görevliye onaylatmanız gerekiyor. Rezervasyonu yaptığınız saatte mutlaka orada olmalısınız. Çok fazla talep var ve sayıya göre araçlara turistler alınıyor. Eğer gecikirseniz rezervasyonunuz ve paranız yanacaktır. Onay sonrasında Tateyama füniküleri için saatinizin gelmesini bekleyebileceğiniz salona geçiyorsunuz. Japonlar inanılmaz dakikler. Dolayısı ile hiçbir gecikme olmadan, tam vaktinde rotanıza başlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bekleme salonunda atıştırmalık bir şeyler alabileceğiniz kafeterya da bulunmakta. Fünikülere binerek ulaşacağınız ilk durak Bijodaira. Burada inip ormanda yürüyebilir, Shomyo şelalesini görebilirsiniz.

Uzak Doğu’ya gitmeden önce bilmeniz gerekenler
Uzak Doğu’ya gitmeden önce bilmeniz gerekenler


Tateyama otobüsü ile zirveye çıkın

Fünikülerden indikten sonra rotanın ikinci durağına doğru çok keyifli bir gezi başlıyor. Giderek karlı dağlar, yerini karla kaplı yollara bırakmaya başlıyor. Yol üzerinde inebileceğiniz yerlerden biri Midagahara. Açıkçası kar duvarını o kadar merak ediyordum ki bir an önce varmak istediğimden Murodo’ya doğru devam ettim. Zirveye vardığımda her yer kar ile kaplıydı ve muhteşem bir manzara karşımdaydı. En heyecan veren an ise boyumu çoğu yerde 2-3 kat aşan kar duvarı yolunda yürümek oldu.

Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri

Tateyama teleferiğinden Alplerin nefes kesen manzarasına şahit olun

Yolu tamamladıktan sonra varacağınız tünelden tekrar otobüse binip teleferiği beklemeye başlıyorsunuz. Daha beklerken bile gördüğünüz manzara size büyülüyor.  Teleferik oldukça kısa sürüyor ve o nedenle gözünüzü yol boyunca manzaradan ayırmayın.

Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri

Japonya’nın en büyük barajı: Kurobe

Teleferikte gördüğünüz manzaraların etkisi daha geçmeden Kurobe Füniküleri size başka bir manzaraya çıkarıyor: Japonya’nın en büyük barajı Kurobe. Benim gittiğim dönemde henüz baraj gölündeki buzlar erimemişti, o nedenle bot turları başlamamıştı. Eğer yaza doğru giderseniz gölde bot turu yaparak manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri

Rotanın sonu

Baraj gezisi sonrası tünel otobüsüne binerek rotanın sonuna yani son durak Ogizawa’ya varıyorsunuz. Bu rota kesinlikle hayatımda yaptığım en keyifli gezilerden biriydi. Gezinizi rotanın açık olduğu hangi dönem planlarsanız planlayın mutlaka renk katacak güzel bir aktivite, keşfedecek bir manzara bulacaksınızdır.

Japonya’nın büyüleyici güzelliği: Tateyama Alpleri


Fotoğraflar: Banu Gündoğdu

Kaynak: Banu Gündoğdu / Instagram: @heryolculukbirmasal

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