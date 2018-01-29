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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatGezginlerBir günde sıra dışı Kayseri gezisi
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Banu GÜNDOĞDU

Bir günde sıra dışı Kayseri gezisi

Kayseri, genellikle Kapadokya ziyaretçilerinin eve dönüş öncesi nefis yemeklerinden tattıkları veya kayakseverlerin bulutları delen zirvesi ile büyüleyen Erciyes’e gitmek için uğradıkları bir durak olarak görülür. Tüm bunların yanında Kayseri’de yapabileceğiniz, alışılmışın biraz dışında ve oldukça keyifli geziler de var. Bunlardan biri Sultan Sazlığı, bir diğeri de son yıllarda fotoğrafçıların gözdesi olan ve önümüzdeki dönemde daha popüler hale geleceğini düşündüğüm Yılkı Atları. İşte size sıradışı bir Kayseri rehberi.

Banu Gündoğdu / Instagram: @heryolculukbirmasal
Banu GÜNDOĞDU
Banu GÜNDOĞDUSeyahat Yazarı

Kuş Gözlemcileri için Bir Cennet: Sultan Sazlığı

Kayseri havaalanından araç ile yaklaşık 1.5 saat mesafede bulunan Sultan Sazlığı 300’ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bir günde sıra dışı Kayseri gezisi
Öğrendiğime göre flamingolar, Sultan Sazlığı’nın göç rotası üzerinde bulunması nedeniyle burada mola veriyorlarmış. Develi Belediyesi her yıl Nisan ayında fotoğraf safarisi ve sonunda da fotoğraf yarışması düzenleyip bölgenin tanıtılmasını sağlıyor.

Kamış İhracatının Kaynağı

Sultan Sazlığı’nda yetişen kamışlar belli bir boya geldiklerinde toplanmaya başlıyor ve Sultan Sazlığı’nın hemen yanındaki Sindelhöyük kasabasına getiriliyor. Kurumaya bırakılan kamışlar kuruduktan sonra kasabada çalışan kadınlar tarafından püsküllerinden ayrılıp silindir biçiminde bağlanıyor. Kasabada çalışan kadınlar o kadar el pratikliği kazanmışlar ki izlerken hızlarını takip etmekte zorlanıyorsunuz. Onları izlerken arada kendilerine “Eşleriniz sizi tarlaya yollayıp kendileri kahvede dinleniyorlar mı?” diye takıldık. “Yok” dediler. Erkekler, kamış toplama işi ile ilgileniyormuş. İşleri daha zor anlayacağınız.


Bir günde sıra dışı Kayseri gezisi

Bu kadar kamışın ne yapıldığını sorduğumuzda Almanya, Hollanda gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini öğrendik. Doğal yapısı bir süre önce bozulan ve tekrar eski haline dönmesi için çalışmalar yapılan Sultan Sazlığı’nı korumayı umarım başarabiliriz. Tarlada çalışanları görmek isterseniz sabah erken saatlerde gitmenizi öneririm.

 Anadolu’da Özgürce Dört Nala Koşan Atlar: Yılkı Atları

Arkada Erciyes dağının heybetli manzarası, dağın eteklerinde ise dört nala koşan bir at sürüsü düşünün. Öyle güzel bir manzara oluşturuyor ki kimi zaman haftada 4-5 fotoğrafçı grubun bölgeye geldiği söyleniyor. Ben de uzun zamandır Yılkı atlarını fotoğraflamayı düşünüyordum. İyi ki daha fazla ertelememişim. Yılkı atları Anadolu’da serbestçe dolaşan atlara deniyor. Civarda yaşayan aileler Yılkı atlarını yakalayıp ehlileştirerek sürüye dahil ediyorlar. Özellikle kışın zor şartlarında atların bakımını üstleniyorlar ve müşteri çıktığında da satarak geçimlerini sağlıyorlar.

Bir günde sıra dışı Kayseri gezisi

Amerikan Kovboy Filmlerini Aratmayacak Sahneler

Yılkı atlarını fotoğraflamak isterseniz bölgeyi bilen bir rehberden destek alarak gezinizi planlamanız iyi olacaktır. Atları her zaman sürü olarak göremiyorsunuz. O nedenle önceden bir planlama yapmanız gerekir. Bunun için Hürmetçi Köyü’nde yaklaşık 30 yıldır Yılkı atlarını ehlileştiren Ali Kemer namıdiğer Ali Dayı ile iletişime geçebilirsiniz.



Bir günde sıra dışı Kayseri gezisi

Fotoğraf çekmeniz için dört nala koşmaya hazırlanan atların karşısına geçip objektifleri doğrultuğunuz anda, başlarında sürüyü yöneten Türk kovboyları atları üzerinize doğru koşturmaya başlıyor. Yerin adeta deprem olurmuş gibi sarsılması ile yükselen nal seslerine, deklanşör ve herkesten yükselen heyecan çığlıkları eşlik ediyor. Şahit olduğunuz manzaralar o kadar güzel ki kendinizi adeta bir Amerikan filminin setinde hissediyorsunuz. Ziyaret saatinizi gün batımına göre ayarlarsanız çok daha güzel manzaralara şahit olmanız mümkün.


Bir günde sıra dışı Kayseri gezisi

Fotoğraflar: Banu Gündoğdu



Buraları görmeden "Türkiye'de yaşıyorum" demeyin!

Kaynak: Banu Gündoğdu / Instagram: @heryolculukbirmasal

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