Bir günde sıra dışı Kayseri gezisi

Kuş Gözlemcileri için Bir Cennet: Sultan Sazlığı

Kayseri havaalanından araç ile yaklaşık 1.5 saat mesafede bulunan Sultan Sazlığı 300’ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Öğrendiğime göre flamingolar, Sultan Sazlığı’nın göç rotası üzerinde bulunması nedeniyle burada mola veriyorlarmış. Develi Belediyesi her yıl Nisan ayında fotoğraf safarisi ve sonunda da fotoğraf yarışması düzenleyip bölgenin tanıtılmasını sağlıyor.

Kamış İhracatının Kaynağı

Sultan Sazlığı’nda yetişen kamışlar belli bir boya geldiklerinde toplanmaya başlıyor ve Sultan Sazlığı’nın hemen yanındaki Sindelhöyük kasabasına getiriliyor. Kurumaya bırakılan kamışlar kuruduktan sonra kasabada çalışan kadınlar tarafından püsküllerinden ayrılıp silindir biçiminde bağlanıyor. Kasabada çalışan kadınlar o kadar el pratikliği kazanmışlar ki izlerken hızlarını takip etmekte zorlanıyorsunuz. Onları izlerken arada kendilerine “Eşleriniz sizi tarlaya yollayıp kendileri kahvede dinleniyorlar mı?” diye takıldık. “Yok” dediler. Erkekler, kamış toplama işi ile ilgileniyormuş. İşleri daha zor anlayacağınız.







Bu kadar kamışın ne yapıldığını sorduğumuzda Almanya, Hollanda gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini öğrendik. Doğal yapısı bir süre önce bozulan ve tekrar eski haline dönmesi için çalışmalar yapılan Sultan Sazlığı’nı korumayı umarım başarabiliriz. Tarlada çalışanları görmek isterseniz sabah erken saatlerde gitmenizi öneririm.

Anadolu’da Özgürce Dört Nala Koşan Atlar: Yılkı Atları

Arkada Erciyes dağının heybetli manzarası, dağın eteklerinde ise dört nala koşan bir at sürüsü düşünün. Öyle güzel bir manzara oluşturuyor ki kimi zaman haftada 4-5 fotoğrafçı grubun bölgeye geldiği söyleniyor. Ben de uzun zamandır Yılkı atlarını fotoğraflamayı düşünüyordum. İyi ki daha fazla ertelememişim. Yılkı atları Anadolu’da serbestçe dolaşan atlara deniyor. Civarda yaşayan aileler Yılkı atlarını yakalayıp ehlileştirerek sürüye dahil ediyorlar. Özellikle kışın zor şartlarında atların bakımını üstleniyorlar ve müşteri çıktığında da satarak geçimlerini sağlıyorlar.





Amerikan Kovboy Filmlerini Aratmayacak Sahneler

Yılkı atlarını fotoğraflamak isterseniz bölgeyi bilen bir rehberden destek alarak gezinizi planlamanız iyi olacaktır. Atları her zaman sürü olarak göremiyorsunuz. O nedenle önceden bir planlama yapmanız gerekir. Bunun için Hürmetçi Köyü’nde yaklaşık 30 yıldır Yılkı atlarını ehlileştiren Ali Kemer namıdiğer Ali Dayı ile iletişime geçebilirsiniz.









Fotoğraf çekmeniz için dört nala koşmaya hazırlanan atların karşısına geçip objektifleri doğrultuğunuz anda, başlarında sürüyü yöneten Türk kovboyları atları üzerinize doğru koşturmaya başlıyor. Yerin adeta deprem olurmuş gibi sarsılması ile yükselen nal seslerine, deklanşör ve herkesten yükselen heyecan çığlıkları eşlik ediyor. Şahit olduğunuz manzaralar o kadar güzel ki kendinizi adeta bir Amerikan filminin setinde hissediyorsunuz. Ziyaret saatinizi gün batımına göre ayarlarsanız çok daha güzel manzaralara şahit olmanız mümkün.







Fotoğraflar: Banu Gündoğdu









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