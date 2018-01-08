 Zamanda yolculuk: Odunpazarı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahatZamanda yolculuk: Odunpazarı
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Seyahat

Zamanda yolculuk: Odunpazarı

Eskişehir merkezine çok yakın bir ilçe olan Odunpazarı restore edilen evleriyle çok meşhur. Odunpazarı evleri şehrin 'Dünya Kültür Mirası'na eklediği en önemli eserler arasında yer alıyor. Osmanlı ve Türkmen evlerinin hüküm sürdüğü sokaklarda eski zamana yolculuğa çıkıyorum yine... İşte size Odunpazarı gezi rehberi...

Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
Bahar GÜNDOĞDU
Bahar GÜNDOĞDUSeyahat Yazarı

    İstanbul Eskişehir Odunpazarı arası üç saat. Arkadaşlarımdan hep ismini duyduğum ve merak ettiğim Odunpazarı'nı görmeyi çok istiyorum. Şehrin adıyla bütün çi börek yemeğe gidiyoruz.

     Zamanda yolculuk: Odunpazarı

    Odunpazarı'nda hafta sonu olması sebebiyle bir hayli trafik var. Caddede giderken tarihi eski evleri görebiliyorsunuz. Biz önce basından da çok okuduğum, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in, Eskişehir’e kazandırdığı ve dünyanın pek çok ülkesinde bulunan “Madam Tussaud” Müzesi’nin Türkiye’deki ilk örneği olan ‘Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni görmeye gidiyoruz.

    Yıllık iznini hâlâ kullanmayanlara özel seyahat rotaları
    Yıllık iznini hâlâ kullanmayanlara özel seyahat rotaları

    Giriş 10 lira.  Bazı bölümlerinde fotoğraf çektirmek ücretli. Müzeden elde edilen gelir  kız çocukları ile engelli çocukların eğitimi için kullanılıyor.  Girişte sizi Osmanlı sultanlarıyla Hürrem Sultan karşılıyor. İlerledikçe Atamızın değişik balmumu heykellerini görüp duygulanıyorum. Çok başarılı.

     Zamanda yolculuk: Odunpazarı

    Aile fotoğrafı çektirir gibi dizildikleri bir bölüm var. Annesi Zübeyde hanımla eşi Latife hanım otururken Fikriye hanım ise ayakta ve gözleri Atamıza özlemle bakmakta. O nasıl bir duygu vermektir öyle. Kadının acısını yüreğimde hissettim resmen.  Duygusal anlar hiç peşinizi bırakmıyor müzede.

    Zamanda yolculuk: Odunpazarı

    Az ötede Adile Naşit hababam sınıfını derse çağırıyor. Ben çocukken babam tiyatroya götürmüştü. Hayal meyal hatırlıyorum Adile Naşit'in Barış diye birini çağırdığını ve sahneye Barış Manço'nun çıktığını. Çok şaşırmıştım, çünkü soyadından ayrı ismiyle anılmazdı eskiden sanatçılar. Çocuk aklımla bir bütün olarak Barış Manço'ydu o. Beni yollara vuran, farklı coğrafyaları merak ettiren büyük üstat. Sağlığında bir kez tiyatro sahnesinde izlediğim Adile Naşit'in koluna girip fotoğraf çektiriyorum. Nur içinde yat çocukluk anılarımın güzel ve tatlı kadını.

    Zamanda yolculuk: Odunpazarı

    Duygusal anlardan sonra kendimizi Odunpazarı sokaklarına salıyoruz. Ben birkaç ev beklerken bütün sokaklar restore edilmiş tarihi evlerle dolu. Fotoğrafçıların neden bu kadar geldiğini anlamaya başlıyorum.  Buraya ilk yerleşen insanlar yerleşmeden önce buraya ve Porsuk çayının kenarına ciğer asıp hangisinin geç bozulduğuna bakarlar. Burada geç bozulduğu için şehri buraya kurarlar. 

    Zamanda yolculuk: Odunpazarı

     Bu eski evleri restore etmişler. Bu evlerde yaşayanların yanında müze, butik otel olarak da kullanılıyor. Birçoğu da kafe olarak kullanılıyor. Eğer isterseniz bunlardan birine girip bir şeyler içip yiyebilirsiniz. Evlerin içini görüp yaşayabilirsiniz. 

    36 saatte Eskişehiri keşfedin
    36 saatte Eskişehir'i keşfedin!

    Eskişehir deyince akla gelen çi börek tabi. Çiğ börek değil her yer de "çi börek" yazıyor. Pahalı değil ve çok lezzetli. Eskişehir sokakları sanat atölyesi gibi. Her dükkan kendi tasarımı yapmış. Cam işçiliği çok yaygın ve eşsiz eserler çıkartmışlar. Ahşap atölyeleri de çok enteresan. Bir atölyeden çıkıp diğerine girip canlı olarak yapım aşamalarını izleyebilirsiniz. Odunpazarı'nın eski sokaklarını ve rengarenk boyanmış restore edilmiş evlerini gezerken, nefis çi böreklerini yerken bir taraftan da özgün eserler alıp evinize eliniz kolunuz dolu dönebilirsiniz. 

    Fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU

    Kaynak: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar

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