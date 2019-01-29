Ucuza seyahat etmenin püf noktaları

Çok uzun yıllardır turlarla gezmiyorum. Benim turum ancak trekking ya da fotoğraf kulüpleriyle oluyor. Onlarda genelde paylaşım usulü yaptığı için yine az masraflı oluyor. Her grup bu şekilde değil. Grupları da iyi ayırt etmelisiniz. Yıllardır tanıdığım hocaların peşinde onlar nereye ben oraya şeklinde gezip duruyorum. Günübirlik ya da hafta sonu kaçamağını tek başına organize etmekten kaçtığım zamanlarda ve sosyalleşip yeni insanlar tanımak adına kullandığım yöntem bu şekilde. Benim turdan anladığım bu. Geri kalanında yollar ve ben baş başayız. Önce şunu söylemeliyim ki, çok uzun zamana plan yapabilen biri değilim. Aylar öncesinden ucuz bilet peşinde koşup beklediğim hiç olmadı. Bunu yapabilenlere saygı duyuyorum.







Ryanair

Benim ucuz uçma yöntemim Ryanair'den 9 Euro’ya alınmış Ürdün biletiyle sınırlı. Hatta uçuştan iki gün önce baktığımda 1 Euro’ya bilet gördüm. Türkiye'de Dalaman'dan uçuşları mevcut ama çok fazla seçenek yok. Ürdün'e gitmek için önce Sofya'ya gitmemiz gerekti bizim. Türkiye'ye en yakın yer orası diye düşündüm. Sofya'ya gidebilmek için ya Shengen olması gerekiyor ya da transit vize alacaksınız. Ryanair'de dikkat etmeniz gereken en önemli şey, iki gün önce gelen maille internet üzerinden check-in yapmak. Direkt havaalanına giderseniz 50 Euro ekstra isteniyor. İnternet üzerinden chek-in yapmak da yeterli değil. Yaptığınız chek-inin barkodunu telefonunuza indirmeniz ya da en garantisi bir çıktısını almanız gerekiyor.

Check-in olduğu halde yapılmamış deyip size her türlü zorluğu çıkarıyorlar. İstediğiniz kalemi bile vermiyorlar mesela… Yerinden kalkıp konuşmanızı engelliyorlar. Sofya Havaalanı’nda internet olması bizim hayatımızı kurtardı. Yoksa ya o parayı ödeyecektik ya da gitmekten vazgeçecektik. Sofya Havaalanı da diğer havaalanlarından daha sıkı. Çantamız komple boşaltıldı. Saç köpüğüme kadar her şey alındı. Ryanair'le seyahat edeceklerin bir diğer sorunu bagaj olacak. 8 Euro verip ekstra bagaj almazsanız küçük bir çanta haricinde yanınıza bir şey alamazsınız. Yani sitelerinde böyle yazıyor. Giderken buna harfiyen dikkat ettik ancak gördük ki, küçük küçük birkaç tane çanta alan pek çok insan var ve hiç sorunsuz geçiyorlar. Dönüşte çantamız birden ikiye çıkmıştı ve hiç sorun yaşamadık. Bu kararı verenin orada görevli kişiler olduğunu unutmayın. Canı ister geçirir canı ister geçirmez. Maalesef bu durumlar hep böyle…







İran Air

İran Air çok ucuz. Uzakdoğu'ya giden pek çok arkadaşım Tahran üzerinden gitti. Orada dikkat etmeniz gereken şey bizim kullandığımız takvimle İran'ın kullandığı takvimin farklı oluşu. Tahran Urmiye arasında kullandığımız uçağı vurdurmak zorunda kaldılar sanki. Çok garip sesler geliyordu. Bir İranlı arkadaşım bize hayret etmişti. "Bir İranlı olarak bizim uçaklara binmeye korkarım, güvenemem" demişti ama bence şaka yapıyor. Öyle vahim bir durum olsa İran'da uçak kalmazdı ve biz bunu duyardık. Facebook'daki İran Gezi grubundaki

insanlardan yardım alabilirsiniz.



Hepsi Türkleri ve Türkiye'yi çok seviyor ve yardım etmek için canla başla uğraşıyor. Ucuz uçak bileti için bilgisayarınızı çerezlere karşı korumalısınız. Diğer yöntemde internet sayfalarını gizli pencerede açmak… İnternet sayfanızın sağındaki üç noktaya tıklayınca orada göreceksiniz. O zaman siteyi atlatma imkânınız oluyormuş. Tüm siteleri devamlı kontrol etmeniz gerekiyor. Pek çok uçuş firması zaman zaman kampanyalar yapıyorlar. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi uzun zamanlı plan yapabildiğim zaman ucuz bilet yöntemlerini deneyeceğim.







Bla Bla Car

Uçağın haricinde bir diğer ulaşım yöntemim Bla Bla Car. Bu yöntem paylaşım usulüne göre yolculuk demek. Yine referans üzerine çalışan bir sistem. Cep telefonunuza indireceğiniz uygulamayla da yolculuklarınızı oluşturabilirsiniz. Siz yolcu da olabilirsiniz. Aracınız varsa yolcu da taşıyabilirsiniz. Bla Bla Car'ı yurt dışında kullanan çok arkadaşım var. Özellikle Balkanlar’da ve Ukrayna'da çok işe yaradığını öğrendim. Ben yurt içinde deneyimledim. Referanslara, aracın modeline, sigara içilip içilmediğine kadar bakabiliyorsunuz ve bakmalısınız da.





Hiç bakmadan gittiğim bir İzmir yolculuğumun çok sıkıntılı geçtiğini, 10 saatte İzmir'e vardığımı yazmam gerekir ancak bu sadece onlarca güzel örneğin yanında nazar boncuğu olabilir. Şoförümüz yorulunca arabayı kullanmak zorunda kalmam, üstüne para vermem bence anlatabileceğim ve gülebileceğim bir anı olur benim için. Otobüs ya da uçak yerine özel arabada konforlu yolculuklar yapabilirsiniz. Fiyatları genelde otobüs biletinin yarı fiyatı oluyor. Bazı sürücüler sizi bulunduğunuz yere bırakıp alabiliyor. İran dönüşümüzde Siirt Kurtalan'dan trene binmiştik. 28 saat yol gelmiştik ve çok eşyamız vardı. Ankara'dan İstanbul'a gitmeyi değil ama İstanbul'a varınca eve nasıl gideceğimi çok düşünmüştüm. Bla Bla Car'dan gelen şoför bizi gardan aldığı gibi tek tek eve de bıraktı. Çok da güzel bir yolculuk yapmış olduk.







Otostop

Bunda tecrübeli ve rahat olmak gerekiyor. Yanınızda bir kadın olması işleri kolaylaştırıyor. Yalnız bir kadın olarak otostop denemedim hiç. Yanımda arkadaşlarım varken denediğim her otostop çok güzel anılar biriktirmeme sebep oldu. Sofya'ya 23 liraya gittik mesela. İstanbul Tekirdağ arasını Bla Bla Car ile 23 liraya geçtik. Couchrail'den bir host bulup bir gece konakladık. Tekirdağ hostumuz bizi sınıra bıraktı. Sınırı geçince tek atış otostopla Sofya'ya vardık. Ali abi Norveç'e gidiyordu. Biz de Norveç'e onunla gidebilirdik. Bizi Sofya'ya bıraktı. Bir uçak biletim olduğuna hiç bu kadar üzülmemiştim.







Couchsurfing- Couchrail- İran Gezi Grubu

Nasıl gideceğimizi hallettiğimize göre konaklamaya geçebiliriz. Yolculuklarımda genelde Couchsurfing (CS) kullanıyorum. Bu yurt dışı için geçerli. Yurt içinde ise Couchrail Facebook (CR) hesabını kullanıyorum. Tamamen referans sistemine göre hareket eden siteler size yerel insanların evinde ücretsiz konaklamanızı sağlıyor. Farklı kültürleri tanımanıza olanak sağlıyor.









Sizin gibi gezgin evlerinde konaklayıp tecrübelerinizi paylaştığınız ve yeni insanlar tanıdığınız bir sistem. Bu sistemde insanlar tanımadıkları birini evinde misafir ediyor. Size yemekler yapıyor. Ne kadar büyük bir fedakarlık… Gittiğiniz eve minik hediyeler götürmeniz ev sahibi için güzel bir jest olabilir. Aynı zamanda eğer vakitleri varsa sizi gezdiriyorlar. Bir turist olmaktan çıkıp oralı gibi geziyorsunuz. Bir bilenle gezmek her zaman avantaj…

Hostel

CS yapabilmek için çok rahat olmanız gerekiyor. “Ben bunu yapamam” diyorsanız, o zaman host bulamadığım zaman başvurduğum hostel kısmına geçebilirim. Bu genelde 6-8 kişilik odalarda sadece yatak almanız ve tanımadığınız insanlarla aynı odayı paylaşmanız demek. Sofya'da 7 Euro ödedim mesela. Genelde kadın ve erkek odaları bulunuyor ama karışık kalmanızda bir mahsur yok. Yanımdaki yol arkadaşım eğer erkekse karışık odada kalmayı tercih ediyorum. Hiç tanımadığım insanlarla kalmaktan iyidir mantığıyla… “Karışık odalarda kalamam” derseniz biraz daha fiyat farkıyla kişiye özel odaları da bulunuyor. Özellikle çiftler bunları tercih ediyor. Hosteller genelde kahvaltı veriyorlar. Çay, kahve ücretsiz oluyor. Mutfağı kullanıp yemek yapabiliyorsunuz.

Airbnb

Airbnb'de oda kiralayabileceğiniz gibi komple ev de kiralayabiliyorsunuz. Site üzerinden kiralayacağınız evin fotoğraflarını ve imkânlarını görebiliyorsunuz. Sistem parayı ödedikten sonra iletişim bilgileri iki tarafa da veriyor. Ödeyeceğiniz bedelin üzerine yüzde 10 site komisyonu koyuluyor. Buna dikkat edin. Ayrıca diğer dikkat edilecek konu ise bazı ev sahipleri oluşabilecek hasarlar için depozito talep edebiliyor. Herhangi bir sorun olmadığı zaman bir hafta içinde kartınıza uygulanan bloke kalkıyor.

Benim gezme yöntemim çoğu insana ters gelebilir. Bir arkadaşım der ki, "Bahar ne çok seviyorsun sürünmeyi" böyle gezmeyi sürünmek olarak görüyor çoğu insan gibi… "Böyle gezeceğime evimde otururum daha iyi" diyor. Ben bu şekilde neredeyse yılın tamamını yolda geçirebiliyorum. Belki benim iki ayda harcadığımı siz 10 günlük yıllık izninizde harcıyorsunuz. 55 günlük Ege turum 2 bin TL tutmuştu. Bunu yazdığımda nereden geliyor bu değirmenin suyu, ‘hayat sana güzelciler’ ne kadar cimrisin yorumunda bulundu. Benim gibi gezenler normalde arabayla çıkmaz. Bu bir lükstür. Biraz öyle biraz böyle gezenlerdenim oysa…



Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu