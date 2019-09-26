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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yazı ve fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
26.09.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Ormanın yüzüğü: Deliklikaya Şelalesi

Bahar GÜNDOĞDU
Bahar GÜNDOĞDU
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Bahar GÜNDOĞDU
Bahar GÜNDOĞDU
Ormanın yüzüğü: Deliklikaya Şelalesi

Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Başköy’de, kayanın içinden akan suyla oluşan bir güzellik Deliklikaya Şelalesi… Ünü kısa sürede sosyal medyada yayılan şelaleyi görmeyi çok istiyordum. Sonun beklenen an geldi ve yeşilin kalbine doğru yola çıktım. İşte size Deliklikaya Şelalesi gezi rehberi…

Fotoğrafını ilk kez nerede gördüm hiç bilmiyorum. Daha önce de hiç gitmemiştim ama kimin Artvin’e gittiğini görsem oraya gönderdim. En sonunda benim de yolum Artvin’e düşeceği zaman listemin en tepesine yazdım adını. Deliklikaya Şelalesi Artvin’in Murgul ilçesinde bulunuyor. Navigasyon, sorunsuz götürüyor. Buraya toplu taşıma olmadığını öğrendim. Otostopla çok kolay ulaşabilirsiniz. Arada sırada gelen gidenler oldu. Mutlaka birileri sizi alacaktır.

Ormanın yüzüğü: Deliklikaya Şelalesi


Murgul’dan geçtikten sonra ağaçlı serin yollardan geçiyorsunuz. Deliklikaya Şelalesi sizi orada tüm güzelliğiyle bekliyor ama sabaha bırakıyoruz keyfini sürmeyi. Biz hava kararmak üzereyken girdik şelale alanına. Hava kararmadan hızlıca çadırlarımızı kurup ateşimizi yakmamız gerekti. Tüm önlemlerimizi alıp güzel bir uyku çektik. Öyle temiz bir hava vardı ki... Sabah çadırımı açtığımda nefis bir şelaleyle karşılaştım. İşte o fotoğraflarda gördüğüm yer karşımdaydı.

Ormanın yüzüğü: Deliklikaya Şelalesi



Suyun gücüyle bir kayayı 4 metre çapında oymuş şelale ve 7 metre yükseklikten bu oyuğun içinden dökülüyor. Etrafı yemyeşil orman. Bu manzaraya karşı kahvaltımızı ettik. Sonra tabi ki sabah duşu şelalede olmalıydı. Altında oluşturduğu gölde yüzmek de mümkün. Suyu bana çok soğuk gelmedi.

Ormanın yüzüğü: Deliklikaya Şelalesi


Şelaleden yukarı yürüdüğünüzde sizi harika bir yürüyüş rotası bekliyor. Yemyeşil ağaçların içinden, dökülmüş yaprakların üzerinde yürürken çıkan gevrek çıtırdı seslerinden ve bir sürü değişik kuş seslerinin içine karışan su sesinden oluşan bir parkur. Arada da mis gibi bir toprak kokusu... Yapılmadan dönülemeyecek kadar güzel. Ben kısa bir yürüyüş yapabildim ve bu anları hafızamın en güzel köşesine kaydettim. Deliklikaya Şelalesi’nin güzelliğiyle kalmadı her şey yani...

Ormanın yüzüğü: Deliklikaya Şelalesi


Belediye buraya tahta banklar koymuş. Tuvalet yapmış. Bir mesire alanına dönüştürmüş. Kamp yapılmamasına dair bir tabela görmedim. Kendi ışığınızı mutlaka götürmelisiniz. Bir aydınlatma yoktu. Geri kalan kamp için çok uygun. Ağaçlar olduğu için hamağınızı almayı unutmayın. Artvin taraflarında ayı çıkma olasılığı her zaman fazlaymış. Deliklikaya Şelalesi biraz kuytu bir yerde kalıyor. İtiraf etmek gerekirse biraz ürkmedik değil. Bizden başka kimse yoktu.

Ormanın yüzüğü: Deliklikaya Şelalesi



Ağaçlar gökyüzünü hemen hemen kapatmıştı ve hiç ay ışığı yoktu. Biz ateşimizi hiç söndürmedik. Üç kişiydik ve bir kişi bize söylemeden sabaha kadar nöbet tutmuş. Ayı olasılığına karşın ateşinizi söndürmeyin ya da ayı kaçıran küçük aletlerden alın. Ortalıkta yiyecek bırakmayın. 

Ormanın yüzüğü: Deliklikaya Şelalesi


Bu tüm Karadeniz içinde geçerli aslında... Benim gibi kamp için hazırlanmış tesislerde kamp yapmaktan hoşlanmıyorsanız gerekli önlemleri almalısınız. Sonrası keyif zaten. Burada ya da yakınında yiyecek satın alabileceğiniz herhangi bir yer yok. Alışverişinizi yapıp gitmelisiniz.


Daha fazla bilgiye nerdesinbahar.com adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bahar GÜNDOĞDU
Bahar GÜNDOĞDU
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