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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahatNasrettin Hoca'nın izinde Akşehir
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Seyahat

Nasrettin Hoca'nın izinde Akşehir

Tarihin tozlu raflarındaki Frigyalılar ve Lidyalıların hüküm sürdüğü topraklar Akşehir. Tarihteki 'Krallar yolu' Akşehir'den geçermiş. Kent Roma döneminde Philomelium (Bal Sevenler) adını almış. Bizim içinse Akşehir Nasrettin Hoca demek. Konya’da Mevlana’nın izini sürenler oradan mutlaka Nasrettin Hocayı ziyarete giderler. Biz de öyle yaptık. Haydi Nasrettin Hocanın izinde Akşehir’i gezelim. Fıkralarıyla büyüdüğümüz Nasrettin Hoca’ya evinde misafir olalım.

Bahar Gündoğdu / Instagram: @nerdesinbahar
Bahar GÜNDOĞDU
Bahar GÜNDOĞDUSeyahat Yazarı

    Vuslat gecesi sayılan Şeb-i Arus şenliklerinin olduğu zamanlar Konya’da kalacak yer bulmak imkansız gibi bir şey. Biz de Akşehir’de konaklıyoruz. Sabahın erken saatlerinde henüz kimse Akşehir’e gelmemiş. Boş sokaklarında küçük meydanında Hocanın eşeğine ters bindiği heykel bizi karşılıyor. Orayı fotoğrafladıktan sonra Nasrettin Hoca’nın kabrine doğru ilerliyoruz. Bir mezarlığın tam ortasında uzunca bir yoldan gidiliyor. Nasrettin Hoca Eskişehir’de doğup, hayatı boyunca gezmiş ve gezdiği yerlerde uzun zaman kaldığı için pek çok yer Hocayı sahiplenmiş.

    Nasrettin Hocanın izinde Akşehir

    Ancak en son kaldığı, vefat ettiği yer Akşehir olduğu ve buraya defnedildiği için Akşehir’li sayılmış. Burada hocalıktan kadılığa pek çok görev yapmış. Mezarının hemen yanında “dünyanın ortası burası” yazılı bir amblem var.Bir fıkrasından yola çıkılarak yapılan bir amblem bu. Hocaya bir gün sormuşlar. “Dünyanın ortası neresidir” diye. Hoca da ayağını koyup “işte tam da burasıdır” demiş. Gerçekten de dünyanın şekli düşünüldüğünde, ölçülse ayağınızı nereye koyarsanız koyun dünyanın ortası tam da orasıdır. Geçen sene Ekvator çizgisinde dünyanın tam ortasındayım diye zıplarken aslında o kadar uzağa gitmeme gerek yokmuş diye düşünüyorum.

    Hafta sonunun en sakin adresi İstanbula iki saat uzaklıkta...
    Hafta sonunun en sakin adresi! İstanbul'a iki saat uzaklıkta...


    Kabrinin karşısında Hocanın fıkralarından yola çıkılarak yapılan heykeller var. İnsan çocuk gibi fıkradan fıkraya koşup fotoğraf çektiriyor. Kah Hoca’nın koluna giriyor, kah kazana girmeye çalışıyor. Hocayı kazanlar doğururken, göle maya çalarken, parayı veren düdüğü çalar fıkrasını canlandırırken yada bindiği dalı keserken izleyebiliyor. Çocukluğumuzun fıkra kitaplarının baş kahramanının bir zamanlar dolaştığı sokaklarda dolaşıp aynı havayı solumak çok güzel. Bir de Akşehir Nasreddin Hoca Arkeoloji Ve Etnografya Müzesi (Rüştü Bey Konağı) var. İçeri de hocanın günlük hayatına dair canlandırmalar mevcut.

    Nasrettin Hocanın izinde Akşehir

    Küçük bir ilçe olan Akşehir’de her şey tabelalarla yönlendirilmiş. Kaybolmanız pek mümkün değil. Akşehir sokakları ve eski evleri fotoğrafçılar için oldukça ilgi çekici. Her birimiz ayrı ayrı sokaklara dağılıp bolca fotoğraf çekiyoruz. Fıkradan fıkraya koşup içimizdeki yaramaz çocuğu salıveriyoruz. Dünyanın ortasında olmanın, tarihi evlerin arasında olmanın tadını çıkartıyoruz. Birkaç saatin yeterli olduğu Akşehir size eğlenceli birkaç saat vaad ediyor.

    Nasrettin Hocanın izinde Akşehir

    Fotoğraflar: Bahar Gündoğdu



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    Kaynak: Bahar Gündoğdu / Instagram: @nerdesinbahar

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