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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bahar GÜNDOĞDU

Kayak için en yakın rota Uludağ

Bu yıl kış geç gelecek anlaşıldı. Kar görmek için İstanbul'a en yakın rotalara doğru yol almamız gerekiyor. Uludağ bu konuda bize hayli yakın. Kayak merkezlerinin yanı sıra muhteşem doğa manzaralarına ev sahipliği yapan Uludağ ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İşte size kayak için en yakın rota…

Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar
Bahar GÜNDOĞDU
Bahar GÜNDOĞDUSeyahat Yazarı

    Saat sekiz Pendik feribotunu yakalıyoruz. İndikten bir saat sonra Bursa'dayız. Dalıştan arkadaşlarımız bizi bekliyor. Bir Bursalı olarak çok iyi kayan Erdal bize eşlik edecek. Biz o kadar iyi değiliz.  Güzel eşi Tülay bize harika bir kahvaltı hazırlıyor ve sonra dağ yollarındayız.Tırmandıkça hala kar görememek bizi biraz endişelendirse de kayacak kar olduğunu biliyoruz. İnternetten Uludağ'da ki kameraları takip edip durumu izleyebiliyorsunuz. Yukarılara çıktıkça yılın ilk karını görmek insanı gereksiz bir neşeye büründürüyor. Milli park girişi 10 lira. Burada jandarma arabanıza zincir takmanızı istiyor. Biz daha aşağıda yeni sistem lastik çoraplarından taktık. 

    Kayak için en yakın rota Uludağ

    Gerçekten bu kadar işe yaraması hayret verici bir şey. Takması da kolay. Zincir asfaltta gidemez mesela ama bununla gidebiliyorsunuz. Buzda da kaymıyor. Eğer karlı bölgelere gidecekseniz şiddetle tavsiye ederim. Dağda oteller bölgesinde araç için park yeri bulmak bir hayli sıkıntılı. Erdal'ın arkadaşları sayesinde bir yer buluyoruz.

    Kayak için en yakın rota Uludağ

     Kayak kirası 50 lira. Eğer kayak turu düzenleyen gruplarla giderseniz kayak kiraları 20 liralara kadar düşüyor. O turlarla dağa gitmek 75 lira. Araç ikramları mevcut. Sabah 4 de alıyorlar, en geç saat 5 de dönüyorlar. Anlamsız bir şekilde İstanbul'da alındığınız noktalar çok az ve esneklik göstermiyorlar. Benim bir sefer kullandığım Akmerkez, ulaşım bakımından oldukça zor. Yolda evinizin önünden bile geçseniz durmuyorlar, illa ki ana duraklarda indiriyorlar.

    1 saat tırmanıp 5 dakikalık kayak yapılan yer: Uludağ
    1 saat tırmanıp 5 dakikalık kayak yapılan yer: Uludağ

    Salopet, mont kirası 30 lira, gözlük 15 lira. Her şey bulabilmeniz mümkün. Ben Tülay'ın kayaklarını kullanıyorum. Otellerin kayak odalarında giyinip soyunmanız mümkün. Ben çok iyi kayamadığım ve de gücümün yetmediğinden 4 saatlik skipass alıyorum. 4 saati 70 lira, tam gün 120, günler uzadıkça indirimli oluyor. Arap turist akınına uğramış durumda. Hafta içi gitmemize rağmen tüm telesiyejler açılmadığı için müthiş bir yığılma var. Kaymayanlar için yukarı çıkmak 15, inmek 15 toplam 30 lira. Geçen sene Sarıkamış'ta sınırsız kayış 30 liraydı.

     Kayak için en yakın rota Uludağ

    Yılın ilk kayışında bir hayli ürkek ve bir hayli telaşlıyım. Geçen sene sezonu Sarıkamış'ta çok dik bir pistte içimdeki korkuyla bırakmak pek de iyi olmamış anlaşılan. Bir kaç kayıştan sonra alışıyorum. Bunda ısınmak için içtiğimiz viskinin ne kadar yardımı oldu bilmiyorum ama çok eğlendiğimiz bir gerçek. Eğer dağa alışık değilseniz kesinlikle alkol tüketmemelisiniz. Yüksek irtifa iki damla alkolle karıştığında asla ayılamıyorsunuz. Ben de öyle bir durum söz konusu değil ama arkadaşlardan biri kayak hocasına ve bize çok eğlenceli zamanlar yaşattı. O hoca bizi asla unutmayacak. Arkadaşım hocaya şarkılar mı söyletmedi, o hoca ders saati bitmesine rağmen dönüp dolaşıp arkadaşımı ekstradan ders mi vermedi, giderken çok eğlendim yine gelin diye mi aramadı? Bu güzel anılar için çıkmadık mı evimizden zaten? Kayak dersi 190 lira. Bu teke tek ders ücreti ama gruplar halinde olursa bu fiyat düşüyor.

    Kayak için en yakın rota Uludağ

    Bir saatte sadece temel adımlar öğreniliyor. Birkaç saat ders almazsanız kayamazsınız. Kayak ve özellikle Uludağ çok pahalı. Bir sucuk ekmek 30 lira. Yukarıdaki kartal yuvasında oturup, şöminesinde ısınıp, manzaranın tadını çıkartmak paha biçilemez. O kadar çok Arap var ki. Kaymaya çalıştığınız pistte bile dolaşıyorlar. Hem hafta sonu hem hafta içi giderek her ikisini de deneyimlemiş bir insan olarak kesinlikle pazar dağdan uzak durmanızı tavsiye edebilirim. Saat beşte telesiyejler kapanıyor.

    Bilinen yerlerdeki bilinmeyen güzellikler
    Bilinen yerlerdeki bilinmeyen güzellikler

    Son dakikalarımızı kartal yuvasında ısınıp, dinlenecek şekilde ayarladık ve son kayışa indiğimiz de pist buz tutmuştu. 5 ten sonraya pek kalmamaya bakın ama biz iyi ki kalmışız. Müthiş bir gün batımı eşliğinde iniyoruz aşağı. Yüreğim ağzımda indiğim, müthiş bir ayaz çıktığı, yer yer pisti kaybettiğim gerçeğiyle birlikte o günün batışını kayarken izleyebilmek paha biçilemezdi. Böyle bir soğuk yok ama biz akşam saati karlar üstünde mangal yapmakta kararlıyız. Yukarı taraflara doğru olan tarafta ateşini yakan, mangal yapanlar oluyor. Biz biraz geç gittiğimizden daha önce yakmış olanların ateşini alıyoruz. Biraz uyanık olduğumuz doğru. Oylat kaplıcalarında ki kasaptan aldığımız sucuklar ve etler gerçekten efsane çıkıyor.

    Kayak için en yakın rota Uludağ

    O kadar soğuk ki eldivensiz parmaklar bir kaç dakika da donuyor. Mis gibi is, mangal koka koka yola koyuluyoruz artık. Saat 10' da ki Pendik feribotunu yakalamaya çalışacağız. Uludağ ulaşım olarak kolay ve kısa sürede gidilebilen bir yer olmasının dışında aşırı pahalı bir yer. İçtiğiniz sudan yediğiniz sucuk ekmeğe kadar çok pahalı. Mümkünse her şeyinizi yanınıza alıp gidin derim. Zaten mecburen kiralanan kayaklar, alınan skipasslarla ve hele ki kaymayı bilmiyorsanız aldığınız derslerle çok fazla bir harcama yapacaksınız.

    Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler
    Yurt dışında kayak yapmak isteyenlere alternatif yerler

    Sarıkamış'ta olduğu gibi hafta içi hafta sonu fiyat ayrımı yok. Sezonu kısa olduğu ve her yere yakınlığından dolayı tek fiyat ve gerçekten çok pahalı. Spor yapmak ve güzel bir gün geçirmek için zengin olmak gerekiyor dedirten bir yer. Telesiyejler de kayak yapmayanların daha kalabalık olduğunu göreceksiniz. Sıra beklerken günün yarısı gidiyor zaten. Uludağ'a eğer imkanınız varsa hafta içi gitmenizde fayda var. Turlarla gitmek daha ekonomik bu tarz aktivitelerde. Kalabalık grubun indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Kendi aracınızla da özgür olursunuz. Seçim sizin.

     Fotoğraflar: Bahar GÜNDOĞDU


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    Kaynak: Bahar GÜNDOĞDU / Instagram: @nerdesinbahar

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