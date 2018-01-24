Hafta sonu burada bir baÅŸka gÃ¼zel: Oylat

Ã‡ok uzun zamandÄ±r bir kaÃ§ sefer gitmek isteyip bir tÃ¼rlÃ¼ fÄ±rsat bulamadÄ±ÄŸÄ±m Oylat MaÄŸarasÄ±, ÅŸelale ve kaplÄ±calarÄ±na dÃ¼zenlenen hikingi gÃ¶rÃ¼nce bu sefer tÃ¼m ÅŸartlarÄ± zorladÄ±m.Â Ä°stanbul'dan Ã§Ä±kan bir doÄŸa grubunun buraya gideceÄŸini duyunca, biz de hazÄ±r Bursa'dayken yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe katÄ±lÄ±p katÄ±lamayacaÄŸÄ±mÄ± soruyorum. KatÄ±labileceÄŸimi Ã¶ÄŸrenince de Ã§ok seviniyorum. Sabah erken kalkÄ±p Ä°stanbul'dan gelen grupla telefonlaÅŸÄ±yoruz. Onlardan Ã¶ndeyizâ€¦ Yolda biraz kestirmek istiyorum ve gÃ¶zÃ¼mÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±m an her yerin karla kaplÄ± olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorum. Navigasyona â€˜Oylat MaÄŸarasÄ±â€™ diye yazmanÄ±z yeterli, o sizi gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor. Ana yoldan giderken â€˜Oylatâ€™ tabelasÄ± yok. KarlÄ± yolda sapmamÄ±z gereken yerde hÄ±zlÄ± olduÄŸumuz iÃ§in sapamÄ±yoruz. Navigasyon yeni rota belirlese de karla kaplanan kÃ¶y yoluna girmek imkansÄ±z gibiâ€¦ SapaÄŸÄ± kaÃ§Ä±rmamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Biz ilerden dÃ¶nÃ¼p gelinceye kadar Ä°stanbul'dan gelen grup bizi geÃ§iyor ama Oylat MaÄŸarasÄ±â€™nda yakalÄ±yoruz. Onlar gezmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. MaÄŸara giriÅŸi 7.5 TL.

















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30 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralayan Ã¶zel bir ÅŸirket iÅŸletiyormuÅŸ. Ä°negÃ¶l merkezden buraya servisler mevcutmuÅŸ. MaÄŸaralarÄ± Ã§ok sevdiÄŸim iÃ§in gÃ¼le oynaya giriyorum. YÃ¼rÃ¼ yÃ¼rÃ¼ bitmiyor. O dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z daÄŸÄ±n iÃ§i komple maÄŸaraymÄ±ÅŸ. IÅŸÄ±klandÄ±rmÄ±ÅŸlar ve yÃ¼rÃ¼me yolu yapmÄ±ÅŸlar. Bir ara kendimi â€˜Indiana Jonesâ€™ filminin iÃ§ine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ gibi hissediyorum. TÄ±rman tÄ±rman bitmiyor, her yerden sarkÄ±tlar sarkÄ±yor.







Ziyarete aÃ§Ä±k en uzun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÄŸara

MaÄŸara iki bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸuyor. Birinci galeri daracÄ±k, ikinci galeri Ã§ok geniÅŸ, Ã§Ã¶kmelerin ve sarkÄ±tlarÄ±n olduÄŸu bÃ¶lÃ¼mâ€¦Â Ben en Ã§ok giriÅŸindeki dar koridor gibi yeri sevdim. OluÅŸumu binlerce yÄ±l sÃ¼ren maÄŸara hÃ¢lÃ¢ oluÅŸmaya devam ediyor. MaÄŸaranÄ±n iÃ§inde yarasalar yaÅŸÄ±yormuÅŸ ama biz gÃ¶remedik. Belli bir noktadan sonrasÄ±na geÃ§iÅŸ izni yok. Ziyarete aÃ§Ä±k en uzun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÄŸara burasÄ±â€¦







Ä°Ã§eriden dÄ±ÅŸarÄ±ya, o karlÄ± manzaraya bakmak Ã§ok gÃ¼zel. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yÄ±lÄ±n ilk karÄ±nÄ±n neÅŸesiyle karlarda yuvarlanÄ±yoruz. Ã–zlemiÅŸizâ€¦ MaÄŸarayla kaplÄ±calarÄ±n olduÄŸu bÃ¶lge Ã§ok uzak deÄŸil. Herkes kara hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmÄ±ÅŸ. Bizim lastiklerimiz de yine kar Ã§oraplarÄ±mÄ±z var ve sorun yok. AraÃ§larÄ± kaplÄ±ca bÃ¶lgesindeki otoparka park edip asÄ±l amacÄ±mÄ±z olan Oylat Åželalesiâ€™ne doÄŸru yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ze baÅŸlÄ±yoruz.







CanlÄ± bir tablonun iÃ§indeymiÅŸ gibi hissedeceksiniz

ParkÄ±n iÃ§inden geÃ§ip ilerlediÄŸinizde ÅŸelale yolunu kolayca bulabilirsiniz.Â Biz gidiÅŸ geliÅŸ 7 kmâ€™lik kÄ±sma katÄ±lÄ±p sonrasÄ±nda termal keyfi yapmak Ã¼zere buradayÄ±z. Birden bastÄ±ran kardan dolayÄ± yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼z bir hayli zorlu geÃ§iyor. KarÄ±n altÄ±nÄ± gÃ¶rmediÄŸimiz iÃ§in Ã¶nden gidenin adÄ±mlarÄ±na gÃ¶re gidiyoruz.Â Bir tarafÄ±mÄ±z dere olduÄŸu iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±ya yuvarlanmamamÄ±z gerekiyor. Bu hava ÅŸartlarÄ±nda bÃ¶yle bir yolu asla tek baÅŸÄ±nÄ±za yapmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Kaymayan iyi bir ayakkabÄ±nÄ±z yoksa o yola gitmemelisiniz.







Normal havada yarÄ±m saatte yÃ¼rÃ¼nebilen ÅŸelaleye bir buÃ§uk saat gibi bir sÃ¼rede ulaÅŸabiliyoruz. MuhteÅŸem kar manzaralarÄ±ndan geÃ§iyoruz. CanlÄ± bir tablonun iÃ§inde gibiyiz. DÃ¼nya siyah beyaz olmuÅŸ ve renkli kalan tek ÅŸey bizlermiÅŸiz gibi. Åželaleye ulaÅŸan ekip ÅŸen ÅŸakrakâ€¦ Ä°stanbul'dan sabah saat 6â€™da yola Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± iÃ§in onlarÄ±n Ã¶ÄŸle arasÄ±â€¦ Getirdikleri sandaviÃ§leri ÅŸelaleye karÅŸÄ± yiyorlar. Hepsi 15 kmâ€™lik uzun yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ iÃ§in gelmiÅŸti ama biz geri dÃ¶nerken bir baktÄ±k ekibin Ã§oÄŸu bizimle birlikte. Ekipteki iki liderden biri olan Kamil bey dÃ¶nenlerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in geri dÃ¶nÃ¼yor. Bir kÄ±sÄ±m yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe devam edecek.Â







DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼z gidiÅŸimizden daha kolay oluyor. FotoÄŸraf Ã§ekmeye doyamÄ±yoruz. HavanÄ±n mis gibi kar kokusu, buz gibi havasÄ±, manzaranÄ±n muhteÅŸemliÄŸi hÃ¢lÃ¢ gÃ¶zÃ¼mÃ¼n Ã¶nÃ¼nden gitmiyor. Gelirken, termal kaplÄ±canÄ±n saat 4'te kapanÄ±p temizlik iÃ§in 7'ye kadar aÃ§Ä±lmayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸimizden hÄ±zlÄ± hareket ediyoruz. Oylat'daki oteller 3-4 gÃ¼nden aÅŸaÄŸÄ± rezervasyon kabul etmiyor. Ã–zellikle hafta sonlarÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan mÃ¼ÅŸteri almÄ±yor. Belediyenin iÅŸlettiÄŸi yerin temizlik sebebiyle uzun saatler kapalÄ± olacak olmasÄ±, kapanmasÄ±na da sadece bir saat kalmasÄ± hevesimizi kaÃ§Ä±rÄ±yor. Belediyenin yeri 5 TL. KadÄ±n erkek ayrÄ±â€¦







Tam bunlarÄ± sorgularken belediyenin kaplÄ±casÄ±na bitiÅŸik, bir otelin aile havuzlarÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸreniyoruz. Orada temizlik ve saat sorunumuz yok. Ä°ki kiÅŸi normal havuzlu oda iki saati 100, jakuzilisi 125 TL. Daha kalabalÄ±k aileler iÃ§in kiÅŸi sayÄ±sÄ± arttÄ±kÃ§a odasÄ±na gÃ¶re 20-30 TL artÄ±yor.



KaplÄ±ca keyfi



Sauna, buhar odasÄ± her ÅŸey var. Kredi kartÄ± geÃ§iyor. En sonunda kendimizi sÄ±cak sulara atabileceÄŸiz. Oylat kaplÄ±casÄ±ndaki su hiÃ§ bir iÅŸlemden geÃ§irilmeden iÃ§ilebiliyormuÅŸ. Oylat adÄ±nÄ±, tekfurun kÄ±zÄ±nÄ± tedavi etmesinden aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. ZamanÄ±nda Tekfur'un kÄ±zÄ± amansÄ±z bir hastalÄ±ÄŸa yakalanÄ±yor ve en son buraya getiriliyor. Son gÃ¼nlerini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na inanarak â€˜Ã–lyatâ€™ diyorlar ama Tekfur'un kÄ±zÄ± buradaki ÅŸifalÄ± sularda iyileÅŸince bÃ¶lge Ã¼n salÄ±yor ve zamanla adÄ± Olyat'a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. KaplÄ±canÄ±n ÅŸifasÄ± saymakla bitmiyor. AyrÄ±ca iÃ§me kÃ¼rleri de yapÄ±lÄ±yor.







Normalde iki saat olan sÃ¼remiz, hava ÅŸartlarÄ±ndan kimsenin olmamasÄ±ndan dolayÄ± esnek. Kimse bize dokunmuyor. Bir gÃ¼n Ã¶ncesinden kayakta tutulan kemiklerimin Ã¼stÃ¼ne bir de ÅŸelale yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ve soÄŸuk eklenince bu sÄ±cacÄ±k sular, saunalar, buhar odalarÄ± cennet gibi geliyor. Yunanistan'da gittiÄŸim termalden sonra Ã¼lkemizde ki termal tesislerin geliÅŸmiÅŸliÄŸi, hijyeni beni Ã§ok mutlu ediyor. Bizden en az bir 20 yÄ±l gerideler. Resepsiyonda sohbet ettiÄŸimiz arkadaÅŸlar Arap turistlerden Ã§ok memnun. "OnlarÄ±n suyla iÅŸi yok, geliyorlar 15 dakika duÅŸ alÄ±p Ã§Ä±kÄ±yorlar. Talepkar deÄŸiller ama AvrupalÄ± ya da TÃ¼rkler sauna vs. her ÅŸeyi kullanmak istiyorlar" deyince bizi bir gÃ¼lme alÄ±yor.







Her ÅŸeyi istemiÅŸim, kullanmÄ±ÅŸÄ±m. "O zaman biz gidelim" diyorum. SÄ±cacÄ±k sulardan Ã§Ä±ktÄ±k, binanÄ±n iÃ§i de Ã§ok sÄ±cak ve dÄ±ÅŸarÄ± da kar var. Hasta oluruz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. KafanÄ±zÄ± iyi kurutup ÅŸapkanÄ±zÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da o soÄŸuk hava mis gibi geliyor insana. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§arÅŸÄ±da fÄ±rÄ±ndan kasaba, bakkala kadar her ÅŸey var. KaplÄ±calarÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede pideci bile var ama biz hava ÅŸartlarÄ±ndan Ã§ok geÃ§e kalmak istemediÄŸimizden fÄ±rÄ±ndan kocaman bir ekmek alÄ±yoruz, kasaptan sucuk ve etler.Â



HayatÄ±mda yediÄŸim en gÃ¼zel sucuk ekmek ve mÃ¼zikler eÅŸliÄŸinde yola koyuluyoruz. Bir gÃ¼n kayak, ertesi gÃ¼n maÄŸara ve ÅŸelale yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼, sonrasÄ±nda ki termal bizi arÄ±nmÄ±ÅŸ bir beden ve kafayla geri yolluyor. Kendi aracÄ±yla gitmeyenler Ä°nÃ¶gÃ¶l'e ulaÅŸtÄ±ktan sonra, dolmuÅŸlarla 15 dakika da kaplÄ±ca bÃ¶lgesine ulaÅŸabilirler.



FotoÄŸraf:Â Bahar GÃ¼ndoÄŸdu







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