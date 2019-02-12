14 adÄ±mda Ã‡ukurcuma

14 adÄ±mda Çukurcuma
KeÅŸfetmeyi, seyahat etmeyi, tarihi, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼, daracÄ±k sokaklarÄ±, gizli Ã§Ä±kmazlarÄ±, kahvecileri, antikacÄ±larÄ±, esnaf lokantalarÄ±nÄ± sevenler iÃ§in elimizin altÄ±nda 3 bin yÄ±llÄ±k koca bir ÅŸehir var. Ä°STANBULâ€¦ Ãœstelik giriÅŸ vizesiz ve cebimizdeki parayÄ± altÄ± ile Ã§arpmamÄ±z gerekmiyor. Bu kez dÃ¼nyayÄ± keÅŸfetmek bir yana dursun, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸehri keÅŸfedelim dedik ve Cihangir-Ã‡ukurcuma hattÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼k yollara. GÃ¼neÅŸ biraz yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterince, sizin de kendinizi Ä°stanbul sokaklarÄ±na vurmanÄ±z iÃ§in bir mini rehber hazÄ±rladÄ±k.
Tarihi Ã–zkonak LokantasÄ±: Cihangir Akarsu YokuÅŸuâ€™ndan Ã‡ukurcumaâ€™ya doÄŸru inerken saÄŸda. 1962 yÄ±lÄ±ndan beri aynÄ± adreste semtin gÃ¶zbebeÄŸi. Etli sarmasÄ±, karnÄ±yarÄ±ÄŸÄ±, Ã§Ã¶mlek yoÄŸurdu ama en Ã§ok da kazandibi efsane. Pazar hariÃ§ her gÃ¼n 10.00-17.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.
Asri TurÅŸucu: 1913 yÄ±lÄ±nda Fatihâ€™te aÃ§Ä±lÄ±yor. AÄŸa Hamam Caddesiâ€™ndeki Cihangir ÅŸubesi ise 1936 yÄ±lÄ±nda... Ä°stanbulâ€™da turÅŸu denince akla gelen ilk isim.
Tarihi Ã‡ukurcuma HamamÄ±: 1831â€™de Valide Sultan iÃ§in yaptÄ±rÄ±lan, 1997 yÄ±lÄ±nda Ferzan Ã–zpetekâ€™in â€˜Hamamâ€™ filmini Ã§ektiÄŸi, 2007â€™de iÅŸletmeye kapanan Tarihi Ã‡ukurcuma HamamÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± bir restorasyon ile yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.
Rezervasyon sistemi ile pazartesiden pazara saat 08.30 â€“ 22.00 arasÄ± hizmet veriyor. Tel: (212) 243 64 80.
Hammamhane: Ã‡ukurcuma HamamÄ±â€™nÄ±n hemen bitiÅŸiÄŸinde tasarlanan, konfor ve zamansÄ±zlÄ±k hissi odaklÄ± butik otel, stÃ¼dyo ve sÃ¼it dairelerle hizmet veriyor. Her bir oda da farklÄ± dekore edilmiÅŸ.
Salon Cuma â€“ Antique Haus: Ã‡ukurcumaâ€™nÄ±n klasiÄŸi Cuma CafÃ© ekibi tarafÄ±ndan hayata geÃ§irilen nefis bir Ã‡ukurcuma evindeki davet & mÃ¼zik & kokteyl bar alanÄ±. PerÅŸembe ve cuma akÅŸamlarÄ± hepimize, diÄŸer gÃ¼nler Ã¶zel davetlere aÃ§Ä±k. FaikpaÅŸa Sokakâ€™ta...
Tavern: Maslakâ€™taki Markus Ribb, lezzetli kaburgalarÄ±nÄ±, Ã‡ukurcumaâ€™daki yeni adresinde sunuyor. SalÄ±â€“cumartesi, 18.00â€“02.00 arasÄ± aÃ§Ä±k. Galatasaray Lisesiâ€™nin arkasÄ±ndaki sokakta.
Cactus Space: Faik PaÅŸa Caddesiâ€™nde iki ay Ã¶nce aÃ§Ä±ldÄ±.
DÃ¼kkÃ¢nda hem Bodrumâ€™da Ã¶zel olarak Ã¼retilen hem de dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen envai Ã§eÅŸit kaktÃ¼s var.
Tomtom KÄ±rmÄ±zÄ±: Restore edilen Tomtom Mahallesiâ€™nin kalbinde, moda, sanat, tasarÄ±m, lezzet, mÃ¼zik, kÃ¼ltÃ¼r dÃ¼nyasÄ±na dair ilham veren maÄŸaza ve alanlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± tarihi bina.
YÄ±l boyu farklÄ± etkinliklere ev sahipliÄŸi yapan Tomtom KÄ±rmÄ±zÄ±â€™da 25-28 Nisan tarihleri arasÄ±nda, Step Ä°stanbul isimli bir modern sanat etkinliÄŸi gerÃ§ekleÅŸecek. SanatÄ± ulaÅŸÄ±labilir bir olgu olarak ifade etme amacÄ±yla yola Ã§Ä±kan Step Istanbul, sanata ilgi duyan ve daha fazla bilgi edinmek isteyen genÃ§leri hedefliyor.
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Ã‡iÃ§ekiÅŸleri: Ä°Ã§indeki objelere ve tasarÄ±m fikirlerine bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã‡iÃ§ek Ä°ÅŸleri, yeni ÅŸubesi ile BoÄŸazkesen Caddesi No: 55â€™te.
Miniko Shop: Tomtom KÄ±rmÄ±zÄ± binasÄ±nÄ±n tam karÅŸÄ±sÄ±nda yer alan Miniko Shop, yurtdÄ±ÅŸÄ± ve yurtiÃ§inden Ã¶zenle seÃ§ilmiÅŸ, pek Ã§oÄŸu etnik tarzda ve el yapÄ±mÄ± tasarÄ±m Ã¼rÃ¼nler ile dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yabancÄ± markalara ait tamamÄ± orijinal, ikinci el ve vintage kadÄ±n giyim ve aksesuarlarÄ±ndan oluÅŸuyor. BoÄŸazkesen Caddesiâ€™nde.
18 EndÃ¼striyel AydÄ±nlatma: Ã‡ukurcumaâ€™nÄ±n en Ã¶zgÃ¼n maÄŸazalarÄ±ndan biri. Ä°Ã§mimar SelÃ§uk ArÄ±kanâ€™Ä±n eklektik zevki, iÃ§erisini saatlerce kalÄ±nabilecek Avrupai bir tasarÄ±m ve sanat dÃ¼kkÃ¢nÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸ. Ã‡ukurcuma Caddesiâ€™nde.
3Rd Culture: AynÄ± cadde Ã¼zerinde, endÃ¼striyel tasarÄ±mcÄ± Zeynep Rende ve fotoÄŸrafÃ§Ä± Emre Rende kardeÅŸler tarafÄ±ndan kurulan, yeni nesil tasarÄ±m dÃ¼kkÃ¢nÄ±.
Fas, Hindistan, Peru gibi Ã¼lkelerden etnik Ã¼rÃ¼nler yer alÄ±yor.
Masumiyet MÃ¼zesi: Ã‡ukurcumaâ€™ya kadar gelip Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ yazarÄ±mÄ±z Orhan Pamukâ€™un aynÄ± adlÄ± eserine adanan bu nefis tematik mÃ¼zeyi ziyaret etmemek olmaz. FotoÄŸraf: MÃ¼zenin web sitesi
Åžahane bir koleksiyon, ziyaretÃ§ilerine romanÄ± adeta yeniden yaÅŸatÄ±yor. Pazartesileri hariÃ§ her gÃ¼n 10.00â€“18.00 arasÄ± ziyarete aÃ§Ä±k. Tam bilet 25, Ã¶ÄŸrenci bileti 15 TL. FotoÄŸraf: MÃ¼zenin web sitesi
Reztoran.com ile Sur BalÄ±k Cihangirâ€™de manzaralÄ± masa
Ã‡ukurcumaâ€™da keÅŸfettiÄŸimiz pek Ã§ok noktadan sonra Cihangirâ€™in en popÃ¼ler mekÃ¢nlarÄ±ndan Sur BalÄ±kâ€™Ä±n yolunu tutuyoruz. Teras katÄ±ndaki manzaralÄ± masada yer bulmak neredeyse imkansÄ±z gibi. Ancak bu noktada da ÅŸehrin yeni keÅŸfi platform reztoran.com imdadÄ±mÄ±za yetiÅŸiyor ve BoÄŸazâ€™a karÅŸÄ± masamÄ±zda, nefis deniz Ã¼rÃ¼nleri ile keÅŸfetmeye doyamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Cihangirâ€“Ã‡ukurcuma turumuzu tamamlÄ±yoruz. Adres: KÄ±lÄ±Ã§ali PaÅŸa Mahallesi, Akarsu YkÅŸ. Cad No:36
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