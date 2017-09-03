 Gent kasabası yüreğimi yardı

Kadim arkadaşım Ugo Plevisani’nin elimize doğan büyük kızı, Ghent’in eski ailelerden birinin oğlu ile evleniyor. Çocuklar kilise düğünü felan istememişler. Belediye sarayına gittik ve imzaladılar. Üç gün üç gece kutladık. Dünyanın her tarafından aile dostları ve akrabalar geldi. Nitekim bu yazının fotoğraflarını çeken enteresan kız Lydia ta Avustralya’dan gelmiş. Annesi ve babası Çin’de “yapay zeka” bilim adamları imişler ama Avustralyalılar kapmış ve orada yaşıyorlar. Lydia ise USA de Üniversite’ye gitmiş ama şarkıcı Beyonce’nin film ve fotoğrafçısı oluvermiş. Düğünün gönüllü fotoğraçısı idi. Beni kırmadı beraber dolaştık nehir kenarında ve fotoğraf çektik.



Soldan sağa: Damat Julien Donck, Sandra Plevisani, gelin Arianna Plevisani veeee Ugo Plevisani



Pevisani ailesi çok enteresan bir aile. Baba Ugo Plevisani bana kardeşten daha yakındır. Türk izleyicisi yakından tanır. Pek çok TV bölümümde görebilirsiniz. Sohbeti bitmez ve hoştur. Ugo’nun anne tarafı İzmirli Levanten, Magnifico ailesinden. Babası çok değişik bir adam idi ve tüm klasik Roma’lı erkekler gibi yemek meraklısı idi rahmetli.





Roma yıllarınızda lokantalara davet edilirdik ama garsonlara bağıracağı için gitmeye çekinirdik, utanırdık. Sinirli idi rahmetli, kötü yemek ve servise tahammülü yok idi. Buna karşılık İzmirli, Rum asıllı anne güzel bir melek gibi idi, Anadolu’nun sıcaklığını hissederdiniz. Aile yıllar evvel Peru‘ya yerleşmiş ve baba Mario sigortacılık işini başlatmış Peru’nun başkenti Lima’da. 30 sene evvel Peru’ya Ugo ve Sandranın düğün şahitleri olmaya gitmiş idim. Kızlar elime doğdu sayılır. Büyük kız Arianna’yı everdik.







İlk gece tanışma yemeği güzel bir bahçe içinde, güzel bir lokantada idi. “Alix Table d’Amis”. Kortrijksesteenweg 206.





Soldan saga, Kardeşiniz, kızımız Arianna, kadim dostlarım Marco de Grazia ve Ugo Plevisani. Alix Table d’Amis bahçesinde



Tanışma yemeğinde dünürleri tanıdık. Damadın annesinin ailesinin 16. asırdan beri 6 kuşak içki fabrikaları var. Filliers cinleri çok meşhur. Baba Xavier Donck ise bir mimar, tam bir sanatçı ruhu var.





Üç kuşak Filliers



İkinci gün cin fabrikasını gezdik. Öğle yemeğinde kendi imalatları biralar eşliğinde Belçika’nın milli yemeği midye ve patates kızartması yedik.





Öğleden sonra nehirde üç ayrı kayık ile bir gezinti yaptık. Bazı şehirlerde Roma’da ve Paris’te olduğu gibi, nehirler çok alçak seviyede kalır ve sadece taş duvarları izlersiniz veya kafayı kaldırmaktan boynunuz ağrır. Ghent’te nehir gezisi çok keyifli, özenle restore olmuş evlerin ve Ghent’in tarihini, dünür mimar Xavier’den dinledik. Bu bölgede Flemenkçe konuşuluyor, duyduğum kadarı Hollanda’da konuşulandan daha yumuşak ve rahat. Fransızca ikinci lisan ama İngilizceleri de mükemmel. Düşünün taksi soförü, pazardaki teyze dahil herkesin en az üç lisan konuştuğu bir memleket. Nehir kenarındaki konaklar ortaçağlardan, Ghent’in Avrupa’nın en zengin şehirlerin biri olduğu zamanlardan. Orta çağlarda taşan nehir nedeni ile ülkenin zengin otlakları varmış, bu nedenle koyunculuk ve yüncülüğe başlamışlar. Ortaçağın en büyük tekstil kentlerinden birisi oluvermiş Ghent. Ticareti elde tutanlar tüccar/gemiciler nehir kenarına müthiş konaklar inşa etmişler ki görmeniz gerekir.







Kontların Kalesi Gravensteen nehir kenarında şehrin göbeğinde. Flander kontları kudret ve hükümdarlıklarını göstermek için tüm ihtişami ile bu kaleyi 1180 yılında inşa etmişler. (Malazgirt’den 100 sene sonra).







Otelim B&B Hotel Verhaegen “butik otel”in lügat tarifi sanki ve şimdiye kadar misafir olduklarımın en güzellerinden ve özellerinden. 18. Asırdan çok iyi korunmuş Fransız bahçeli bir konak. Duvar resimleri orjinal, odalar çok değişik dekore edilmiş. Sahipleri Jan Rosseel ve Marc Vargauwe tanınmış iç dekoratörler.





Ghent’te Flaman ve Fransız karışımı olan mufak oldukça önemli. En başta Paris günlerimizde hastası olduğumuz Belçika’nın patates kızartması ve midyesi, Fransızcası ile “Moules-Frites” (mul e frit okunur). Yolda ise ellerinde sosları ile sadece “freiketel” patates kızartması yiyorlar.

Aşağıda damat tarafından tavsiye edilen hesaplı lokantalar;

- De Superette: www.de-superette.be Fırını ve pizzası ile “Hip” mekan

- J.E.F: www.jefgent.be hesaplı fiks menüleri yıldızlı yemek.

- Martino: Vlaanderenstraat 125. Burgerlar, salatalar ve “Steak Tartare”

- Tierenteyn-Verlent: www.tierenteyn-verlent.be Hardal almadan dönmeyin sakın

- Chocolaterie Van Hoorebeke: chocolatesvanhoorebeke.be/ve de… Meşhuuur Belçika çikolatası, olmazsa olmaz.





Fotoğraflar: Lydia Rui. Beyonce dünya turnesi filmleri yönetmeni. Exit Films