Uzak doğunun temiz, çekingen ve terleyen yüzü: Singapur

Bildiğiniz gibi; yeni bir coğrafyaya giderken deneyimli gezginler araştırma yaparlar. Ne alınır? Ne yenir? Ne yasak? Ve de özellikle ne yapınız? Singapur dünyanın en çok yasağı olan ülkelerinden olduğunu biliyor muydunuz?



Mesela, halkın arasında sakız çiğneme yasak, hem de yüklü para cezası veriyorlar. Kapalı yerlerde sigara içmek zaten yasak. Cezası, 5000 dolar civarında. Başka örnekler de vereceğim ama baştan şunu söylüyorum. Ceza formalite değil çok ciddi, gözünün yaşına bakmadan fatura kesiyorlar. Aman dikkat! Çünkü temizlik Singapur’da çok önemli. Bu da ancak sıkı kurallarla oluyor. Yere çöp atmak büyük hata. Zaten bilmeden atan bir daha dünyanın hiç bir yerinde atamaz. O kadar para ödedikten sonra kolay değil! Singapur hakkında biraz tarihsel ayrıntıya geçmeye ne dersiniz? Şimdiki bu modern ülke, 180 yıl önce ufak bir balıkçı kasabasıydı. Çin’den Çinliler, Hindistan’dan Hintliler, Arabistan’dan Araplar bu bölgeye gelerek baharat ticaretine başladılar. Adanın İngilizler tarafından işgaline gelince; çok yıllar önce İngilizler, Malezya’dan adayı kiralamaya karar veriyorlar ve 800 bin pesetaya kiralıyorlar. Daha sonraları kendi egemenliklerine alıyorlar. İngilizlerin adayı egemenliğinden sonra Çinliler adaya gelmeye başlıyor, çalışıyor ve aile kuruyor böylece nüfus gittikçe artarak bugünkü Singapur halkının kökenini oluşturuyor. Günümüzde nüfusun % 90’ına Çinliler hâkim. Bu nüfus oranına uygun olarak, dünyanın en büyük Chinatown`u bu ülkede.

Ada iklimi; bizim gibi rutubetli yerlerden gelenler için bile rahatsız edici. Nem oranı çok yüksek düzeyde... Bina içleri aşırı soğutuluyor, binalardan dışarıya adım attığınızda büyük bir sıcak hava kütlesi size öyle bir çarpıyor ki şok tesiri yapıyor.

Şehir içinde son derece konforlu, modern, klimalı, her arananın bulunacağı Departman Store’lar (Büyük Alışveriş Merkezleri) görebilirsiniz. Çoğu da şehrin en ünlü caddesi olan Orchard Road üzerinde. Birkaç isim verecek olursam; Far East Shopping, Forum, Isetan, Tang Plaza, Newton Plaza, Takashimaya bunlardan birkaçı. Mesela, Takashimaya’da elektronik eşyalar satılıyor, Fakat burayı doğrusu ne teşvik ettiler ne de biz bir şey satın almaya cesaret edebildik. Elektronik eşya satın almak herhangi bir şey almaya benzemiyor. Anlamak gerekli, ayrıca fiyatlar dengesiz, her an istenmeyen sonuçlar çıkabilir. Bir bilenle alışveriş yapmak en doğrusu.

Elektronikten Çin Mahallesi’ne geçelim. İşte ünlü Chinatown. 4 milyonluk Singapur nüfusunun çoğunu Çinlilerin oluşturduğunu yazmıştım. Buradaki Chinatown’un gördüğüm en büyük Chinatown olduğunu tekrar belirtmeden geçemeyeceğim. Gerçekten çok etkileyici. Özellikle de hanımların çok ilgisini çeken bir alışveriş merkezi görüntüsünde…

Bir başka turistik yer Orkide Bahçesi. Burada dünyanın en güzel orkidelerini bir arada belki de aniden yağan sağanak yağmurun altında görecek ve büyülenmiş olarak fotoğraf makinesine gelişigüzel basacaksınız. Ama inanın burada çekilen hiç bir fotoğraf karesi silinemeyecek en kötüsü bile bir kartpostal olabilir!

En pahalı şeyler nedir? Merak ediyor musunuz? Petrol, araba, içki, sigara, ev. Evden söz açıldı da biraz daha ayrıntı vereyim. En büyük evler 80 metrekare. 4 kişilik bir aile yaşıyor ve evler şehrin dışında genellikle. Şehir içinde ve de 80 metrekarenin üzerindeyse çok zengin bir aileye ait olmalı. Burada en çok kazanan meslek grubu avukat ve doktorlar. Kazançları hakkında fikir vermek gerekirse yaklaşık 5000 Singapur doları. Yüksek kazanan gruba teknoloji uzmanları da dâhil edilebilir. Burası yüksek seviye teknoloji ülkesi.

Trafik İngiltere gibi soldan. Bununla paralel olarak direksiyon da sağdan. Başlangıçta biraz tuhaf geliyor ama insan zamanla alışıyor. Bu arada ulaşım çok rahat. Akla gelebilecek her vasıta temiz, bakımlı ve modern olarak işlemekte. Bir yerden bir yere giderken kullanacağınız aracın saatlerine ve sizden yakınlığına bakmanız yeterli. Nasıl olursa olsun, araç zamanında gelir. Bu konuda çok hassaslar. Bu arada, randevuları düşünebiliyor musunuz? İyi bir plan ile herkes zamanında buluşma yerine ulaşır. Geriye kalan sadece ve sadece evden veya işten kaçta çıkacağını iyi hesaplamak... Evet, haklısınız burada da fazla durduğumu biliyorum. Fakat trafikten ülkemizde çok vakit kaybettiğimizden benim yeni coğrafyalarda en ilgilendiğim konulardandır. Sizlere de bu fırsatla bahsetmek imkânı buldum. Ayrıca, bu bölüme noktayı koymadan evvel, burada taksiyi tercih etmenizi öneririm. Kullanışlı ve ucuz...

Singapur’da her turistin genellikle görmek istediği ilk yer Sentosa Adası. Diğer bir deyişle, ülkenin en popüler turistik merkezi. Çinliler hem turistik hem eğlence hem de sportif amaçlı suni bir cennet yaratmışlar. Bu cennet sık aralıklarla yağan sağanak yağmurlarla besleniyor ve sonuçta daima orkide kokan, meyveli, parlak yeşilliklere bakmaya doyamıyorsunuz. Yemyeşil, orkide kokan bir rüya içindeymiş gibi hissediyorsunuz.



Aslında bu doğa harikası yerde ne kadar özgür bir insan olduğunuzu hatırlayarak büyülenmişçesine koşmak daha çok koşmak geliyor içinizden. Fakat korkarım bu çok zor; bu arada bir sağanak yağmur bastırabilir ve siz sırılsıklam bir halde sığınacak bir köşe arayabilirsiniz.

Sentosa programında birkaç gösteri örneği vermek istiyorum. Underwater World (Sualtı Dünyası), Merlion, Musical Fountain, Asian Village ve Imagesoft bunları mutlaka görünüz. Tavsiye etmemin bir diğer sebebi ise bu gösteriler ülkenin teknolojik imkânları hakkında fikir vermekte. Mesela; akşam saat 19.30 da Musical Fountain gösterisini izliyoruz. Buradaki espri, su ve renkleri dünyanın bin bir ülkesinin müzikleri ile tam bir uyumla dans ettirmeleriydi. Aslında bu bence tamamen teknolojik bir gösteriydi. Hayretler içerisinde ve biraz da çözmeye çalışarak izliyorum. Gösteri geç ve de uzun sürüyor fakat her şeye rağmen beklemeye, randevu ertelemeye değer.

Sentosa turu, tur çantalarında liste başı ekstralar arasındadır. Eğer ekstra turlara verecek fazla paranız yoksa kendinize de güveniyorsanız tek başınıza da gidebilirsiniz. Ben şahsen genellikle yalnız, özgür gezmeyi tercih ederim ki biraz da macera olsun. Hatta kendime bir kaç kez kaybolma hakkı da tanırım. Kaybolmanın bir getirisi olduğuna, bu da zor durumlarda problem çözme yeteneğimi geliştirdiğine inanırım. Bu sadece benim mantığım.

Sizlere biraz da otele ait ayrıntı vereyim mi? Ülkesel ayrıntıları keşfetme meraklısı olarak aslında önce otel odamdan başlarım gözlemlerime. Bunlar neydi? Mesela; ilk defa bir otel odasında İnternet imkânı vardı. Banyodaki ayna yoğun buhara rağmen asla buharlanmadı.

Hâlbuki ben dâhil buharlaştık. Biraz da otelin dışına çıkacak olursak ayak masajının yaygın işlerden olduğunu, metro biletlerinin bilet makinelerindan otomatik alındığını, sokaklarda başı boş kedi, köpek hiç görmediğimi (ki çok sevindim) paylaşmadan Singapur’u kapatmak istemiyorum. Onun yerine biz bavulları kapatmaya başlıyoruz, bir sonraki istikamet nokta olan Bankong uçağına yetişeceğiz.

Temiz, konforlu ama aşırı sıcak ve nemli bir ortamda otelin dışına çıkıyoruz. Yüzümüzden akan suyu silerek ve biraz da bunalarak… Neyse ki tam zamanında geliyor. Taksiye binince “oh, çok şükür rahatladık” diyoruz. Akılda hep güzel kalanlarla birlikte!

Fotoğraflar: Alamy, Jetair Tours, thefoodscout.net