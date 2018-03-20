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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Arzu BALOĞLU / Instgaram: @arzu.baloglu.9
20.03.2018 - 09:55, Son Güncelleme:

Buz otel sıcaklığı: Rovaniemi

Arzu BALOĞLU
Arzu BALOĞLU
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Arzu BALOĞLU
Arzu BALOĞLU
Buz otel sıcaklığı: Rovaniemi

Finlandiya’nın kuzeyinde eski adıyla ‘Laponya’ veya günümüzde ‘Lapland’ denilen bölgenin baş şehri ve Kuzey Kutbu sınırı olan Rovaniemi, gerçekten yaşadığım en farklı deneyimlerdendi. Çünkü burası çok özel… Örneğin Husky köpekleriyle kızak keyfi, donmuş nehir üzerinde kar motoru kullanma, geyiklerin çektiği kızaklara binme ve buz otel gezisini hayatımda boyunca hiç unutmayacağım. Yine de bu soğuk deneyimde içinizi ısıtacak çok şey var. İşte size Rovaniemi’de sıra dışı bir deneyim…

Bu bölge yılın kısa bir dönemi açık ve o da ocak ayı sonu ile şubat ayının ilk haftaları diye bilinmekte... Buz otel sıcaklığı: Rovaniemi
Tahmin edileceği üzere bu dönemde yöre halkı çok sakin olan hayatına kısa da olsa bir hareket getirmekte ve yıl boyunca hazırlanmaktadır. Açıkçası bembeyaz ve taze karla örtülü olağanüstü kış görüntüleri eşliğinde yapılan bu gezi sadece beş gündü ancak ne trafik ne stres ne de diğer şehir sorunları olmadığı için neredeyse yetti diyebilirim. Çünkü mesafeler o kadar az ki ve her şey o kadar organize ki… Sıkıntı olmadan kolayca ulaşıyor, hızlıca işlemler yapılıyor ve stressiz bir deneyim yaşıyorsunuz. İşte bölgede ilk bu duygularla gezimize başladık.

Rovaniemi’de gezginler için belirli aktiviteler var. Husky köpekleriyle kızak keyfi, donmuş nehir üzerinde kar motoru kullanma, geyiklerin çektiği kızaklara binme ve buz otel gezisi bunların belli başlıları. Her biri gerçekten keyifli ve farklı… Hele benim gibi soğuk ve kar sevenler için adeta bir terapi oldu.

Buz otel sıcaklığı: Rovaniemi

Buz otelde sıra dışı konaklama

Avrupa’nın en kuzeyindeki bölgede birçok turistik buz otel yapılmış. Örneğin İsveç’te de benzeri var. Biz Finlandiya’dakini ziyaret ettik. Ziyaret saatimiz akşam 18.00 civarıydı. Gezinin bazı katılımcıları ön rezervasyon yaptırarak orada akşam yemeği yemek istediklerini belirttiler. Birkaç kişilik kontenjan var ve belirli bir menü sunuyorlar haliyle. Ne yazık ki, geniş bir menü seçeneği yoktu.

Buz otel sıcaklığı: RovaniemiBuz otel sıcaklığı: Rovaniemi

Hatta bazı katılımcılar kalmaya niyetli olduklarını ifade etmişlerdi. Hatta oda fiyatlarını sormuşlar ve dudak uçuklattığı için vazgeçmişler. Zaten oraya gittiğimizde bu fikirden caymış göründüler. Rehberlerimiz de orada kalan görmediklerini yol esnasında ifade etmişti.  Sonra birbirimize bakarak “Nasıl kalsınlar eksi 20 derecede, aptallık bu!” diye konuştuk. Gözümüzle gördüğümüzde de orada kalmanın çok da akıl işi olmadığına inandık. Ancak odalarda kimse kalmıyor görünmese de bir ısıtılmış sığınma odası gördük ki, orada bazı bavul ve eşyalar vardı.

Buz otel sıcaklığı: Rovaniemi

Her dönem eriyor sonra yeniden yapılıyor

Otele vardığımızda yerli rehber bizi karşıladı. Kapıda fotoğraf faslını geçtikten sonra kocaman iglo’nun odalarını gezmeye başladık. Her oda farklı tasarlanmış. Çift kişilik ve tek kişilik yatak seçenekleri ve dekorasyon seçenekleri var. Yatak buzdan görünmekte… Üzerinde geyik derisi serilmiş. Biz geyik derisine oturarak fotoğraf çektirene kadar bile donduğumuzu söyleyebilirim. Otel ve odalar ayrıca bar, restoran hatta kilise de buzdan yapılmış görünüyor ama farklı malzemeler karıştırılıp kolay erimesi önlenmiş. Aksi takdirde hemen erirdi. Bizim nefeslerimiz bile havayı ısıtmakta ve odanın havasını muhakkak arttırmış olmalı. Zaten bu dönem sonrası eriyor ve her yıl yeniden yapılıyormuş. Hepsi turistik amaçlar için elbette.

Buz otel sıcaklığı: Rovaniemi

Ah! Burada şimdi bir sıcak çikolata olacaktı ki…

Burada ilginç deneyimler yaşadık. Mesela bunlardan birisi buzdan barda sipariş ettiğimiz içecekler de buz bardaklar içinde verildi. Tabii bunlar gerçek buz değildi ama yine de ellerimiz dondu. Orada sıcak ve taze kahve veya sıcak çikolata içmek daha keyifli olurdu. Tabii bu durumda işin senaryosu dışına çıkılacaktı. Olmazdı, sormaya bile cesaret edemedim… Buz otelin farklı odaları arasında gezinirken kaybolmak çok kolay hem de zor. Ne kadar kaybolsanız da yolunuz ya dışarıya ya da kiliseye çıkıyor. Bir de odalar değişik ışıklarla renklendirilmiş, böylece daha romantik ve egzotik bir gezi haline dönüşüyor. Bu durumda otel odalarının kapıları açık, onu belirtmek lazım, yani pat diye girilmekte…

Buz otel sıcaklığı: Rovaniemi

Otel gezisi sonrası güzel bir sıcak kahve/çikolata keyfi ve sauna gerçekten süper bir fikir olacaktır. Sauna falan vardı fakat bunu gerçekleştiremedik. Ya kapalı olduğunu ya da çok küçük ve yer bulunmadığını hatırlıyorum. En azından saunanın varlığı bile ısıtıyor. Keşke şurada bir Türk hamamı olsaydı da girseydik diye düşündüm. Ama nerdeee! İşte seyahatlerde böyle fantaziler oluyor…

Fotoğraflar: Regent Holidays, Visit Rovaniemi

 

Arzu BALOĞLU
Arzu BALOĞLU
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