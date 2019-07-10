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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi
Seyahat
Anadolu Ajansı
10.07.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi

Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi turistlerin yaz tatilinde vazgeçilmez rotalarından biri oldu.

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Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, doğal güzelliğiyle yaz mevsiminde turist akınına uğruyor. Sakin kent Uzundere, özellikle yaz mevsiminin yaşandığı bugünlerde, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizmde önemli yer tutuyor.

Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi



Tortum Gölü, Yedigöller'in yanı sıra tarihi kiliseleri, köprüleri, yemyeşil yaylaları, ormanlarıyla, yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören ve 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, yaz mevsiminin yaşandığı bugünlerde çok sayıda turisti ağırlıyor. Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresindeki ve Afrika'daki Vietorio Şelalesi ile Amerika'daki Niagara Şelalesi'nin ardından 48 metreden aşağı düşen suyuyla dünyanın en yüksek 3'üncü şelalesi olan Tortum, ihtişamıyla ziyaretçilerini büyülüyor.

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GÜNEŞLİ GÜNLERDE ŞELALEDE GÖKKUŞAĞI OLUŞUYOR

Balıklı köyü yakınlarında bulunan dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan şelalede, yüksekten yere çarpan suyun zerrecikler halinde uçmasıyla güneşli günlerde gökkuşağı görüntüsü oluşuyor. Doğal güzelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük ilgi gören şelaleye gelen misafirler, suyun düştüğü alt kısımda bulunan küçük göletlerde suya girerek serinlemeye çalışıyor.

Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi



"BURASI NADİDE BİR YER"

Eşsiz güzelliği yerinde görmek için Uzundere'ye gelen ziyaretçilerden Erdal Kılıç, yaptığı açıklamada, Tortum Şelalesi'nin yazın gezilebilecek güzel rotalardan olduğunu ifade etti. Kılıç, "Ülkemizin çok güzel yerleri var ama doğa koruma bilincinin oluştuğunu diyemeyiz. Tortum Şelalesi güzel ve nadide bir yer. Burayı korumak içinde özen göstermeliyiz. Birkaç şelale gördüm. Tortum Şelalesi'nde akan suyun şiddeti iyi ve beklentilerim açısında memnun kaldım"

Yaz tatilinin vazgeçilmez rotası: Tortum Şelalesi



Artvin'den bölgeyi ziyaret eden Harun Meriç de Ortadoğu'nun en büyük şelalesi Tortum Şelalesine geldiğini belirterek, "Gördüğüm kadarıyla Tortum Şelalesi baya güzel ve iyi ki gelmişim. Allah'a şükür ülkemizin çok güzel yerleri var" diye konuştu.

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