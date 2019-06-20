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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresi'ne yoğun ilgi
Seyahat
Anadolu Ajansı
20.06.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresi'ne yoğun ilgi

Yaz tatilinin başlamasıyla gezmek isteyen vatandaşlar, doğayla baş başa dağların yamaçlarından ve doğal güzelliklerin arasından geçerek gelen Van Gölü Ekspresi'ni tercih ediyor.

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Yolcularına muhteşem manzaralar eşliğinde seyahat yapma imkanı sunan Van Gölü Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan ilçesine geliyor. Farklı illerden eksprese binen yolcular, Bitlis'in yemyeşil doğasının yanı sıra önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut dağları ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı seyahat etmenin tadını çıkarıyor.

Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresine yoğun ilgi


8 vagon ve 320 yolcu taşıma kapasitesine sahip Van Gölü Ekspresi'ni tercih eden vatandaşlar, doğa ile iç içe yaptıkları seyahat boyunca güzel manzaraların fotoğraflarını çekiyor. Ailesiyle Kırıkkale'den Van'a gitmek için ekspresle yolculuk yapan Hasan Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahat ve konforlu olan Van Gölü Ekspresi ile yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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Vizesiz deniz tatili yapılacak sakin yerler  Üstelik birkaçı için pasaport gerekmiyor...
Vizesiz deniz tatili yapılacak sakin yerler!  Üstelik birkaçı için pasaport gerekmiyor...

Durak, "Erkenden bilet aldık. Ekspresin denildiği kadar rahat olduğunu gördük. 24 saattir yoldayız. Otobüsten daha rahat. Hem rahatlığından hem de güzergah boyunca güzel manzaralardan dolayı ekspresi tercih ettik. Herkesin ekspresle seyahat etmesini tavsiye ederim." dedi.

Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresine yoğun ilgi


"En az iki hafta öncesinden bilet almak lazım"

Bilecik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alim Yüce ise farklı deneyim olması için Van Gölü Ekspresi'ni tercih ettiğini belirterek, "Yataklı vagonları çok övdüler. Ben de buraları gezip görmek istedim. Gayet güzel ve memnun kaldım. Herkesin bu deneyimi yaşamasını tavsiye ediyorum. Gelip buraları görsünler. Yolculuk için en az iki hafta öncesinden bilet almak lazım." diye konuştu.

Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresine yoğun ilgi


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Sait Akdağ da önce Van'a otobüsle gittiğini ancak fiyatların yüksek olmasından dolayı ekspresi tercih ettiğini aktardı.

Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresine yoğun ilgi

Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresine yoğun ilgi


Akdağ, "Trenin Tatvan'a kadar gittiğini duydum. Fiyatlar da gayet uygun. Denemek istedim. İyi ki gelmişim. Çok beğendim. Yolda çok güzel manzaralarla karşılaştım. Yollar, ormanlar, barajlar ve dağlar güzel." ifadelerini kullandı.

Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresine yoğun ilgi


Yusuf Alın da İstanbul'da yaşadığını, bölgeyi gezmek için Van Gölü Ekspresi'ni tercih ettiğini anlatarak, "Ekspresi arkadaşlardan duydum. İnternetten araştırdım. Fiyatların uygun olduğunu gördüm. Bilet aldım. Buralarda görmediğim yerler var. Oraları merak ediyordum. Özellikle Elazığ ve Bingöl'den sonra manzaralar çok güzelleşiyor." diye konuştu.

Yaz tatilinde Van Gölü Ekspresine yoğun ilgi


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