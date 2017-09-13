Yaz sıcağında Rusya'ya gitmek için 10 neden

1- Serin yaz günlerinin tadını çıkarın

Yaz aylarında 4 derece ile 20 derece arasında değişen hava durumu ile Rusya'da serinlik molası verin. Yer yer üşüyeceğiniz, yer yer sıcaktan bunalacağınız bir Rusya gezisi vücudunuz için rahatlatıcı olacağı gibi ülkeyi keşfetmenizi kolaylaştıracak.





2- Güneş batmayan şehrin tadını çıkarın!

Yılın belli dönemlerinde 4 gün güneşin batmadığı ve 'beyaz geceler' olarak bilinen doğa olayını, Moskova'da çılgın gece hayatını, doğal güzellikleri ve gezilecek yerleri doğanın etkileyici anatomisiyle keşfedin. Dostoyevski'nin ünlü romanı Beyaz Geceler'in adını nereden aldığına yaşayarak şahit olmak paha biçelemez.





3- Büyüleyici doğal güzellikler

Rusya'da karasal iklime en doğal hali ile tanıklık edebilirsiniz. Kuzey Buz Denizi ve Büyük Okyanus arasında bulunan ve karasal iklimi en keskin şekilde yaşayan Rusya'nın meşe ve ladinlerden oluşan bitki örtüsü sizi büyüleyecek.

4- Mevsim yaz olsa bile kayak keyfi yapabilirsiniz

Dört mevsim kayak ve trekking keyfi yapabileceğiniz kayak merkezleri Rus halkının ve turistlerin uğrak tatil merkezleri. Maceranın tadını eşsiz doğal güzellikler ile çıkarın.





5- Kazan Katedrali'nde bir selfie molası

Ruslar’ın ve bölgeye gelen turistlerin son günlerin popüler eğlencesi selfie çekmek için en çok gittikleri mekan olan Kazan Katedrali'nin büyüleyici güzelliği sizi cezbedecek mekanlar arasında başı çekiyor.





6- Mükemmel su parkları

Eğlenmeye düşkün Rus halkı için devasa su parkları yaz aylarında en iyi alternatif oluyor. Ödül almış, alanında iddialı su parklarında dev kaydırakların ve buz gibi suların tadını çıkarın.





7- Kareliya'da adrenalin dolu aktiviteler sizi bekliyor

Eşsiz güzellikteki doğası ile turistler tarafından cennetten bir köşe olarak adlandırılan Kareliya, Moskova 1000 km uzaklıkta bir Rusya kasabası. Doğal şelaleler ile kaplı mükemmel doğasında yürüyüş yapabilir ya da rafting için elverişli nehirlerinde maceranın tadını çıkarabilirsiniz.

8- Lezzetli Rus yemeklerini tadın

Günün her öğününde içilen borch çorbası ile farklı bir lezzeti tadarken, mantarlı et dolması, piroşki, kuzu karski gibi yerel lezzetleri ile unutamayacağınız bir mutfak kültürü ile tanışın.





9- Sadece yemekleri değil içkileri de iddialı

Zengin kültürü içerisinde alkolün önemli bir yere sahip olduğu Rusya’da vodkadan kokteyllere kadar her türlü içkiyi deneyebilirsiniz.





10- Eşsiz doğal güzellikleri keşfe çıkın

Balkay Gölü, Altay Dağları, Ruskela gibi eşsiz alternatif tatil bölgelerini de ziyaret ederek oldukça doyurucu bir tatil yapabilirsiniz.

Fotoğraflar: Gündem Avrasya, Harikalar Diyarı, Ntv, Yoldasın