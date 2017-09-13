« Hürriyet.com.tr
HürriyetSeyahatYaz sıcağında Rusya'ya gitmek için 10 neden
image
Seyahat

Yaz sıcağında Rusya'ya gitmek için 10 neden

Avrupa'nın serin yaz günleri, doğal güzellikleri, büyüleyici coğrafyasıyla Rusya iyi bir tatil seçeneği yaratıyor. Türkiye'deki kavurucu sıcaklardan bunalanlar için yazın Rusya'ya gitmek, kulağa harika bir alternatif gibi geliyor. İşte yaz günlerinde Rusya'ya gitmeyi bu kadar cazip kılan nedenler...

Hürriyet Haber
X

1- Serin yaz günlerinin tadını çıkarın  

Yaz aylarında 4 derece ile 20 derece arasında değişen hava durumu ile Rusya'da serinlik molası verin. Yer yer üşüyeceğiniz, yer yer sıcaktan bunalacağınız bir Rusya gezisi vücudunuz için rahatlatıcı olacağı gibi ülkeyi keşfetmenizi kolaylaştıracak.

Yaz sıcağında Rusyaya gitmek için 10 neden

 2- Güneş batmayan şehrin tadını çıkarın!

Yılın belli dönemlerinde 4 gün güneşin batmadığı ve 'beyaz geceler' olarak bilinen doğa olayını, Moskova'da çılgın gece hayatını, doğal güzellikleri ve gezilecek yerleri doğanın etkileyici anatomisiyle keşfedin. Dostoyevski'nin ünlü romanı Beyaz Geceler'in adını nereden aldığına yaşayarak şahit olmak paha biçelemez.

Yaz sıcağında Rusyaya gitmek için 10 neden

3- Büyüleyici doğal güzellikler  

Rusya'da karasal iklime en doğal hali ile tanıklık edebilirsiniz. Kuzey Buz Denizi ve Büyük Okyanus arasında bulunan ve karasal iklimi en keskin şekilde yaşayan Rusya'nın meşe ve ladinlerden oluşan bitki örtüsü sizi büyüleyecek.

Rusyanın gizli askeri bölgesi turistlerin ilgi odağı oldu
Rusya'nın gizli askeri bölgesi turistlerin ilgi odağı oldu

4- Mevsim yaz olsa bile kayak keyfi yapabilirsiniz                                                                          

Dört mevsim kayak ve trekking keyfi yapabileceğiniz kayak merkezleri Rus halkının ve turistlerin uğrak tatil merkezleri. Maceranın tadını eşsiz doğal güzellikler ile çıkarın.

Yaz sıcağında Rusyaya gitmek için 10 neden

 5- Kazan Katedrali'nde bir selfie molası                                                                                            

Ruslar’ın ve bölgeye gelen turistlerin son günlerin popüler eğlencesi selfie çekmek için en çok gittikleri mekan olan Kazan Katedrali'nin büyüleyici güzelliği sizi cezbedecek mekanlar arasında başı çekiyor.

Yaz sıcağında Rusyaya gitmek için 10 neden

6- Mükemmel su parkları                                                                                              

Eğlenmeye düşkün Rus halkı için devasa su parkları yaz aylarında en iyi alternatif oluyor. Ödül almış, alanında iddialı su parklarında dev kaydırakların ve buz gibi suların tadını çıkarın.

Yaz sıcağında Rusyaya gitmek için 10 neden

7- Kareliya'da adrenalin dolu aktiviteler sizi bekliyor                                                                      

Eşsiz güzellikteki doğası ile turistler tarafından cennetten bir köşe olarak adlandırılan Kareliya, Moskova 1000 km uzaklıkta bir Rusya kasabası. Doğal şelaleler ile kaplı mükemmel doğasında yürüyüş yapabilir ya da rafting için elverişli nehirlerinde maceranın tadını çıkarabilirsiniz.

Rus usulü tatil
Rus usulü tatil

8- Lezzetli Rus yemeklerini tadın                                                                                 

Günün her öğününde içilen borch çorbası ile farklı bir lezzeti tadarken, mantarlı et dolması, piroşki, kuzu karski gibi yerel lezzetleri ile unutamayacağınız bir mutfak kültürü ile tanışın.

Yaz sıcağında Rusyaya gitmek için 10 neden

9- Sadece yemekleri değil içkileri de iddialı                                                                                    

Zengin kültürü içerisinde alkolün önemli bir yere sahip olduğu Rusya’da vodkadan kokteyllere kadar her türlü içkiyi deneyebilirsiniz.

Yaz sıcağında Rusyaya gitmek için 10 neden

10- Eşsiz doğal güzellikleri keşfe çıkın 

Balkay Gölü, Altay Dağları, Ruskela gibi eşsiz alternatif tatil bölgelerini de ziyaret ederek oldukça doyurucu bir tatil yapabilirsiniz.

Fotoğraflar: Gündem Avrasya, Harikalar Diyarı, Ntv, Yoldasın

Kaynak: Hürriyet Haber

Seyahat HaberiSeyahat HaberiRusyaRusyaRusya'ya gitmek için nedenlerRusya gezi rehberiRusya gezilecek yerler
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Tayland'a gitmek için 10 harika neden
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Yaz sıcağında Rusya'ya gitmek için 10 neden
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
48 saatte Prag gezi rehberi
Hafta sonu Hafta sonu
Kafa dinlemek için gidilebilecek İstanbul'a yakın yerler
Seyahat HaberiSeyahat Haberi
Yıllık iznini hâlâ kullanmayanlara özel seyahat rotaları
GezginGezgin
Kanada ile Amerika'yı birleştiren masalsı adalar

BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİNİZ

İLİŞKİLİ HABERLER

İLİŞKİLİ DESTİNASYONLAR

Rusya