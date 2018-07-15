Yaz aylarında kulak sorunları artıyor
Deniz ve havuz keyfi kulak hastalıklarına yol açabiliyor. Kulak kanalının ıslak kalması, temiz olmayan havuz ve deniz suyu, iltilap, mantar, dış kulak enfeksiyonuna zemin hazırlıyor.
Bilhassa kirli havuz ve deniz kulakla ilgili sorunları artırıyor. Dış kulak yolu iltihabı, yaz aylarında artış gösteriyor. Çünkü yüzen ve suyla teması artanların dış kulak kanalındaki koruyucu salgı tabakasının ortadan kalkması nedeniyle enfeksiyonlara daha yatkın hale geliyor. Dış kulak yolu iltihabında kulak kanalı ağrılı, şiş, kızarık ve nemli oluyor. Kulak kepçesi hareket ettirildiğinde ve kulak önündeki kıkırdak çıkıntıya bastırıldığında ise şiddetli ağrılar oluşabilir.
KULAKLIK DA KULAĞI HASTA EDİYOR
Central Hospital kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Irmak Uçak’ın verdiği bilgiye göre, kulak kanalı cildinin dış bölümündeki salgı bezleri, dış kulak yolu cildini tabaka gibi kaplayan bir salgı oluşturuyor. Salgı zamanla katılaşıyor ve kulağın dışına doğru atılıyor. Kulak sağlığını koruyan bu salgının yokluğunda kulakta kuruma, kaşıntı ve enfeksiyona yatkınlık oluyor. Öte yandan salgının fazla ve koyu kıvamlı, kanalın dar oluşu, kulaklık veya işitme cihazı kullanımı ve pamuklu çubuklarla yapılan kulak temizliği gibi sebepler salgının kulak kanalında birikmesine neden olabiliyor. Bu birikme ise zamanla tıkanıklığa yol açabiliyor. Pamuklu çubuk, sivri uçlu cisimler, havlu kenarı, peçete gibi malzemelerle kulak kanalının iç kısmını temizlemeye çalışmak, katılaşmış salgıyı kulak zarına doğru itebiliyor. Bu durum kulağın kendini temizleme fonksiyonunu bozarken, kulak cildine ve kulak zarına da zarar verebiliyor. Yaz aylarında denize ve havuza girdikten sonra bu tıkaçlar suyun etkisiyle yumuşayarak şişebilir ve kulakta tıkanıklık, dolgunluk hissi, işitme azlığı gibi şikayetlere yol açabiliyor.
Dr. Uçak kulak sağlığını korumak için şu önerilerde bulunuyor:
* Deniz, havuz ve duştan sonra kulaklarınızı iyi kurulayın.
* Kulak kiri temizliğinizi uzman doktorlara yaptırın. Bilinenin aksine, kulak kirinin temizlenmesi alışkanlık yapmaz.
* Kulak içine uygulanan antibiyotikli ve ödem giderici damlalar dış kulak iltihabı tedavisinin temelini oluşturuyor. Genellikle kulak damlaları ve ağrı kesiciler tedavide yeterli olsa da, hastanın özellikleri, enfeksiyonun yaygınlığı ve muayene bulgularına göre KBB hekimince ağız yoluyla alınan antibiyotikler de gerekli görülebilir.
* Kulak tıkanıklığının tek nedeni kulak kiri değil Muayene öncesi kendi kendinize damla kullanmak kulakta nemli, akıntılı, enfeksiyon benzeri bir görünüme neden olurken, hekimi tanı konusunda yanıltabiliyor.
* Unutmayın ki kulak kiri, dış kulak yolu iltihabı, kulak mantarı gibi hastalıklarda kullanılan kulak damlaları birbirinden farklı. Dolasıyla doktor reçete etmeden, kafanıza göre kullanmayın. Örneğin dış kulak yolu iltihabı nedeniyle kullanılan damlalar, mantar enfeksiyonu olan hastalarda enfeksiyon şiddetini arttırabiliyor. Kulak kiri için kullanılan yumuşatıcı damlalar kulak zarında delik olan hastalarda orta kulağa geçerek enfeksiyona sebep olabiliyor. * Kulak zarı delik olan hastalar, kulaklarını sudan korumalı. Çünkü bu hastalarda kulak kanalına giren su, kulak zarındaki delikten geçerek orta kulak boşluğuna ulaşabilir ve burada enfeksiyona neden olabilir. Bu hastalarda oluşan kulak akıntısı, dış kulak yolu iltihabının aksine genellikle ağrısızdır.
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